Нарисовать впечатления

Автор путеводителя по Пскову в рисунках, московская художница Варвара Леднева снова побывала в Псковской области. Варвара работает фотокорреспондентом в информационном агентстве. А в свободное от работы время путешествует вместе с братом по России и создает уникальные путеводители по городам в форме комиксов, которые сама называет «рисованными историями». «Псковская правда» уже рассказывала о том, как по итогам путешествия ребят к нам летом 2017 года в свет вышел путеводитель по Пскову и Изборску. Художница отмечает, что от поездки в регион в этом году тоже масса впечатлений. И уже к лету девушка планирует выпустить еще один путеводитель, в который обязательно войдут новые псковские маршруты.

О музее-башне и сказочном лесе

Варвара призналась, что в Псков собиралась приехать еще в прошлом году, но помешала пандемия. - В 2020 году, как и многие люди, мы вообще никуда поехать не смогли. Зато появилось понимание, что лучше не ждать «хорошей погоды», что может быть все, что угодно. Поэтому, когда мы увидели скидки на самолет, сразу же решили лететь. С билетами на поезд тоже удачно все сложилось. Вообще сейчас я стараюсь не раздумывать: если что-то есть — то, значит, едем!

Несмотря на снег и ветреную погоду, самолет с путешественниками без проблем приземлился в аэропорту княгини Ольги. Но даже плохая погода не помещала Варваре и ее брату снова посетить Псковский кремль, Мирожский монастырь и новые музейные объекты, которые успели появиться в Пскове за последние три года. - Когда мы были в прошлый раз Варлаамовская башня еще не была восстановлена, и в этом году она произвела на нас очень большое впечатление. Аналогов музея-башни в таком исполнении — с застеклением и открытием основанием древней постройки — я не видела. К тому же реконструировали и Высокую башню, и Плоскую, и участки стен. В самом Кроме можно пройти почти целиком по стене внутри. В прошлый раз такой возможности не было, - говорит Варвара. Помимо Пскова, благодаря друзьям по переписке, ребята побывали в Пушкинских Горах. Посетили Михайловское и Петровское: - Там все было отлично: хорошая погода, даже не очень холодно. Впечатления очень яркие! Все советуют посещать Пушкиногорье летом или осенью. Но зимой там сказочно. Очень неожиданный эффект был от деревьев в Михайловском, заросших то ли мхом, то ли лишайником. Деревья спящие, но издалека кажется, как будто они цветут. И в итоге парк приобретает вид такого Берендеева царства. Или если мы говорим о Пушкине, но Лукоморье именно так и представляется. Когда деревья в листве, этого не видно, а зимой лес такой сказочный получился!

На обратном пути путешественники свернули в Остров, чтобы полюбоваться висячими мостами. По словам девушки, сооружение произвело «колоссальное впечатление», - Мы попали к мостам в сумерки, начала включаться подсветка, и главное — зажглись фонари. Они висят на цепях и выглядят как средневековые. А когда идешь мимо высоких колонн — кажется, что заходишь в сказку.

Готовы делиться

Помимо обновленных достопримечательностей девушке понравились псковичи. Так, в Мирожском монастыре ребята познакомились с местной жительницей, которая им рассказала историю о том, как Стефан Баторий смотрел оттуда на Псков. - В другом месте нам тоже рассказывали кусочки из истории Пскова. Абсолютно разные люди. Всем так везет или только нам? Когда жители древнего города знают его историю и готовы ей делиться.

Также, по словам Варвары, ее порадовало, что в городе появились новые парковые и прогулочные зоны, а у башни Высокой - отличная смотровая площадка. - Когда мы прошлый раз там были, ее как раз делали, и нам пришлось облезать башню по земле, чтобы сделать хороший кадр. В этот раз мы там нафотографировались! Впрочем, в этот раз девушка очень много фотографировала и мало делала зарисовок. - Очень мало было времени и... холодно. Я делала рабочие зарисовки, особенно если получалось зайти в какое-нибудь кафе. Но это больше раскадровки — как к фильму. Свои впечатления зарисовываю: схематично рисую башни и записываю свои мысли, которые возникают, когда на них смотришь.

Больше о личном

Тем не менее, Варвара планирует снова сделать путеводитель в рисунках по итогам нынешней поездки. В частности, она хочет доработать псковскую главу - обновить новыми впечатлениями и новыми местами и сделать главу о зимней поездке в Пушкинские Горы с заездом в Остров.