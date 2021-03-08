«Команда 08.03»

В 2020 году, в преддверии пандемии, акция не состоялась. А в 2021 году была распространена на большую половину региона: разумеется, с санкции Роспотребнадзора и с соблюдением всех мер предосторожности.

Всего активисты раздали почти полторы тысячи букетов. И, надо полагать, это станет новой традицией региона и уже через год охватит все его районы. Женщины, разумеется, были рады получить неожиданные подарки и благодарили волонтеров.