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Общество

«Команда 08.03»

В районах Псковской области состоялась «цветочная революция»

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Редакция
8 марта 2021 года, 19:33
Фото: Газета «Порховский вестник»
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8 марта в 14 муниципалитетах Псковской области общественное движение «Команда 2018» провела красивую акцию: ее волонтеры дарили букеты цветов женщинам и девушкам на улицах райцентров.

«Команда 08.03»

Фото из соцсети «ВКонтакте»
«Команда 08.03»

Фото из соцсети «ВКонтакте»
«Команда 08.03»

Фото из соцсети «ВКонтакте»
«Команда 08.03»

Фото из соцсети «ВКонтакте»
«Команда 08.03»

Фото из соцсети «ВКонтакте»
«Команда 08.03»

Фото из соцсети «ВКонтакте»
«Вдохновителем» акции стал инициатор создания «Команды 2018» - губернатор региона Михаил Ведерников. 8 марта 2018 года он дарил цветы псковичкам вместе со своим маленьким сыном. Через год к нему присоединился известный спортсмен Алексей Немов с сыном.

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«Команда 08.03»

Фото пресс-службы администрации Псковской области

В 2020 году, в преддверии пандемии, акция не состоялась. А в 2021 году была распространена на большую половину региона: разумеется, с санкции Роспотребнадзора и с соблюдением всех мер предосторожности.

Всего активисты раздали почти полторы тысячи букетов. И, надо полагать, это станет новой традицией региона и уже через год охватит все его районы. Женщины, разумеется, были рады получить неожиданные подарки и благодарили волонтеров.

«Команда 08.03»

Фото из соцсети «ВКонтакте»
«Команда 08.03»

Фото из соцсети «ВКонтакте»
«Команда 08.03»

Фото из соцсети «ВКонтакте»
«Команда 08.03»

Фото из соцсети «ВКонтакте»
«Команда 08.03»

Фото из соцсети «ВКонтакте»
«Акция удалась. Наблюдая за реакцией девушек и женщин, получивших неожиданный сюрприз в виде букета цветов, могу сказать, что многие были в восторге. Мы переживали, что в связи с погодой не сможем раздать все 100 букетов, но в итоге, все получилось удачно. Наши волонтеры довольны, что смогли в праздник доставить радость окружающим. В таких акциях они готовы принимать участие и дальше», - рассказала районной газете координатор акции в Новоржеве Дарья Иванова.

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