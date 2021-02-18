«Кручусь, как могу»

Велотурклуб Красногородской школы-интерната для детей-сирот - это не только про велоспорт и туризм. Ребята здесь осваивают шесть спортивных дисциплин, причем настолько хорошо, что регулярно привозят медали и грамоты с соревнований. А инструктор по всем видам спорта у них один. Бывший старший тренер школы олимпийского резерва Геннадий Поздышев рассказал «Псковской правде» о том, как появились в клубе бокс и боевые искусства, как спорт помогает сиротам найти новые семьи и почему он не хочет организовывать в школе прокат велосипедов.

Путь домой

Геннадий Поздышев родился в 1953 году в городе Алма-Ата Казахской ССР. Окончил вечернюю школу рабочей молодежи и поступил в Казахский сельхозинститут на факультет защиты растений. В армии увлекся легкой атлетикой. Демобилизовавшись, продолжил тренировки и попал в сборную Казахстана. Однако перешел в велоспорт, где уже через полтора года выполнил норматив мастера спорта СССР.

Поступил в Омский Институт физической культуры, затем перевелся на заочное отделение в Казахский ИФК. В 1978 году перешел на тренерскую работу: стал старшим тренером школы олимпийского резерва по велоспорту. Уже в конце 1980-х годов быть русским в Казахстане стало не комфортно. И в 1989 году Поздышев оказался в деревне Лукино Красногородского района. Работал в Граинской школе физруком. А в 2003 году стал педагогом дополнительного образования в Красногорордской школе-интернате для детей-сирот - «Агрошколе».

«С удовольствием!»



Туристический клуб при «Агрошколе» появился почти 20 лет назад. Ради того, чтобы воспитывать детей и прививать им любовь к спорту и здоровому образу жизни Геннадий Поздышев даже бросил хорошо оплачиваемую работу. - Когда в 2003 году в виду малокомплектности закрыли Граинскую школу где я работал, я уехал из Псковской области в Нижний Новгород к родственнику, у которого было свое производство — пресервы делали. Я в цехе помогал, за 10 месяцев заработал на трехкомнатную квартиру. А потом мне звонит директор школы-интерната Николай Михайлович Петров, спрашивает: «Ты куда пропал? Не хочешь у нас в интернате туризм повести?». Я говорю: «С удовольствием!» - вспоминает Геннадий Поздышев. По его словам, родственник уговаривал остаться и не возвращаться «обратно в деревню». Но Геннадий Борисович отказался. - «Ну, не мое это» - говорю я ему. Так и вернулся в Красногородский район. Купил квартиру в трех километрах от интерната. И пришел работать, - рассказывает он. Надо сказать, новая работа руководителем туристического клуба не была знакома бывшему тренеру: - Я вообще был далек от туризма. Мастер спорта по велоспорту. Но книжку взял — сам все изучил, стали выступать на соревнованиях. Потом к технике пешеходного туризма добавилось спортивное ориентирование. Детям все интересно! А потом появился и велотуризм.

Покататься на велике

Велосипеды помогли купить спонсоры. Сначала клуб получил 15 скоростных велобайков, а затем - еще 20. - Велосипеды сразу заказали горные, не спортивные. Потому что у нас только одна дорога асфальтированная, и она узкая. Часто выходить туда на тренировки - опасно. Нужны были велосипеды, которые бы выдерживали грунтовку, - поясняет Генадий Борисович.

Конечно, желающие заниматься велоспортом нашлись сразу. Правда, не все из воспитанников интерната умели управлять двухколесным транспортом. - Покажите мальчишку, который не хотел бы покататься на велике! - говорит Геннадий Поздышев. - Но из десяти только двое могут прокатиться. Остальные - не умеют. Многие из неблагополучных семей, их сначала надо научить кататься. Правда, освоили они все очень быстро. На велосипедах дети выезжают на трассы. Иногда расстояния приходится преодолевать немалые. Поэтому, прежде чем на трассу выезжать, тренер инструктирует спортсменов. - Через спонсоров купили и шлемы, и светоотражающие жилеты. У нас есть класс занятий правилами дорожного движения. В конкурсе «Безопасное колесо» участвуем. Надо, чтобы дети понимали ответственность на трассе. К счастью, за все время не было ни одного случая травм.

Никакого проката

Участие воспитанников Геннадия Борисовича в соревнованиях сразу началось с побед. В 2005 году приняли участие во Всероссийском смотре-конкурсе «Динамовец - Детям России» - и сразу получили первое место и — что немаловажно — денежную премию. Победы в конкурсах и помощь спонсоров позволяют клубу покупать новое оборудование, ремонтировать велосипеды, которые, к слову, эксплуатируются уже 16 лет. - Механика у нас нет, сам их ремонтирую. Кручусь, как могу, - говорит Геннадий Борисович.

Сохранять спортивный инвентарь помогают и ребята. Тренер с самого начала воспитывает в них бережное отношение к двухколесному транспорту и ответственность. Поэтому никаких велосипедов «на прокат» нет. - Я не стал делать что-то вроде пункта проката. Иногда приходят новенькие ребята и просят: «Дайте покататься!». «Нет, - говорю. - Тут велотурклуб, а ты, во-первых, куришь, а, во-вторых, прежде, чем дам тебе велосипед, подтянись 10 раз», - рассказывает тренер. Если же подросток не пропускает тренировки, сдает нормативы, то он получает «бирочку на велосипед». - Такая система работает. Ребенок, который под фамилию получил велосипед, будет по-другому к нему относиться. Проехал по трассе - тряпочкой протер велосипед. Был бы пункт проката - проехал бы и просто бросил его. Нельзя детям все давать просто так — надо воспитывать ребят. Они должны понимать, что только труд и личное участие дадут что-то положительное в их жизни.

Вместо матов — татами

Сегодня велотурклуб посещают около восьми десятков школьников в возрасте 14-16 лет. Работа ведется уже по шести направлениям: велотуризм, спортивное ориентирование, техника пешеходного туризма, бакс, самбо и дзюдо. - Помощи ни от кого нет. Я их сам готовлю, - отмечает тренер. - Кто-то выбирает велоспорт, кто-то - ориентирование, другие технику пешеходного туризма или боевые виды искусства. Кстати, знаете как самбо, дзюдо и бокс у нас появились? Новые направления возникли, можно сказать, случайно. Боксом ребята стали заниматься, потому что однажды коллега Генадия Борисовича отдал ему ненужные боксерские перчатки и грушу. И вот уже — дети занимаются боксом, и даже есть среди юных боксеров победители областных турниров.

Самбо и дзюдо началось тоже с приобретения инвентаря. - 16 наших ребят участвовали в Верхневолжской регате в Тверской области. Приехали туда: лагерь палаточный, отличный, настроение бесподобное, - вспоминает он. Новым поводом для радости стала победа команды интерната в гонке. Поздравить ребят подошла чемпионка России, мастер спорта по дзюдо и самбо Светлана Марченкова. В разговоре коснулись и проблем: что новый инвентарь нужен ребятам, особенно спортивные маты — а то те что есть «штопаные-перештопаные». Месяца через три к интернату подъехала фура, а там не спортивные маты, а татами. Пришлось Геннадию Борисовичу знакомиться с тренерами и открывать в клубе новые направления: дзюдо и самбо. Велобазу на месте сгоревшего в результате пожара помещения тоже удалось построить на спонсорские средства — американские благотворители выделили клубу 1,5 миллиона рублей. - На эти деньги мы двухэтажное сгоревшее здание разобрали, заменили канализацию водопровод и отопление. И построили отдельное помещение, - говорит Поздышев.

«Моя цель — не медали»

В зимнее время ребята занимаются на велотренажерах и общефизической подготовкой. Но как только на трассах сойдет снег — начнутся тренировки на свежем воздухе. А если эпидемиологическая ситуация позволит, запланируют и дальние путешествия, например, в Карелию, где красногородские велосипедисты уже не раз бывали.