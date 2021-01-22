Региональный поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» работает в Псковской области уже полгода. Сколько за этот период найдено людей, сколько дней заняла самая длинная поисковая операция, кто чаще пропадает в регионе и что является лучшей наградой для добровольцев, рассказали региональный представитель «Лиза Алерт» Евгений Рудый и инфорг отряда Татьяна Разумова.



Небо и земля



Евгений Рудый напомнил, что история псковского отряда началась с трагического случая в мае 2020 года, когда в Псковском районе пропала маленькая девочка. После неутешительных результатов поиска, в котором принимали участие представители «Лиза Алерт» из Москвы и Петербурга, инициативная группа псковичей решила, что нужно создать свой отряд, чтобы можно было быстрее реагировать на сигналы о пропаже людей.



Начинали мы практически без опыта, без оборудования, кураторство над нами взял отряд «Лиза Алерт» из Санкт-Петербурга. Сейчас нашему отряду чуть больше полгода, у нас еще немного опыта, нам есть чему учиться. Евгений Рудый, региональный представитель отряда ЛизаАлерт



Однако, по его словам, если сравнить псковский отряд с тем, каким он был полгода назад — это небо и земля. - У нас много выходов в лес и ребята уже сами могут обучать новичков. Но сколько бы не было поисковиков, люди и оборудование нужны всегда. К сожалению, зачастую оборудование довольно дорогостоящее. Мы активно используем навигаторы и радиостанции. Буквально две недели назад у нас появился беспилотник, и теперь мы можем проводить поиски с неба, - рассказал он. На сегодня в отряде около 140 человек. Евгений Рудый отмечает, что поисковики используют свой личный транспорт, бензин, расходные материалы. Правда, есть и дарители, которые передают в отряд экипировку и оборудование. - Нам подарили несколько радиостанций, компасы, фонари. Иногда приносят скотч и бумагу, это большая помощь, потому что много поисков заканчиваются тем, что мы расклеиваем в городе ориентировки. И люди находятся.

Найти живым

За 2020 год была отработана 101 заявка. Найден живым 71 человек, погибшими — 12. Кроме того, был и один обратный поиск, когда поиски искали родных потерявшегося человека. Время поиска — разное. Бывает так, что экипажи не успевают выехать из дома, а человек находится — благодаря прозвону больниц, например. А бывает — людей ищут несколько дней. Самая большая на сегодня поисковая операция длилась 18 дней. - Лес и город — это абсолютно разные местности и абсолютно разные алгоритмы поиска. Если в лесу основная проблема — нам нужно понять, где человек находится. То в городе основная сложность в том, что человек может быстро переместиться из одной точки в другую. И здесь нужно работать по свидетельствам. Поиски не прекращаются, пока человек не будет найден, - поясняет Евгений Рудый. К сожалению, живыми находят не всех. Даже всероссийская статистика говорит о том, что 20% пропавших людей либо находят погибшими либо не находят вообще. - В Псковской области три человека пока не найдены, - рассказала Татьяна Разумова. По ее словам, мужчины пропадают чаще, чем женщины. Кроме того, часто теряются пожилые люди. Поисковых операций по розыску детей, к счастью, было мало — всего семь. Отпечаток на деятельность отряда в этом году наложила и пандемия коронавируса:



На данный момент практически не используются массовые выезды на место. Только автономные группы: несколько человек в машине, обязательно со средствами индивидуальной защиты. Не допускаются к поискам люди, которые имеют признаки простудных заболеваний. Мы изменили структуру работы, чтобы было как можно меньше контактов среди поисковиков. Но так же продолжаем свою работу. Татьяна Разумова, инфорг отряда

Кроме того, пришлось переработать обучающие занятия, перевести их в онлайн-формат, добавил региональный координатор. - Научить человека пользоваться навигатором или компасом в таком формате довольно сложно и проблематично, но приходится, - отмечает Евгений Рудый.

Лучший поиск - которого не было

Люди теряются вне зависимости от погоды и времени года. Но больше всего заявок предсказуемо поступает тогда, когда начинается сезон грибов и ягод. И несмотря на профилактическую работу, все равно люди много теряются. Осенью у нас было по 3-4 заявки в день. И тогда мы остро ощутили что наших ресурсов может не хватать, - отмечает Евгений Рудый. Подать заявку о поиске человека могут не только родственники, но и соседи, друзья: - Подать заявку может любой. Если вы понимаете, что человек не вернулся к определенному времени, вы сразу можете обратиться в полицию и к нам. Есть миф, что в полицию нужно обращаться спустя трое суток после пропажи. Но это неправда. Особенно это касается исчезновения детей. В отношении поиска пропавших молодых людей поисковики тоже не советуют ждать. - Ситуации бывают разные. Иногда полчаса или полдня бывают тем временем, когда уже нельзя помочь человеку. Поэтому лучше начать поиск сразу, и если он закончится тем, что человек сам вернется домой, это будет намного лучше, чем человек вообще не вернется домой. По словам Евгения Рудого, были случаи, когда отряд стартовал на место поисков и буквально не доехав километр, получал информацию, что «Человек найден. Жив». - Поисковики достали заготовленные кофе, чай, бутерброды. Перекусили и поехали обратно. Но не доехали до дома — новый поиск! Развернулись, поехали на следующий поиск. А там снова такая ситуация. Но никто не расстраивается, потому что лучший поиск тот, которого не было, - отмечает региональный координатор. Что же заставляет десятки добровольцев отказываться от своих дел и отправляться на поиски пропавших людей? - «Лиза Алерт» — это не про деньги и не про подарки. Здесь все на добровольных началах. У нас нет зарплаты. Это не работа. Основная награда , которую может получить волонтер — это спасенная жизнь, другой мотивации у наших поисковиков нет. Поэтому всех, кто так же бескорыстно готов помочь, «Лиза Алерт» ждет в свой отряд. - Один из девизов отряда — помочь может каждый! Помочь можно в любом из направлений отряда. Если человек обладает физической подготовкой, умеет пользоваться оборудованием, ему будет проще. Но тех, кто не обладает такими знаниями — мы тоже ждем и научим. Специальных знаний не нужно.

