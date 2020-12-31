100 главных событий 2020 года

Последние несколько лет в печатной версии «Псковской правды» подводили итоги года, публикуя список ста главных его событий с точки зрения редакции. Став интернет-газетой в чистом виде, мы решили продолжить эту традицию и выложить топ-100 на сайте «ПП». Наш список составлен в хронологическом порядке и не претендует на объективность и полноту. В нем есть как серьезные вехи, так и курьезы. Немало и трагических событий: к сожалению, 2020-й был ими насыщен. В любом случае, любой такой рейтинг — это повод задуматься и окинуть взглядом уходящий год. Если вы думаете, что мы о чем-то незаслуженно забыли — пишите нам на электронную почту pravda@pravdapskov.ru и в соцсети! Фотоитоги года по версии «Псковской правды» можно посмотреть здесь>>>

1. Псковские корни «Холопа»

Андрея Малахова в Москву. Фильм «Холоп», снятый в Псковской области, собрал за первые две недели года больше двух миллиардов рублей. Его съемки проходили в Пушкинских Горах, а также в кинодеревне в Новоржевском районе. В массовке фильма участвовало много псковичей, которые в последующем были приглашены на передачув Москву.

2. Гость из Госдумы

Впервые с рабочим визитом в Псковской области побывал председатель Государственной Думы Федерального Собрания РФ седьмого созыва Вячеслав Володин. Он встретился с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым, посетил особую экономическую зону «Моглино» и провел встречу с активом Псковской области.

3. Новый директор фонда капремонта

Виктор Иващенко. Впрочем, в ноябре он покинул этот пост по собственному желанию в связи с выходом на пенсию. Новый директор фонда пока не назначен. В январе на должность директора регионального оператора Фонда капитального ремонта по итогам испытаний и тестирования в Минстрое РФ был утвержден. Впрочем, в ноябре он покинул этот пост по собственному желанию в связи с выходом на пенсию. Новый директор фонда пока не назначен.

4. Юбилейная церемония

Десятая церемония награждения победителей общественной премии «Народное признание» состоялась в Пскове 30 января. За годы ее существования премия стала одной из наиболее значимых общественных наград в Псковской области. Ее номинанты - это те, кого выдвинули сами жители региона, за кого голосовали псковичи, кого поддерживали тысячи людей по всему миру.

5. Новый Зеленый театр

В феврале в Пскове началась реконструкция Зеленого театра. Она вызвала неоднозначные отзывы среди жителей. Стандартная сборно-разборная конструкция не всем понравилась. Классическая советская архитектура «козырька» над сценой, как выяснилось, многим была дорога как память.

6. Новый начальник таможни

У Псковской таможни в феврале новый начальник - Сергей Дьячков. В таможенных органах он работает с 1993 года. До этого возглавлял Архангельскую таможню. Генерал-майор таможенной службы Светлана Степанова, возглавлявшая Псковскую таможню 6 лет, назначена начальником Ярославской таможни.

7. Главная по праздникам

Елизавета Барышникова возглавила АНО «Псковконцерт». Новая организация занимается разработкой и реализацией наиболее масштабных мероприятий событийного календаря. Правда, пока большая их часть проходит в онлайн-режиме. Директор Псковской областной филармониивозглавила АНО «Псковконцерт». Новая организация занимается разработкой и реализацией наиболее масштабных мероприятий событийного календаря. Правда, пока большая их часть проходит в онлайн-режиме.

8. Суд да дело

Александра Кузнецова виновным в получении взятки в особо крупном размере. Ему было назначено наказание в виде лишения свободы в исправительной колонии строгого режима сроком 5 лет лишения свободы. Псковский городской суд 12 февраля признал бывшего заместителя губернатора Псковской областиа виновным в получении взятки в особо крупном размере. Ему было назначено наказание в виде лишения свободы в исправительной колонии строгого режима сроком 5 лет лишения свободы.

9. Эх, молодежь...

В соцсети попало видео, на котором подросток, ученик Лавровской гимназии Печорского района, бьет в лицо учительницу, которая до этого вырвала из-под него стул. Видео вызвало скандал в региональном образовании и острую дискуссию на тему того, как вести себя учителю с трудными подростками.

10. Пост сдал

Олег Брячак ушел с поста руководителя регионального отделения партии «Справедливая Россия». Причиной стал имеющийся у него статус банкрота, запрещающий занимать руководящие должности. Новым главой реготделения стал генеральный директор АО «Псковский завод радиодеталей «Плескава» Виталий Федоров. Тем не менее, Брячак остался неформальным лидером партии в Псковской области. Депутат Псковской городской Думыушел с поста руководителя регионального отделения партии «Справедливая Россия». Причиной стал имеющийся у него статус банкрота, запрещающий занимать руководящие должности. Новым главой реготделения стал генеральный директор АО «Псковский завод радиодеталей «Плескава». Тем не менее, Брячак остался неформальным лидером партии в Псковской области.

11. Президент в Пскове

Владимир Путин принял участие в мероприятиях, посвященных 20-летию подвига шестой роты. Псковичи собрались у «Купола» в Черехе в ожидании главы государства и начала траурной церемонии Владимир Путин. Президент принял участие в возложении цветов к памятнику и встретился с родственниками погибших. 1 марта президент Россиипринял участие в мероприятиях, посвященных 20-летию подвига шестой роты. Псковичи собрались у «Купола» в Черехе в ожидании главы государства и начала траурной церемонии Владимир Путин. Президент принял участие в возложении цветов к памятнику и встретился с родственниками погибших.

12. Ректор Ильина

Наталья Ильная избавилась от приставки и. о. и стала ректором Псковского государственного университета. На пост ректора претендовали три кандидата: врио ректора Наталья Ильина, проректор Ольга Серова и начальник управления научно-исследовательской деятельности Владимир Дмитриев. 17 мартаизбавилась от приставки и. о. и стала ректором Псковского государственного университета. На пост ректора претендовали три кандидата: врио ректора Наталья Ильина, проректора и начальник управления научно-исследовательской деятельности

13. Первый ушел

29 марта в Псковской области от коронавируса умер первый человек. У умершего 52-летнего мужчины были тяжелые сопутствующие патологии в легких. Мужчина был госпитализирован 21 марта, сохранял активность и не жаловался на одышку. Однако спустя некоторое время почувствовал себя хуже, был переведен в реанимацию, но назначенная терапия ему не помогла.

Читайте также 29.03.2020 17:55 В Пскове скончался зараженный коронавирусом 52-летний мужчина

14. Никого не впускать

С 30 марта Россия закрыла свои границы в рамках борьбы с коронавирусом. Послабление делают только для дипломатических работников, членов их семей и официальных делегаций. Грузовые перевозки отменены не были

15. Поезда и самолеты

Начиная с марта между Псковом и Санкт-Петербургом не курсировала «Ласточка». Причина - снижение пассажиропотока из-за пандемии коронавируса. Средства за проездные документы, приобретенные в отмененные поезда, возвращены пассажирам в полном объеме. Временно были прекращены авиаперелеты из Пскова. На тот момент из Псковского аэропорта можно было улететь только в Москву и Сочи.

16. Ушли на дистант

В конце марта школы Псковской области перешли на дистанционное обучение. Перед этим они раньше ушли на каникулы. С дистанционки весной школьники так и не вышли учились дома до конца мая. Почти одновременно со школьникам не дистант перешли студенты. Учебный год в Псковской области завершился 25 мая, в начальных классах — несколько раньше. Не было ни последнего звонка, ни выпускных. Девятиклассников освободили от сдачи ОГЭ, а одиннадцатиклассникам, которым не нужны результаты ЕГЭ для поступления в вуз, выдали аттестаты без сдачи экзаменов.

Читайте также 30.03.2020 08:32 Большая перемена

17. Домашняя молитва

Тихон призвал жителей региона молиться дома. В апреле храмы Псковской области временно закрылись для прихожан. Митрополитпризвал жителей региона молиться дома.

18. Первая победа над коронавирусом

3 апреля в Псковской области зафиксирован первый излечившийся от коронавируса. На тот момент в регионе коронавирус подозревался у шести человек, диагноз был подтверждён у девяти жителей, два пациента скончались, госпитализированы были 29 человек.

19. Поддержали бизнес

В Псковской области в апреле были введены дополнительные меры поддержки для малого и среднего бизнеса, наиболее пострадавшего от действия ограничительных мер в связи с распространением коронавируса. В частности, были установлены дополнительные налоговые льготы для ряда организаций, малый и средний бизнес освободили от уплаты в 2020 году налога на имущество, льготу по налогу на имущество получили арендодатели, понизили ставку по транспортному налогу и ряд других преференций.

20. Деньги на интернет

Учителя Псковской области в апреле получили единовременную выплату за использование средств связи и интернета, работая на дистанционке. Период для них не был простой – многим пришлось с нуля осваивать цифровые методы работы с детьми, некоторые не выдерживали такой нагрузки и увольнялись.

21. Не стало Валерия Лещикова

Валерий Лещиков, в 1987-2008 годах занимавший пост ректора Псковского государственного педагогического института (ПГПИ) им. С. М. Кирова. Даже не будучи ректором в 2008-2018 годах он продолжал работу в вузе. В 2004 году Валерию Лещикову было присвоено звание почётного гражданина города Пскова 16 апреля в возрасте 80 лет скончался, в 1987-2008 годах занимавший пост ректора Псковского государственного педагогического института (ПГПИ) им. С. М. Кирова. Даже не будучи ректором в 2008-2018 годах он продолжал работу в вузе. В 2004 году Валерию Лещикову было присвоено звание почётного гражданина города Пскова

22. Маски вместо костюмов

Швейная фабрика «Славянка», известная на весь мир производством мужских костюмов, в апреле начала шить защитные маски. Таким образом руководство предприятия собиралось и загрузить сотрудников работой, и заработать на дефицитном товаре.

23. Уличная дезинфекция

Впервые, наверное, в истории Пскова улицы города дезинфицировали. К работе подключились военнослужащие псковского соединения ВДВ. Обработку проводила и ООО «СитиИнвестГрупп» в рамках контракта с управлением городского хозяйства администрации Пскова. Обработано было в общей сложности 166 километров дорог и более 200 остановочных комплексов.

24. Город без автобусов

В апреле автобусы в Пскове ходили всего по несколько часов в день. Из-за пандемии коронавируса в апреле перевозки пассажиров осуществлялись с 7:00 до 10:00 и с 17:00 до 20:00.

25. Вечно живые герои

Посвященная 75-летию Великой Победы эстафета «Псковской правды» состоялась в начале мая несмотря на пандемию. Но из-за коронавируса впервые в истории она прошла онлайн, в форме флэшмоба. Вместо передачи эстафетной палочки участники эстафеты отмечали друг друга в комментариях и тем самым передавали эстафету дальше. По хэштегам #РодинаЗнамениПобеды и #ЭстафетаПП в соцсетях можно найти удивительно теплые и добрые слова, сказанные участниками нашей Эстафеты об их родных: ветеранах, тружениках тыла, детях войны.

26. День Победы онлайн

9 мая в Псковской области также прошло в онлайн-формате. Большое количество мероприятий показывали в эфире ГТРК «Псков». Обширная праздничная программа ждала псковичей и в интернете. А еще в этот день была организована акция «Музыкальное поздравление», в рамках которой под окнами ветеранов песни военных лет. Жители региона смогли присоединиться и к акции #ПоемДеньПобеды.

27. Пушкинский театральный фестиваль состоялся

Несмотря на пандемию коронавируса, XXVII Пушкинский театральный фестиваль состоялся. Правда, прошел он в онлайн-формате. В мае-июне Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина организовал онлайн-показ 22 лучших постановок зарубежных и российских театров.

28. В Псковском районе утонула трехлетняя девочка

Трёхлетняя Варвара Попова, пропавшая в садоводстве «Кебь» в Псковском районе 23 мая, после продолжительных поисков, в которых участвовали военнослужащие, сотрудники МЧС, УФСИН, полиции, а также многочисленные добровольцы, была найдена мёртвой в реке. Этот опыт заставил неравнодушных псковичей объединиться и создать в регионе филиал поисковой «Лиза Алерт».

29. У митрополита Тихона взломали почту

Тихона взломали электронную почту. «Несколько месяцев назад обнаружилось, что у меня взломана электронная почта, за много лет. Мою частную и деловую переписку стали публиковать на сайте Black Mirror. Параллельно эти материалы републиковались на других телеграм-каналах. Мне было предложено заплатить десять миллионов рублей, чтобы приостановить публикации. Я, конечно, отказался», — рассказал Тихон. У епископа Псковского и Порховскогоа взломали электронную почту. «Несколько месяцев назад обнаружилось, что у меня взломана электронная почта, за много лет. Мою частную и деловую переписку стали публиковать на сайте Black Mirror. Параллельно эти материалы републиковались на других телеграм-каналах. Мне было предложено заплатить десять миллионов рублей, чтобы приостановить публикации. Я, конечно, отказался», — рассказал Тихон.

30. Пушкинский праздник в новом формате

В начале июня 54-й Пушкинский праздник поэзии впервые за всю историю фестиваля прошел в онлайн-формате. Он позволил вернуться к традиции чтения стихов Пушкина разными людьми. В рамках акции «С днём рождения, Поэт!» заповедник получил большое количество роликов, только с прочтениями «У Лукоморья ….» их набралось порядка двух сотен. Поздравление к дню рождения Александра Пушкина пришло даже из Норвегии.

31. Новый руководитель Псковского облсовпрофа

Игорь Иванов 8 июня был избран новым руководителем Псковского областного Совета профсоюзов. На отчётно-выборной конференции облсовпрофа 8 июня его кандидатуру поддержали 53 делегата. Таким образом завершилась долгая эпоха противостояние регионального облсовпрофа и Федерации независимых профсоюзов России. 8 июня был избран новым руководителем Псковского областного Совета профсоюзов. На отчётно-выборной конференции облсовпрофа 8 июня его кандидатуру поддержали 53 делегата. Таким образом завершилась долгая эпоха противостояние регионального облсовпрофа и Федерации независимых профсоюзов России.

Читайте также 05.06.2020 09:00 Спасти профсоюз

32. «Край партизанской славы»

Невельскому району было присвоено почетное звание «Край партизанской славы». При принятии решения были учтены успехи партизанского движения в военные годы, существенная помощь Красной Армии в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, в том числе в период Невельской наступательной операции. Члены комиссии отметили активная работа органов местного самоуправления в части организации благоустройства воинских захоронений и проведения военно-патриотической работы.

33. Первый рейс из Калиниграда

Первый борт прилетел из Калиниграда в Псков 23 июня. Полеты осуществляются на самолетах Bombardier вместимостью 50 человек. Путешествие занимает 1 час 10 минут.

34. Страничка для кота

Тихона сделали страничку в соцсетях. У Владыки, а именно так зовут кота, появился официальный аккаунт в Instagram. А началось все с того, что в Instagram Свято-Троицкого кафедрального собора Пскова разместили и фотографию митрополита Псковского и Порховского Тихона, на руках у которого рыжий кот породы мейн-кун. Коту митрополитасделали страничку в соцсетях. У Владыки, а именно так зовут кота, появился официальный аккаунт в Instagram. А началось все с того, что в Instagram Свято-Троицкого кафедрального собора Пскова разместили и фотографию митрополита Псковского и Порховского Тихона, на руках у которого рыжий кот породы мейн-кун.

35. Избран глава Печорского района

Сергей Тарасик набрал 65,5% голосов. Его поддержали 20757 избирателей. Явка избирателей на выборах главы Печорского района составила 26,96 %. 1 июля на внеочередных выборах главы Печорского района кандидат от «Единой России»набрал 65,5% голосов. Его поддержали 20757 избирателей. Явка избирателей на выборах главы Печорского района составила 26,96 %.

36. Проголосовали за поправки

Более 56% жителей Псковской области приняли участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ. За поправки в Конституцию высказались 78,69% голосовавших, против — 20,59%. По явке регион занял 5-е место в СЗФО, 4-е место - по поддержке поправок в Конституцию.

37. Число 100-балльников выросло

В Псковской области по сравнению с 2019 годом увеличилось число выпускников, сдавших Единый государственный экзамен по русскому языку и обществознанию на высший балл. Число 100-балльников за ЕГЭ по русскому языку увеличилось в полтора раза, за экзамен по обществознанию — в 3,5 раза. 4 выпускника получили высший балл за экзамен по химии, 13 — по русскому языку, 7 — по обществознанию, 3 – по истории, 1 — по литературе.

38. Динозавры в парке Великих Лук

В городском парке культуры и отдыха Великих Луках в июле появились четыре десятка интерактивных фигур: первобытные люди, мамонты, динозавры, различные животные. Все они могут двигаться, рычать, моргать. Правда, фигуры уже очень быстро привлекли внимание вандалов.

Награждены медалью посмертно

Анвар Сабиров и исполняющий обязанности директора ГБУ «Псковавтодор» Владимир Шаляев были удостоены медали «За заслуги перед Псковской областью». Оба награждены посмертно. Анвар Сабиров удостоен награды за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении врачебного долга, Владимир Шаляев - за добросовестный труд и значительный вклад в развитие дорожного хозяйства области. Врач анестезиолог-реаниматолог кардиологического отделения Псковской городской больницыи исполняющий обязанности директора ГБУ «Псковавтодор»были удостоены медали «За заслуги перед Псковской областью». Оба награждены посмертно. Анвар Сабиров удостоен награды за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении врачебного долга, Владимир Шаляев - за добросовестный труд и значительный вклад в развитие дорожного хозяйства области.

39. Запретили «наливайки»

В июле в Псковской области запретили продавать алкоголь на розлив в жилых домах. Изменения в соответствующее постановление внес губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Согласно изменениям запрещается продавать слабоалкогольные напитки на розлив в магазинах, которые находятся не только в многоквартирных домах и в пристройках к ним, но и на прилегающей территории. Данное ограничение не касается тех, кто оказывает услуги общественного питания.

40. Поезд до Великих Лук

С 17 июля начал курсировать поезд по маршруту Псков-Великие Луки. Он следует с шестью остановками: В Локне, Сущево, Новосокольниках, Дно, Дедовичах, Порхове. На данный момент работа маршрута продлена до 14 февраля 2021 года.

41. Новый главврач

Анастасия Повторейко стала главврачом новой инфекционной больницы. Заведующая отделением пульмонологии в Псковской городской больнице (COVID-центр)стала главврачом новой инфекционной больницы. «Настрой боевой. Фактически я с передовой отправляюсь на передовую», - отметила она.

42. Самолет в Симферополь

18 августа из Пскова в Симферополь вылетел первый пассажирский самолет. В 2021 году этот маршрут также будет субсидироваться из федерального бюджета: соответствующий приказ Росавиации уже издан.

43. Печать Довмонта

Печать с изображением Довмонта обнаружили археологи на раскопках в рамках реконструкции улицы Леона Поземского в Пскове. На находке легко прочитать надпись: «Печать Псковская, водьчины великого князя Ивана Васильевича». Другая сторона украшена портретом мужчины в короне. «По мнению многих исследователей - это благоверный князь Тимофей Довмонт, святой покровитель Пскова», - пояснили археологи.

44. Новый рейс Калининград-Псков

Еще один рейс по маршруту Калиниград-Псков открыли в регионе 26 августа. Авиакомпания «Скол» использует самолет L-410 2019 года выпуска, который рассчитан всего на 15 пассажирских мест.

45. Пожар на фабрике в Опочке

27 августа на кожгалантерейной фабрике «Альянс»в Опочке произошел пожар. Огнем была охвачена большая часть здания. При пожаре пострадали три сотрудницы предприятия. Две из них с переломами и одна с ожогами доставлены в больницу. Кроме того, два человека погибли.

46. Сквер на Четырех углах отремонтировали

Евгения Вагина. Споры вызвал вопрос о том, как назвать обновленный сквер. Интернет-голосование привело к скандалу. В итоге, ему оставили прежнее название - имени 60-летия Великого Октября. Сквер на Четырех углах открылся после ремонта по программе «Россия-Латвия». Там установлены малые архитектурные формы, сделана небольшая детская площадка. Также там размещены скульптуры кузнецаа. Споры вызвал вопрос о том, как назвать обновленный сквер. Интернет-голосование привело к скандалу. В итоге, ему оставили прежнее название - имени 60-летия Великого Октября.

47. Псковская музыкальная школа № 1 открылась после ремонта

Музыкальная школа № 1 имени Н. А. Римского-Корсакова в Пскове открылась после масштабного и дорогого ремонта: на него были выделены 140 миллионов рублей из резервного фонда правительства РФ. В школе, которая размещается в здании, построенном в стиле «модерн» в 1910 году, обновили внутреннюю отделку, отреставрировали переплеты и форточки окон, уложили дубовый паркет, повесили хрустальные люстры. Но внимание СМИ и контролирующих органов привлекли новые стулья стоимостью больше ста тысяч рублей за каждый. Стоят ли они этих денег — выясняется до сих пор.

48. Семья года

Константина Абабкова победила во всероссийском конкурсе «Семья года» в номинации в номинации «Семья - хранитель традиций». Все члены семьи Абабковых являются участниками заслуженного коллектива народного творчества России ансамбля «Сказ» имени Виталия Румянцева, играют на русских национальных инструментах: балалайка, домра, гусли, народная перкуссия. Семья известного псковского музыкантапобедила во всероссийском конкурсе «Семья года» в номинации в номинации «Семья - хранитель традиций». Все члены семьи Абабковых являются участниками заслуженного коллектива народного творчества России ансамбля «Сказ» имени Виталия Румянцева, играют на русских национальных инструментах: балалайка, домра, гусли, народная перкуссия.

49. Уголовное дело о геноциде в Моглино

Уголовное дело по статье 357 УК РФ (геноцид) было возбуждено по факту обнаружения массового захоронения на месте работавшего во время Великой Отечественной войны концлагеря в Моглино Псковского района. Поисковая операция в «Моглино» проводилась в рамках проекта «Без срока давности». Там исследовали около гектара земли, в результате были обнаружены и подняты останки 51 человека. Все они переданы для проведения экспертизы и опоздания в следственные органы.

50. Музыка на воде

В конце августа в Мирожском дендропарке состоялся фестиваль «Музыка на воде». Для него в Псков из деревни Бугрово в Пушкинском заповеднике привезли плавучую сцену, которую установили по центру пруда в дендропарке у Мирожского монастыря. Фестиваль привлек тысячи изголодавшихся по зрелищам псковичей и стал едва ли не самым ярким культурным событием коронавирусного лета.

51. «Десантный взвод»

1 сентября под Псковом, на полигоне «Завеличье», подвели итоги армейского конкурса «Десантный взвод - 2020», который проходил в Псковской области в рамках Армейских международных игр. Первое место в нем заняла сборная России, второе - Белоруссии, третье — команда военнослужащих из Китая. Всего в «Десантном взводе» принимали участие более 200 десантников, выступавших в составе 11 команд: в том числе из Камбоджи, Алжира, Мали, Таджикистана, Конго, Намибии, Экваториальной Гвинеи и Судана.

52. Помощь для Скорой

1 сентября Денис Сачков, до этого занимавший пост заместителя председателя комитета по здравоохранению Псковской области, был назначен главным врачом службы скорой медицинской помощи в регионе. До этого он в течение нескольких месяцев координировал работу Псковской городской больницы, замещая ушедшего на больничный главврача.

53. Обновленная школа

1 сентября в Великих Луках открылся обновленный корпус школы № 6 имени Героя Советского Союза А. В. Попова. Здание было построено в 1963 году. Капитальный ремонт, который позволил учиться в нем в комфортных условиях 450 школьникам, проводился за счет средств федерального бюджета по программе «Содействие созданию в субъектах РФ новых мест в общеобразовательных организациях».

54. Ничего святого

В Кунье в ночь с 5 на 6 сентября мальчик 11 лет и девочка 13 лет разгромили воинское захоронение. Они повалили и разбили девять мемориальных плит. По горячим следам вандалов нашли сотрудники полиции.

55. Фонтан на воде

Фонтан в форме лилии был открыт 12 сентября в рамках фестиваля классической музыки «Музыка на воде». Он открылся под звуки «Лебединого озера» Чайковского и стал заключительным аккордом фестиваля.

56. Большие маленькие выборы

С 11 по 13 сентября во всех 24 районах Псковской области проходили масштабные муниципальные выборы. Из 524 тысяч избирателей региона в них приняли участие чуть больше половины - 281 тысяча. 85% с лишним мандатов получили кандидаты от «Единой России». Кроме того, главой Себежского района был переизбран баллотировавшийся от «партии власти» Леонид Курсенков.

Читайте также 04.09.2020 14:37 Выборы со вкусом жвачки

57. Нашли клад

126 серебряных монет-чешуек последней четверти XVI века обнаружили археологи на улице Герцена в Пскове. Клад был в кубышке, помещенной под полом деревянной постройки. «Много лет назад, до того как археологические раскопки в центре города стали обязательными, рядом с кладом была проложена водопроводная труба, но рабочие тогда чудом не заметили маленький керамический сосуд», - рассказали археологи.

58. Сокращение штатов

На сентябрьской сессии депутаты Псковского областного Собрания большинством голосов поддержали в двух чтениях законопроект о сокращении численности депутатского корпуса с 44 до 26 депутатов. Это было сделано для того, чтобы уменьшить расходы на заксобрание и повысить статус депутата. Документ был внесен представителями «Единой России», «Справедливой России» и ЛДПР. В новом созыве регионального парламента 13 депутатов будут избираться по одномандатным округам, 13 — по партийным спискам.

Читайте также 15.09.2020 20:58 Нарезка «депутатская»

59. Охота на оборотней

16 сентября в результате совместной операции регионального управления ФСБ и отдела собственной безопасности УМВД России по Псковской области были задержаны сотрудники подразделения по борьбе с наркотиками Великолукского РОВД. Это стало одним из самых громких скандалов 2020 года, связанных с силовиками региона.

60. Культурный совет

Михаил Ведерников провел в Пскове установочное заседание регионального Совета по вопросам охраны объектов культурного наследия. На нем, в частности, обсуждалась концепция строительства пешеходного моста через реку Пскову, призванного замкнуть туристические маршруты в центре города. В сентябре губернаторпровел в Пскове установочное заседание регионального Совета по вопросам охраны объектов культурного наследия. На нем, в частности, обсуждалась концепция строительства пешеходного моста через реку Пскову, призванного замкнуть туристические маршруты в центре города.

61. Фестиваль возвращается

Дмитрия Месхиева, в короткие сроки удалось собрать сильнейшую за последние несколько лет программу. Неформальное открытие фестиваля состоялось 20 сентября прямо на улице Пушкина. XXVII Пушкинский театральный фестиваль, который, казалось бы, уже состоялся в онлайн-режиме, после снятия части коронавирусных ограничений решили провести «по-настоящему». Причем, по словам художественного руководителя Псковского драмтеатраа, в короткие сроки удалось собрать сильнейшую за последние несколько лет программу. Неформальное открытие фестиваля состоялось 20 сентября прямо на улице Пушкина.

62. Шанс на «Октябрь»

В сентябре Псков получил 320 миллионов рублей из федерального бюджета на реконструкцию кинотеатра «Октябрь». После ее завершения в нем планируется разместить краеведческую библиотеку и выставочные пространства.

63. Картина маслом

22 сентября завершилось голосование за лучшую работу граффити в рамках стрит-арт-фестиваля «Плеск». Третье место разделили сразу два рисунка: «Олени» и «Яркий город». Второе место по количеству голосов занимает работа «Прошлое и будущее». Победителем определили граффити «Жар-птица».

64. Поехали!

Дениса Мантурова. Автобусы будут распределены между автотранспортными предприятиями региона и выйдут на маршруты Пскова, Великих Лук и районов Псковской области. В конце сентября в Псковскую область поступили первые из 240 автобусов, которые регион приобрел на 1,2 миллиарда рублей, выделенные из федерального бюджета благодаря договорённостям губернатора и куратора региона — министра промышленности и торговли. Автобусы будут распределены между автотранспортными предприятиями региона и выйдут на маршруты Пскова, Великих Лук и районов Псковской области.

65. Приняли «Таблетку»

Здание танцевальной площадки на Октябрьском проспекте, 34 в Пскове, более известное как «Таблетка», на сентябрьской сессии гордумы было передано из муниципальной в государственную собственность Псковской области. После реконструкции «Таблетки», там планируется разместить псковский театр кукол.

Читайте также 28.09.2020 15:14 «Таблетка» передана в госсобственность Псковской области

66. Губернатор и президент

Михаил Ведерников встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Они обсудили новые проекты торгово-экономического сотрудничества, направления развития культурных связей, патриотической работы, взаимодействия в сельском хозяйстве, строительстве, а также в поставке грузовой, пассажирской и дорожной техники. 28 сентября в Минске губернатор Псковской областивстретился с президентом Белоруссии. Они обсудили новые проекты торгово-экономического сотрудничества, направления развития культурных связей, патриотической работы, взаимодействия в сельском хозяйстве, строительстве, а также в поставке грузовой, пассажирской и дорожной техники.

67. День радио

Андрей Калинин. 1 октября псковская радиостанция «Седьмое небо» (107.1 FM) отметила свое 22-летие: впервые в эфир она вышла 1 октября 1998 года. «Я благодарен всем псковичам, которые нас слушают, что есть большое количество людей, которые остаются всегда с нами. Впереди еще много интересного, много планов. Оставайтесь с нами и наслаждайтесь радиостанцией», – сказал руководитель по радиовещанию «Седьмого неба»

68. Ключ на старт!

Михаил Ведерников вручил главврачу Анастасии Повторейко символический ключ от новой инфекционной больницы, построенной в рекордные сроки специалистами Минобороны по поручению президента. «У нас для работы есть всё - современное оборудование, знания и уникальный опыт, который мы получили в пандемию. Все наши знания мы постараемся реализовать. Думаю, новая больница станет примером и образцом для подражания», - заявила Анастасия Повторейко. 2 октября губернаторвручил главврачусимволический ключ от новой инфекционной больницы, построенной в рекордные сроки специалистами Минобороны по поручению президента. «У нас для работы есть всё - современное оборудование, знания и уникальный опыт, который мы получили в пандемию. Все наши знания мы постараемся реализовать. Думаю, новая больница станет примером и образцом для подражания», - заявила Анастасия Повторейко.

69. Загадочная история

5 октября в Великих Луках во время школьной линейки трое детей потеряли сознание, а еще десяти школьникам стало плохо. Все они были госпитализированы, но уже скоро благополучно выписаны. Правоохранители, медики и педагоги начали проверку случившегося. Высказывались различные версии: отравление, флэшмоб, «избыток чувств», даже наркотики. Но ни одна из них в итоге так и не подтвердилась.

70. Полёт нормальный

6 октября в Пскове приземлился первый авиарейс из Минеральных Вод компании «РусЛайн». На 50-кресельном самолете Bombardier CRJ-100/200 в Пскове прибыли 8 пассажиров.

71. Защитнику Пскова

Саввы Ямщикова, в Пскове открыли ему памятник. Бронзовый монумент установили у Покровской башни на пересечении улиц Воеводы Шуйского и Свердлова. Он представляет собой ростовую скульптуру на невысоком травянистом холме. 8 октября, в день рождения реставратора и историка искусства, в Пскове открыли ему памятник. Бронзовый монумент установили у Покровской башни на пересечении улиц Воеводы Шуйского и Свердлова. Он представляет собой ростовую скульптуру на невысоком травянистом холме.

72. Крыша для усадьбы

В октябре начались первоочередные противоаварийные работы в усадьбе Строгановых в Волышово. Памятник архитектуры обнесли забором, с потолков в нем демонтировали остатки лепнины, мастера начали возводить временную кровлю и перекрытия. Графская усадьба Волышово - уникальный историко-архитектурный ансамбль XVIII века. Несколько лет назад этот памятник серьезно пострадал от пожара.

73. Новые палаты

Юрия Спегальского. 12 октября открылась выставка «Три века Двора Постниковых». Таким образом сами палаты, отреставрированные на средства Всемирного банка реконструкции и развития впервые за много лет распахнули свои двери для псковичей. На выставке были представлены археологические предметы, найденные во время раскопок на территории двора, артефакты из гражданских построек XVII-XVIII веков Пскова, а также копии рисунков известного псковского архитектора-реставратора

74. Культурный визит

Ольга Любимова. Она посетила ключевые объекты культурного наследия региона, а также возложила цветы к памятнику Савве Ямщикову, открытому накануне. Кроме того, Ольга Любимова обсудила с губернатором Михаилом Ведерниковым перспективы взаимодействия региона с министерством в сфере реализации национального проекта «Культура». 14 октября в Псковской области побывала с рабочим визитом министр культуры России. Она посетила ключевые объекты культурного наследия региона, а также возложила цветы к памятнику Савве Ямщикову, открытому накануне. Кроме того, Ольга Любимова обсудила с губернаторомперспективы взаимодействия региона с министерством в сфере реализации национального проекта «Культура».

75. Церковь и искусство

Ольга Любимова, митрополит Псковский и Порховский Тихон, губернатор Псковской области Михаил Ведерников. 14 октября во Дворе Постникова открылась выставка «Собор церковного искусства». На ней были представлены работы современных художников, графиков, иконописцев, керамистов, кузнецов и скульпторов, работающих для Церкви. На открытии присутствовала министр культуры РФ, митрополит Псковский и Порховский, губернатор Псковской области

76. Потеря для Пскова

Анатолий Кирпичников: большой знаток Пскова, археолог, профессор, доктор исторических наук, заведующий отделом славяно-финской археологии Института истории материальной культуры РАН. Незадолго до этого он вошел в состав вновь созданного регионального Совета по вопросам охраны объектов культурного наследия. Безусловно, его смерть стала большой потерей для Пскова. 16 октября на 92-м году жизни скончалсяв: большой знаток Пскова, археолог, профессор, доктор исторических наук, заведующий отделом славяно-финской археологии Института истории материальной культуры РАН. Незадолго до этого он вошел в состав вновь созданного регионального Совета по вопросам охраны объектов культурного наследия. Безусловно, его смерть стала большой потерей для Пскова.

Читайте также 16.10.2020 23:21 Ушёл из жизни историк и археолог Анатолий Кирпичников

77. Время колокольчиков

Владимир Шуляковский. Он весит около тонны и собран из сотни металлических деталей. В сквере Народовластия в Пскове 20 октября состоялось торжественное открытие символического вечевого колокола, установленного по инициативе депутатов Псковского областного Собрания. В церемонии участвовал почти весь депутатский корпус регионального парламента. Памятный знак разработал псковский архитектор. Он весит около тонны и собран из сотни металлических деталей.

78. Вынесли сор

Сергей Пайст был вынужден уступить должность директора выходцу из Владимирской области Александру Киселеву. Наблюдатели связали это с серьезными проблемами, с которыми «Экопром» столкнулся в своей деятельности. В компании «Экопром», являющейся региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в Псковской области, сменился руководитель. Псковичбыл вынужден уступить должность директора выходцу из Владимирской области. Наблюдатели связали это с серьезными проблемами, с которыми «Экопром» столкнулся в своей деятельности.

79. Первые ласточки

Ирина Егорова. «Прививка новая, но заболевание очень серьезное, поэтому я посчитала нужным сделать себе эту прививку, чтобы обезопасить и себя, и детей, и внуков», - заявила она. 22 октября первым псковским медикам сделали прививку от коронавируса российской вакциной. В их числе была и заместитель главного врача Псковской городской поликлиники по клинико-экспертной работе, врач-терапевт. «Прививка новая, но заболевание очень серьезное, поэтому я посчитала нужным сделать себе эту прививку, чтобы обезопасить и себя, и детей, и внуков», - заявила она.

80. «СеЗаМ», откройся!

23 октября псковские СМИ получили сразу несколько важных наград конкурса «СеЗаМ-2020», организованного Ассоциацией СМИ Северо-Запада. Лучшим проектом к 75-летию Победы был признан майский печатный спецвыпуск газеты «Псковская правда». Онлайн-эстафета «Псковской правды» была номинирована на приз на лучшую медийную акцию. Кроме того, жюри отметило статью «Псковской правды» «По забытым крепостям» и репортаж ПАИ «Семья Настоящих».

81. Все флаги в гости к нам

Михаил Мишустин подписал 26 октября. Электронные визы будут оформляться как однократные на срок до 60 календарных дней с разрешенным сроком пребывания по ней в России до 16 суток. Автомобильный погранпункт Убылинка в Псковской области вошел в список мест, где можно будет пересекать границу России по электронной визе. Соответствующее распоряжение премьер-министрподписал 26 октября. Электронные визы будут оформляться как однократные на срок до 60 календарных дней с разрешенным сроком пребывания по ней в России до 16 суток.

82. Чистый угол

27 октября начался снос ларьков на рынке на Четырех углах в Пскове. Власти города приняли такое решение в связи с тем, что они не входят в городскую схему размещения нестационарных объектов торговли. До этого предпринимателям было предложено самостоятельно демонтировать свои торговые точки. На месте снесенных ларьков планируется разместить более современные объекты торговли, а также гостиницы.

83. На все руки

29 октября в Пскове открылся магазин «Леруа Мерлен», который специализируется на товарах для ремонта и обустройства дома, дачи и сада. Эксперты сравнивали приход этой сети в Псков с появлением в городе первого «Макдоналдса»: оно означает, что крупные компании готовы рассматривать регион в качестве точки для приложения усилий.

84. Нарезали по-новому

На октябрьской сессии Псковского областного Собрания депутаты утвердили новую схему одномандатных избирательных округов. Это было связано с тем, что месяцем ранее численность заксобрания было решено сократить с 44 до 26 парламентариев, из которых 13 избираются по спискам, а 13 — по округам.

Читайте также 12.10.2020 10:20 Как псковские районы объединили в избирательные округа

85. Как карта легла

С 1 ноября в автобусах Пскова вместо бумажных проездных была запущена система специальных транспортных карт. Оплачивать проезд такой картой дешевле, чем наличными или банковской карточкой. Более того: стоимость проезда снижается, если пользоваться ею чаще.

86. В Питер — лететь

5 ноября начал работу прямой авиарейс компании «СКОЛ» из Пскова в Санкт-Петербург. Также, как и в Калининград, в Петербург из Пскова авиакомпания отправляет 16-местный самолет L-410.

87. Дед Мороз ушёл

Александр Минин. Незадолго до этого он отметил 45 лет своей творческой деятельности. В одном из интервью он рассказывал, что начиная с пяти лет он активно участвовал в художественной самодеятельности в детском саду, а потом и в школе. 6 ноября на 51-м году жизни скончался известный псковский ведущий праздников, «главный Дед Мороз» города. Незадолго до этого он отметил 45 лет своей творческой деятельности. В одном из интервью он рассказывал, что начиная с пяти лет он активно участвовал в художественной самодеятельности в детском саду, а потом и в школе.

88. Примерили «Золотую маску»

Дарья Чураева стала лауреатом премии «Золотая маска» в номинации «Лучшая женская роль второго плана». Награду Дарья получила за роль Марьи Антоновны в спектакле «Ревизор» в постановке Петра Шерешевского. Всего псковский «Ревизор» претендовал на «Золотую маску» в пяти номинациях: «Лучший драматический спектакль большой формы», «Лучший режиссер», «Лучшая мужская роль», «Лучшая женская роль второго плана», «Лучшая мужская роль второго плана». Актриса Псковского театра драмыстала лауреатом премии «Золотая маска» в номинации «Лучшая женская роль второго плана». Награду Дарья получила за роль Марьи Антоновны в спектакле «Ревизор» в постановке Петра Шерешевского. Всего псковский «Ревизор» претендовал на «Золотую маску» в пяти номинациях: «Лучший драматический спектакль большой формы», «Лучший режиссер», «Лучшая мужская роль», «Лучшая женская роль второго плана», «Лучшая мужская роль второго плана».

89. Смерть реставратора

Борис Постников. Он принимал участие в важных проектах реставрации псковских памятников архитектуры. В частности, продолжал работу Юрия Спегальского по реставрации Двора Подзноева в Пскове. 14 ноября на 76-м году ушёл из жизни псковский искусствовед, архитектор-реставратор, член Союза Архитекторов России. Он принимал участие в важных проектах реставрации псковских памятников архитектуры. В частности, продолжал работупо реставрации Двора Подзноева в Пскове.

90. Взгляд из Пскова

Дмитрий Марков стал героем YouTube-шоу Юрия Дудя. Он рассказал о том, почему переехал из Москвы в Псковскую область, о том, сколько он зарабатывает, зачем делает «непарадные» фотографии российской глубинки, о наркомании, попытках избавиться от неё. Кроме того, съемочная группа шоу «Вдудь» побывала у друзей Дмитрия Маркова: в благотворительных организациях, работающих с бездомными и детдомовцами. Псковский фотографстал героем YouTube-шоу. Он рассказал о том, почему переехал из Москвы в Псковскую область, о том, сколько он зарабатывает, зачем делает «непарадные» фотографии российской глубинки, о наркомании, попытках избавиться от неё. Кроме того, съемочная группа шоу «Вдудь» побывала у друзей Дмитрия Маркова: в благотворительных организациях, работающих с бездомными и детдомовцами.

91. Помощь будет

Владимир Путин пообещал оказать поддержку в решении ряда социально-экономических вопросов в Псковской области. Об этом он заявил губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову во время встречи 23 ноября, которая состоялась в режиме видео-конференц-связи. «Обязательно будем вам помогать, будем поддерживать Псковскую область», - сказал глава государства. Президент Россиипообещал оказать поддержку в решении ряда социально-экономических вопросов в Псковской области. Об этом он заявил губернатору Псковской областиво время встречи 23 ноября, которая состоялась в режиме видео-конференц-связи. «Обязательно будем вам помогать, будем поддерживать Псковскую область», - сказал глава государства.

92. Курс на юг

В конце ноября авиакомпания «Азимут» анонсировала рейс Краснодар - Псков и обратно с промежуточной посадкой в московском аэропорту Внуково. Важно, что у пассажиров нет необходимости получать и снова сдавать багаж в ходе промежуточной посадки, достаточно пройти контроль в аэропорту и вернуться на борт самолета.

93. Возвращение жириновца

Антон Минаков, сменивший Артёма Васильева. Ранее Антон Минаков уже возглавлял партию Жириновского в Псковской области, но оставил этот пост, став главой фракции ЛДПР в региональном Собрании депутатов. Должность координатора псковского регионального отделения ЛДПР 29 ноября занял, сменивший. Ранее Антон Минаков уже возглавлял партию Жириновского в Псковской области, но оставил этот пост, став главой фракции ЛДПР в региональном Собрании депутатов.

94. Снова утрата

Лидия Овсякова. Заместитель главы администрации Пскова Александр Коновалов констатировал, что система образования города понесла невосполнимую утрату. 4 декабря от коронавируса скончалась директор Псковской школы-интерната. Заместитель главы администрации Псковаконстатировал, что система образования города понесла невосполнимую утрату.

95. Мосты в будущее

4 декабря состоялась торжественная церемония открытия после реставрации уникальных островских цепных мостов. Эти мосты, которым уже 167 лет, являются визитной карточкой города. В последний раз их капитальный ремонт проводился в 1953 году.

96. Район особого значения

Алексей Кузьмин, выдвинутый партией «Единая Россия». За него проголосовало более 85% избирателей, участвовавших в выборах. На пост главы также баллотировались кандидаты от ЛДПР, «Партии роста» и КПРФ. 6 декабря на досрочных выборах главы Великолукского района победу одержал исполняющий полномочия главы муниципалитета, выдвинутый партией «Единая Россия». За него проголосовало более 85% избирателей, участвовавших в выборах. На пост главы также баллотировались кандидаты от ЛДПР, «Партии роста» и КПРФ.

97. Народный глава

Виктор Степанов. Он работал учителем, а затем директором школы, возглавлял колхоз, занимался бизнесом, а с 2007 года был главой района и вне всякого сомнения являлся одним из самых ярких и харизматичных муниципальных политиков Псковской области. 18 декабря скончался глава Порховского района. Он работал учителем, а затем директором школы, возглавлял колхоз, занимался бизнесом, а с 2007 года был главой района и вне всякого сомнения являлся одним из самых ярких и харизматичных муниципальных политиков Псковской области.

98. Стреляли?

24 декабря в Пскове снаряд из 30-мм пушки боевой машины десанта попал в один из торговых центров. Командование Псковского гарнизона сообщило, что выстрел произошёл при обслуживании техники и вооружения в парке боевых машин. И что речь идет о «металлической болванке без взрывчатого вещества», которая была «на излёте траектории». К счастью, в результате происшествия никто не пострадал.

99. Лучшие из лучших

28 декабря губернатор Михаил Ведерников наградил лучших медицинских работников региона. В частности, десять победителей ежегодной премии «Лучший медицинский работник Псковской области», которые в этом году внесли значительный вклад в борьбу с коронавирусом, получили не только дипломы лауреатов премии, но и сертификаты на сумму 150 тысяч рублей.

100. Подведены итоги 11-й премии «Народное признание»