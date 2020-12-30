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Общество

Праздник под маской

Ведущие и аниматоры впервые за долгие годы планируют встречать Новый год в кругу семьи

Текст:
Светлана Синцова
30 декабря 2020 года, 12:33
Фото: Фото Николая Королёва из соцсети «ВКонтакте»
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Из-за пандемиии коронавируса этот Новый год мы не встречаем большими шумными компаниями на массовых гуляниях и корпоративах. И если нам, как гостям таких мероприятий, просто грустно, то у ведущих, аниматоров и музыкантов новогодние вечера были еще и источником хорошего заработка. Нашли ли эти творческие люди альтернативу новогодним корпоративам и как они планируют проводить новогодние праздники, узнала «Псковская правда».

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Ищем альтернативу

Далеко не все псковские ведущие смогли приспособиться к новым условиям.

- Не нашла замену корпоративам, просто сижу без работы. Хорошо есть основная работа, которая выручает, - признается ведущая праздников Татьяна Шепелева.

В этом году Татьяна не стала работать и Снегурочкой — поздравлять детей на дому.

Праздник под маской

Фото из соцсети «ВКонтакте»
- В прошлые годы 31 декабря мы весь день с моим коллегой Дедом Морозом доставляли сказку на дом. Часов до 8-9 вечера работали и едва успели домой к новогоднему столу. Готовила все заранее, так что прибегала и просто стол накрывала, - вспоминает она. - В этом году из-за пандемии не получится ходить по квартирам, своих детей только поздравили в костюмах Деда Мороза и Снегурочки.

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- Корпоративы в заведениях в обычном формате отменены все. Ни одно кафе, ни один ресторан, честно соблюдающий законы и предписания региональных властей, не стал проводить такие мероприятия, - говорит руководитель отдела культурно-массовой и пиар-работы пансионата «Кривск» Кира Маяковская.

В этом году из-за пандемии не получится ходить по квартирам, своих детей только поздравили в костюмах Деда Мороза и Снегурочки.

Праздник под маскойТатьяна Шепелева, ведущая праздников

В пансионате, соответственно, корпоративы тоже не проводятся. А организации, у которых Кира в прошлом году работала в качестве ведущей новогодних праздников, в этом году тоже ограничились походами в кафе небольшими компаниями, - «Но без праздника, без ведущих».

- Были заказы на так называемые поздравления. Приглашали нас в эти предновогодние дни (и в новогоднюю ночь, в том числе, приглашают) в образе Деда Мороза и Снегурочки поздравить коллективы с Новым годом. Поэтому работаем таким образом. На меня выходят заказчики, а я передаю заказы тем, кто может их взять, - рассказывает Кира.

По словам Киры Маяковской, артисты соблюдают все санитарные требования: приходят в перчатках и масках.

- Мы подстроились. Маски красивые! Даже Баба Яга в маске со стразами! Снегурочка — в белой масочке со снежинками. А у Деда Мороза в принципе и так лицо прикрыто усами и бородой, - поясняет наша собеседница.

И, конечно, говорит она, «никто не запрещает поздравление Дедушек Морозов и Снегурочек на дому.

Сценарий праздника

Еще один разрешенный вид деятельности - музыкальное сопровождение завтраков, обедов и ужинов в пансионате, без проведения массовых гуляний:

- Люди сидят за столиками и для них организовано какое-то небольшое творческое выступление, музыкальное сопровождение.

Праздник под маской

Фото из соцсети «ВКонтакте»
Кира отмечает, что ведущие и организаторы праздников по-разному подстраиваются и выкручиваются из этой ситуации: кто-то сделал упор на новогодние поздравления, кто-то - на продажу конкурсов.

В прошлом году всегда было меньше заказов после Нового года, а сейчас вплоть до 8 января есть какие-то заказы в частном порядке.

Праздник под маскойКира Маяковская, ведущая праздников

- Я тоже в этом году продавала конкурсы в интернете. Может, в этом году людям они не пригодятся, но уверена, в следующем - пригодятся. Определенный заработок — почему нет?

Конечно, по сравнению с прошлым годом доходы от новогодней деятельности упали.

- Если брать предновогодние дни и новогоднюю ночь, то я раза в два меньше заработаю. Единственно — в прошлом году всегда было меньше заказов после Нового года, потому что люди обычно нагулялись на корпоративах. А сейчас вплоть до 8 января есть какие-то заказы в частном порядке.

Зато, по словам Киры, этот год дает возможность больше времени провести с семьей.

- Многие ведущие отказались от поздравлений, потому что решили, что это возможность побыть с семьей и себе праздник устроить. На новогоднюю ночь у меня было предложение поработать, но я сама отказалась. И первый раз за десять лет буду праздновать Новый год дома с семьей.

Переход в онлайн

- В новогодние праздники работать на мероприятиях не будем, так как они отменены, - констатирует псковский ведущий Владимир Дягилев. - Поэтому мы в основном проводим игры онлайн. Небольшие компании покупают игры для себя. То есть они собираются дома, мы пишем им игру и они просто у нас покупают файл. Мы им присылаем сценарий, чем можно заняться самим за новогодним столом.

Специального сайта, где можно выбрать такие сценарии, нет. Хотя заказов таких достаточно много.

- Мы не особенно это рекламировали, у нас понтов по этому поводу нет. Нам писали в директ, в личку, и мы предлагали такой вариант, - говорит Владимир.

Первый раз за много лет буду встречать Новый год с семьей. И это великолепно.

Праздник под маскойВладимир Дягилев, ведущий праздников

По его словам, в сложной ситуации этот вариант «выручает, но не так как хотелось бы»:

- Крутиться как-то надо. Самое главное - не сидеть на месте. Сейчас век информации и всегда что-то можно придумать, если у нас есть хорошая проработанная красиво оформленная идея, - отмечает он.

Праздник под маской

Фото из соцсети «ВКонтакте»
Поздравлениями на дому компания «ДЯГИЛЕВРОБИН», которую Владимир создал со своим другом и коллегой Александром Робиным, не занимается:

- Нам звонят, но мы только можем посоветовать наших знакомых, которые с нами работают и этим занимаются. Сами мы не переодеваемся — это совершенно не наша история.

И, как многие другие коллеги, новогоднюю ночь Владимир планирует провести дома:

- Первый раз за много лет буду встречать Новый год с семьей, причем попытались собрать абсолютно всех родственников. Будем дома. И это великолепно. Это единственное, что радует. 

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