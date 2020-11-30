Мост в прошлое

Современные технологии давно уже позволяют путешествовать во времени. Достаточно надеть шлем виртуальной реальности — и уже можно прогуляться по Ольгинскому мосту, такому, каким он был в начале XX века. 3D-модель этого сооружения разработали и создали преподаватели псковского «Кванториума». О том, как возникла идея «виртуального строительства», ребята рассказали «Псковской правде».
- На одном из телевизионных каналов делали выпуск о виртуальной реальности и попросили нас поучаствовать в съемках. Мы стали думать о том, что можно показать такого, что имеет ценность для жителей Пскова. И пришли к выводу, что интересно было бы посмотреть в виртуальной реальности на то, чего уже нет. Стали подбирать подходящие объекты: церкви различные, старые дома. Смотрели, консультировались, а потом вспомнили о фотографиях старого Ольгинского моста и решили, что посмотреть на него в 3D было бы интересно, - рассказал наставник направления VR/AR Алексей Голубев.
Работа над конструированием модели моста заняла около недели
Фото Андрея Степанова
Работа началась с того, что ребята открыли интернет и стали искать фото этого старинного сооружения.
- Мы использовали в качестве референсов (вспомогательных изображениий, которые художник или дизайнер изучает перед работой, чтобы точнее передать детали — «ПП») фотографии. В основном, это были фото из альбома Натана Левина «Псков на старых открытках». На их основе были отрисованы все детали, сам мост. Для этого использовали программу 3ds Max, - рассказал «архитектор» виртуального моста - директор «Кванториума» Вячеслав Гордин.
По его словам, 3d-модель моста помещена в современную панораму, которую ребята делали на камеру с углом обзора 360⁰.
- На реальное нынешнее окружение мы накладывали уже воссозданную модель. Таким образом, на месте современного моста появился его предшественник, - пояснил Вячеслав Гордин.
Работа над конструированием модели моста заняла около недели. По словам авторов, проект носит ознакомительный характер и не претендует на полную историческую достоверность. Есть неточности, например, в изображении Анастасиевской часовни, которая в начале прошлого века находилась на одном уровне с дорожным полотном. В виртуальном пространстве памятник находится чуть ниже моста.
- Мы использовали современное окружение, потому что речь идет только о мосте. Иначе нам пришлось бы делать реконструкцию набережной, а ее рельеф сильно изменился со временем. Поэтому есть некоторые неточности. Но в этом ничего страшного нет. Задача была — визуально показать облик моста, каким он был раньше, - пояснил Вячеслав Гордин.
Ребята показали облик моста, каким он был раньше
Фото Андрея Степанова
Заметны некоторые изменения и в выборе материалов для строения.
- Если смотреть старые фотографии, то в зависимости от времени, когда они были сделаны, на мосту где-то доски, а где-то - каменная кладка. Поэтому мы брали что-то среднее. Искали компромиссы между тем, что на фотографиях и теми материалами, которые мы сами можем «положить» на мост, - рассказал Алексей Голубев. Также условны, по его словам, и цветовые решения, поскольку все старые фото моста — черное-белые.
И, конечно, виртуальная модель — это ни в коей мере не проект реконструкции, как предполагали некоторые комментаторы в соцсетях.
- Мы не готовим проект реконструкции. Мы сделали эту модель для того, чтобы можно было посмотреть, как мост выглядел раньше, - отметил директор «Кванториума».
Воссозданную модель моста поместили в современную панораму
Скрин 3d-модели моста
По его словам, маловероятно, что Ольгинский мост псковичи будут реконструировать в прежнем виде:
- У старого моста всего две опоры, этого очень мало, потому что сейчас автомобильный трафик значительно вырос и мост должен выдерживать более серьезные нагрузки. Опять же вся прелесть старого моста в том, что металлические фермы по бокам носят не только визуально-декоративный характер — это была часть несущей конструкции. Поэтому если воссоздавать что-то подобное, то надо проектировать мост с нуля. То есть это будет совершенно другой мост и очень дорогой проект.
Одна и та же трехмерная модель Ольгинского моста выполнена в двух вариантах: для панорамного просмотра и для виртуальной реальности.
В первом варианте 3D-модель моста можно рассмотреть с четырех сторон, пройдя по ссылке https://clck.ru/SCb55 на компьютере или смартфоне. Так вы сможете полюбоваться мостом с высоты птичьего полета, с набережных или оказаться прямо на нем и, перемещая смартфон в пространстве, осмотреть детали конструкции.
Для «прогулки по мосту» лучше использовать шлем виртуальной реальности или VR-очки
Фото Андрея Степанова
Во втором — по мосту можно прогуляться.
- Это что-то вроде компьютерной игры. Увидеть мост можно как на мониторе компьютера, так и в шлеме виртуальной реальности: походить по нему, посмотреть во все стороны, покрутить головой. Даже какой-то интерактив можно добавить — здесь фантазия безгранична, - отметил Вячеслав Гордин.
Конечно, лучше для такой «прогулки по мосту» использовать шлем виртуальной реальности или VR-очки — вполне доступное по цене устройство, работающее в паре со смартфоном.
Прогуляться по мосту можно, надев VR-очки
Скрин 3d-модели моста
КСТАТИ
Детский технопарк «Кванториум Псков» работает в рамках национального проекта «Образование». Обучение на всех направлениях и уровнях осуществляется бесплатно. Детский технопарк принимает учеников от 12 до 18 лет.
По словам авторов проекта, 3D модель моста готова, но в зависимости от того, какая стоит цель — образовательная, игровая, познавательная, экскурсионная - можно менять конфигурацию строения, придавая ему тот или иной облик.
- Если развивать модель в игровом ключе, можно добавить игровые активности. Если в образовательном — показать, как мост выглядел в конкретной эпохе. Например, показать разрушенную секцию моста во время Великой Отечественной войны глазами жителя города, - рассказал Вячеслав Гордин.
Ольгинский мост на старой фотографии
Фото pastvu.com
ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
19 февраля 1908 года Государственная Дума приняла закон о строительстве постоянного моста в Пскове, ровно через месяц его одобрил Госсовет, и 22 марта утвердил император Николай II. С августа 1910 года под руководством инженера Брянского завода Нечаева на каменных опорах и деревянных лесах началась сборка и склёпка поступивших с завода металлических конструкций общим весом в 63 тысячи пудов (1032 тонны). Двойной настил на пропитанные деревянные брусья укладывали в июле-августе 1911 года. Движение по мосту открылось 30 октября 1911 года после крестного хода из Троицкого собора. Ещё когда мост строился, его стали называть Ольгинским. На телеграмму об открытии моста и просьбу об официальном присвоении такого названия император ответил 9 ноября 1911 года: «СОГЛАСЕН И БЛАГОДАРЮ ВСЕХ». За последующие 33 года мост взрывали трижды: в мае 1919 года перед приходом белогвардейских войск, в июле 1941 года перед вступлением фашистов и в июле 1944 года при их отступлении. 15 сентября 1944 начались восстановительные работы. Вскоре движение по мосту было вновь открыто, но через четверть века псковские власти решили, что для современного транспорта непригоден узкий мост с бревенчатой основой. И в 1969 году началась его разборка.