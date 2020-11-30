Мост в прошлое

Современные технологии давно уже позволяют путешествовать во времени. Достаточно надеть шлем виртуальной реальности — и уже можно прогуляться по Ольгинскому мосту, такому, каким он был в начале XX века. 3D-модель этого сооружения разработали и создали преподаватели псковского «Кванториума». О том, как возникла идея «виртуального строительства», ребята рассказали «Псковской правде».

Мост со старых открыток

- На одном из телевизионных каналов делали выпуск о виртуальной реальности и попросили нас поучаствовать в съемках. Мы стали думать о том, что можно показать такого, что имеет ценность для жителей Пскова. И пришли к выводу, что интересно было бы посмотреть в виртуальной реальности на то, чего уже нет. Стали подбирать подходящие объекты: церкви различные, старые дома. Смотрели, консультировались, а потом вспомнили о фотографиях старого Ольгинского моста и решили, что посмотреть на него в 3D было бы интересно, - рассказал наставник направления VR/AR Алексей Голубев.

Работа началась с того, что ребята открыли интернет и стали искать фото этого старинного сооружения. - Мы использовали в качестве референсов (вспомогательных изображениий, которые художник или дизайнер изучает перед работой, чтобы точнее передать детали — «ПП») фотографии. В основном, это были фото из альбома Натана Левина «Псков на старых открытках». На их основе были отрисованы все детали, сам мост. Для этого использовали программу 3ds Max, - рассказал «архитектор» виртуального моста - директор «Кванториума» Вячеслав Гордин. По его словам, 3d-модель моста помещена в современную панораму, которую ребята делали на камеру с углом обзора 360⁰. - На реальное нынешнее окружение мы накладывали уже воссозданную модель. Таким образом, на месте современного моста появился его предшественник, - пояснил Вячеслав Гордин.

Не реконструкция

Работа над конструированием модели моста заняла около недели. По словам авторов, проект носит ознакомительный характер и не претендует на полную историческую достоверность. Есть неточности, например, в изображении Анастасиевской часовни, которая в начале прошлого века находилась на одном уровне с дорожным полотном. В виртуальном пространстве памятник находится чуть ниже моста. - Мы использовали современное окружение, потому что речь идет только о мосте. Иначе нам пришлось бы делать реконструкцию набережной, а ее рельеф сильно изменился со временем. Поэтому есть некоторые неточности. Но в этом ничего страшного нет. Задача была — визуально показать облик моста, каким он был раньше, - пояснил Вячеслав Гордин.

Заметны некоторые изменения и в выборе материалов для строения. - Если смотреть старые фотографии, то в зависимости от времени, когда они были сделаны, на мосту где-то доски, а где-то - каменная кладка. Поэтому мы брали что-то среднее. Искали компромиссы между тем, что на фотографиях и теми материалами, которые мы сами можем «положить» на мост, - рассказал Алексей Голубев. Также условны, по его словам, и цветовые решения, поскольку все старые фото моста — черное-белые. И, конечно, виртуальная модель — это ни в коей мере не проект реконструкции, как предполагали некоторые комментаторы в соцсетях. - Мы не готовим проект реконструкции. Мы сделали эту модель для того, чтобы можно было посмотреть, как мост выглядел раньше, - отметил директор «Кванториума».

По его словам, маловероятно, что Ольгинский мост псковичи будут реконструировать в прежнем виде: - У старого моста всего две опоры, этого очень мало, потому что сейчас автомобильный трафик значительно вырос и мост должен выдерживать более серьезные нагрузки. Опять же вся прелесть старого моста в том, что металлические фермы по бокам носят не только визуально-декоративный характер — это была часть несущей конструкции. Поэтому если воссоздавать что-то подобное, то надо проектировать мост с нуля. То есть это будет совершенно другой мост и очень дорогой проект.

Как погулять по мосту?

Одна и та же трехмерная модель Ольгинского моста выполнена в двух вариантах: для панорамного просмотра и для виртуальной реальности. В первом варианте 3D-модель моста можно рассмотреть с четырех сторон, пройдя по ссылке https://clck.ru/SCb55 на компьютере или смартфоне. Так вы сможете полюбоваться мостом с высоты птичьего полета, с набережных или оказаться прямо на нем и, перемещая смартфон в пространстве, осмотреть детали конструкции.

Во втором — по мосту можно прогуляться. - Это что-то вроде компьютерной игры. Увидеть мост можно как на мониторе компьютера, так и в шлеме виртуальной реальности: походить по нему, посмотреть во все стороны, покрутить головой. Даже какой-то интерактив можно добавить — здесь фантазия безгранична, - отметил Вячеслав Гордин. Конечно, лучше для такой «прогулки по мосту» использовать шлем виртуальной реальности или VR-очки — вполне доступное по цене устройство, работающее в паре со смартфоном.

КСТАТИ Детский технопарк «Кванториум Псков» работает в рамках национального проекта «Образование». Обучение на всех направлениях и уровнях осуществляется бесплатно. Детский технопарк принимает учеников от 12 до 18 лет.

По словам авторов проекта, 3D модель моста готова, но в зависимости от того, какая стоит цель — образовательная, игровая, познавательная, экскурсионная - можно менять конфигурацию строения, придавая ему тот или иной облик. - Если развивать модель в игровом ключе, можно добавить игровые активности. Если в образовательном — показать, как мост выглядел в конкретной эпохе. Например, показать разрушенную секцию моста во время Великой Отечественной войны глазами жителя города, - рассказал Вячеслав Гордин.