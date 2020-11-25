Нюх потерял

«Псковская правда» продолжает отвечать на вопросы читателей, присланные в новую рубрику «Доктор нужен вовремя».
После коронавируса так и не восстановилось обоняние. Это навсегда или все-таки пройдет? - спрашивает Виктор Миронов из Пскова.
Клинико-лабораторные данные о последствиях перенесенной инфекции, вызванной Coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19) только накапливаются, так как это новая разновидность уже известного коронавируса, с непредсказуемым течением и неизученными последствиями, - поясняет Елена Аверьянова, терапевт, кандидат медицинских наук, доцент ПсковГУ.
На сегодняшний день по всему миру уже формируется база данных по особенностям течения вируса и о его последствиях, на основании которых большинство исследователей приходят к выводу, что абсолютное большинство симптомов коронавируса в острой фазе и в стадии ранней реконвалесценции (выздоровления) обратимы и постепенно проходят. Таким образом, нет оснований считать, что и аносмия (отсутствие обоняния) будет являться стойким симптомом.
Елена Аверьянова, терапевт, кандидат медицинских наук, доцент ПсковГУ
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