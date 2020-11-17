Как справиться с одышкой

«Псковская правда» продолжает отвечать на вопросы читателей, присланные в новую рубрику «Доктор нужен вовремя».

Перенес в мае коронавирусную пневмонию с поражением 30% легких. До сих пор не проходит одышка - на второй этаж еле поднимаюсь... Боли в сердце, кашель до сих пор. Что это и как можно выздороветь наконец? - спрашивает Сергей Пирогов из Пскова.

Последствия перенесенной коронавирусной пневмонии (вернее, поражения легких, вызванной вирусом COVID-19, так как это заболевание поражает интерстициальную ткань и сосуды), еще мало изучены, - поясняет Елена Аверьянова, терапевт, кандидат медицинских наук, доцент ПсковГУ.