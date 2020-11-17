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Общество

Как справиться с одышкой

Что поможет выздороветь после коронавирусной пневмонии?

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Редакция
17 ноября 2020 года, 14:38
Фото: kubnews.ru
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«Псковская правда» продолжает отвечать на вопросы читателей, присланные в новую рубрику «Доктор нужен вовремя».

Перенес в мае коронавирусную пневмонию с поражением 30% легких. До сих пор не проходит одышка - на второй этаж еле поднимаюсь... Боли в сердце, кашель до сих пор. Что это и как можно выздороветь наконец? - спрашивает Сергей Пирогов из Пскова.

Последствия перенесенной коронавирусной пневмонии (вернее, поражения легких, вызванной вирусом COVID-19, так как это заболевание поражает интерстициальную ткань и сосуды), еще мало изучены, - поясняет Елена Аверьянова, терапевт, кандидат медицинских наук, доцент ПсковГУ.

После острого периода заболевания часто формируется фиброз легких, который и приводит к нарушению газообмена в органах дыхания и снижению поступления кислорода во все органы и ткани.

Как справиться с одышкойЕлена Аверьянова, терапевт, кандидат медицинских наук, доцент ПсковГУ

Чем дольше существует фиброз, тем больше вероятность необратимых изменений воздушности легочной ткани. Поэтому лечение должно быть своевременным и включать в себя обследование функции легких, лабораторные показатели газообмена. Обязательно нужно провести обследование сердечно-сосудистой системы: именно сердце больше всего страдает от нехватки кислорода. Лечение должно включать в себя комплекс мероприятий: от лекарственных средств до физиотерапии и климатолечения.

Как справиться с одышкой
В клинике «Профессор» можно выполнить комплексное обследование на состояние сердца и сосудов, а также выполнить анализы на гормональный статус и инфекционные заболевания. 

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