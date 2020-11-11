Стрижка длиною в 70 лет

Парикмахерскую «Руслан» вполне можно считать визитной карточкой Пскова. На протяжении семи десятилетий она ни разу не прерывала работу, а горожане стригутся тут целыми поколениями. Кто из псковских вип-персон был местным завсегдатаем, почему в 80-х парикмахеры не любили работать с клиентами из Дома Советов и в чем сложность «укладки на бигуди»? Об этом и о многом другом «Псковской правде» рассказала мастер с 33-летним стажем Татьяна Моргун.

Пример для подражания

Работать в парикмахерскую «Руслан», как молодую и перспективную, Татьяну Моргун направили в мае 1987 года. С тех пор весь ее трудовой путь связан именно с этим местом.

- Здесь тогда был достаточно возрастной коллектив, хотя были и молодые девчонки. Приняли меня очень хорошо и легко. Надо сказать, что в нашей парикмахерской всегда работали добрые и отзывчивые люди. Татьяна Моргун, мастер



Перед глазами Татьяны был достойный пример для подражания — Анна Михайловна Степанова, человек удивительной души, мастер своего дела. В парикмахерской она работала с первых дней. Умерла полтора года назад, оставив в сердцах всех, кто ее знал, теплую и светлую память о себе. - Анна Михайловна была одним из самых востребованных мастеров, - вспоминает Татьяна. - Несмотря на то, что была уже в возрасте, стричься к ней ходили и молодые люди, потому что она считалась великолепным мастером. Мы все брали с нее пример, постоянно чему-то учились и восхищались ее умению найти подход к каждому. Свое название парикмахерская получила благодаря, конечно же, Пушкину. До определенного времени она именовалась просто «парикмахерская № 5». А потом в Псковской области, отмечая очередную годовщину со дня рождения Александра Сергеевича, двум парикмахерским решили присвоить названия «Руслан» и «Людмила» - в честь одноименного произведения поэта.

- Когда я пришла сюда, было, конечно, все совсем по-другому, но очень комфортно работать. Также комфортно было, когда парикмахерской владела Валентина Петровна Донец. Она — человек, который нас любил, прислушивался, старался идти навстречу. С ней на протяжении всех 20 лет у нас была уверенность в завтрашнем дне.

Слава мастеров

Долгое время в парикмахерской «Руслан» стригли исключительно мужчин, а в «Людмиле» — женщин. Но в 1990-е годы столкнулись с нехваткой клиентов и пустующими креслами - и профиль поменяли. - К нам часто заходили парами, пока мужчин стригли, женщинам их приходилось ждать и они, видя, что есть свободные мастера, просили подстричь и их, а нам приходилось отказывать — парикмахерская-то мужская. Но со временем мы пришли к тому, чтобы обслуживать и мужчин и женщин. Мы же все мастера-универсалы, освежили навыки, прошли курсы повышения квалификации - и стали оказывать услуги всем. В перестроечные годы для парикмахерской, как впрочем и для всей страны, настали тяжелые времена, и, чтобы остаться на плаву, недостаточно было только начать обслуживать женщин. - Я вышла из декрета в 1992 году, в стране творилось что-то непонятное,- вспоминает Татьяна Моргун. - Люди экономили на всем, в том числе и на парикмахерских услугах. Стриглись дома сами и домочадцев своих стригли, и нам приходилось как-то выживать. Мы старались держать низкие цены, чем, конечно, обесценивали свою работу, но надо же было как-то людей привлекать.

Большая часть посетителей «Руслана» - клиенты постоянные, но и новые заглядывают частенько. - Только ленивый не зацепится за нашу дверь, - улыбается Татьяна. - Наша большая беда в том, что рядом нет парковки. Раньше как все было? Люди шли на автобусную остановку и по пути заходили к нам, а теперь все прыгают в свои машины и едут занимать парковочные места в своих дворах. В парикмахерскую ходят целыми поколениями, приезжают стричься из Москвы и Санкт-Петербурга.

- У меня есть клиент, который ходил ко мне стричься будучи школьником, сейчас у него ребенок заканчивает 11-й класс и тоже ходит ко мне. Клиенты, которые ходят давно, так и говорят: «Ну как идти к другому мастеру?! Мы даже не знаем, как ему объяснить, что нам надо, а вы и сами знаете!». Много таких, кто приезжает в Псков в командировку из других городов и обязательно заходит к нам. Люди из районов едут. Есть такие клиенты, которые просят: «А можно, я вас возьму с собой?». Это, конечно, высшая похвала для нас.

Парикмахерская повинность

Есть среди посетителей и вип-персоны. Одно время в «Руслане» стриглась чуть ли не вся областная и городская администрация, сейчас клиенты из Дома Советов тоже есть, но меньше.

- Я лично стригла и Михаила Хоронена (бывший мэр Пскова) и Евгения Михайлова (бывший губернатор). Да кого только не стригла, - говорит Татьяна. - В 1980-е годы мастера нашей парикмахерской каждый понедельник с 8 до 11 стригли чиновников прямо в Доме Советов. Для этих целей там был обустроен кабинет и на стрижку мог прийти любой желающий. Почему-то наши парикмахеры не любили туда ходить, и мне самой несколько раз приходилось из дома не в свою смену приезжать. Туда парикмахер обязательно должен был прийти с прической, с макияжем и одетый соответствующим образом. В 1990-х годах началась разруха и с нас эту обязанность сняли. Чиновники ходить в «Руслан» продолжают. Например, первый заместитель губернатора Вера Емельянова хоть и не является постоянной клиенткой парикмахерской, но периодически забегает и просит сделать укладку волос.

Все дело в ножницах

- Сейчас работать - одно удовольствие, - рассказывает Татьяна. - А было время, когда мы делали укладку при помощи бигудей. Может помните, были такие сушуары, под которыми женщины с этими бигудями сидели. Так вот, как понедельник, так у нас поток женщин нескончаемый и ты эти бигуди накручиваешь и накручиваешь. Я терпеть их не могла. Как укладка на бигуди — хоть увольняйся. Теперь все это заменяет фен и плойка с разнообразными насадками. Качество инструмента стало лучше. В советские времена пределом мечтаний были белорусские ножницы. Как сейчас помню - стоили они 10 рублей. В наша дни большой выбор инструмента, всевозможных приспособлений и, конечно, это работу здорово облегчает.