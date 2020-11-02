«Друзья мои, прекрасен наш союз»

С 20 по 24 октября 2020 года на базе Псковского государственного университета состоялся VIII Международный молодежный форум проектных инициатив «Наследники». Это один из знаковых проектов Псковской областной общественной организации «Ассоциация гуманитарной культуры» и Научно-просветительского центра русского языка и культуры имени профессора Е.А. Маймина ПсковГУ, призванный активизировать внимание российской и зарубежной молодежи к изучению и сохранению русского языка и культуры. В нынешнем 2020 году он реализован в рамках социального проекта «Преодолевая границы…» при поддержке Фонда президентских грантов. Форум проводится в ПсковГУ ежегодно с 2013 года и получил признание не только в нашем регионе, но и в других государствах. За истекшие годы в Форуме участвовали представители более 20 стран (Аргентины, Болгарии, Боснии и Герцеговины, Бразилии, Германии, Греции, Вьетнама, Иордании, Китая, Македонии, Монголии, Нидерландов, Сербии, США, Таиланда, Туркмении, Турции, Узбекистана, Чехии), но активнее всего – молодежь соседних Латвии, Эстонии, Беларуси. К сожалению, в 2020 году зарубежные партнеры имели возможность лишь заочно принимать участие в Форуме. Вот, например, письмо из эстонской Нарвы: «Дорогие соотечественники! Участники форума! Вас приветствуют нарвитяне. Наш родной город Нарва – место, где многие века пересекаются культуры, языки, традиции разных народов. Это место дружбы и уважения ко всем. Нам особенно дорого внимание наших соотечественников, и это большая честь принимать участие в проекте «Преодолевая границы…». Мы живем на государственной границе, ныне временно закрытой из-за известных причин, и особенно остро чувствуем, что только культурные связи способны эти границы преодолевать в любое время. Форум в Пскове и Пушкинских Горах – это место притяжения наших душ, наших устремлений. Это так здорово – быть наследником великой истории, великой культуры и великого русского родного языка.

Мы каждый день видим Россию и в прямом смысле, и в переносном. Наш взгляд немного наивный, но точно нежный. Мы видим Россию с любовью. С надеждой на будущие встречи. Успехов на форуме. С уважением, учитель русского языка и литературы Наталья Ивановна Буйницкая и ее ученицы Екатерина Марова, Юлия Буссел и Полина Хан». Думается, что с авторами обращения солидарны многие школьники, студенты и учителя из Риги, Полоцка, Таллина, влюбленные в гостеприимную Псковскую землю. Участники конкурсной программы Форума ежегодно выносят на суд жюри свои проекты по русскому языку, истории и культуре. На прошедших восьми форумах было представлено более 180 проектов самой разной тематики и различных форматов – видеоролики, электронные образовательные ресурсы, научные и социологические исследования, инсценировки, чтение и перевод произведений русской литературы на родной язык. Вот названия некоторых лучших проектов: «История одной школы» (видеофильм об учителе русского языка сельской эстонской школы Веере Гулль) (Эстония); «Культурные “знаки” в речи современного города» (ПсковГУ, Филологическое образование), «Читательский круг современного подростка» (Таллиннская Ляэнемере гимназия, Эстония); «Тавлеи – славянские шахматы» (Себежская средняя школа, Псковская область); «Псковские корни Всероссийского праздника семьи, любви и верности» (ПсковГУ, направление Филология); «Тайны рижской Бейкер стрит» (средняя школа № 53 г.Риги, Латвия), «Неделя русских мультфильмов» и «Лагерь русского языка» (Арукюлаская основная школа, Эстония); «Князь Довмонт. 750 лет вместе с Псковом» (ПсковГУ, направление Филология); «К разработке интерактивного словаря лингвистических терминов» (ПсковГУ, Информатика в образовании),«Читая Юрия Тынянова» (Псков ГУ, направление Дизайн, направление Филология); «ПроЛог: хронотоп старой усадьбы. Люди и пространства. Аудиовизуальный обзор Литературно-мемориального дома музея Ал. Алтаева (М.В. Ямщиковой)» (ПсковГУ, направление Филология); «Слушаешь музыку – слушай поэзию. Русская классика для рокеров и рэперов» (ПсковГУ, направление Филология); «Д.С.Лихачев. Письма о добром и прекрасном» (Вьетнам, ПсковГУ, направление Филология); «Берестяные грамоты – послания через века» (ПсковГУ, направление Педагогическое образование, Русский язык и литература); «Современное житие Святого Христофора Псеглавца» (ПсковГУ, направление Филология), «Макет художественного оформления романа А.Платонова “Чевенгур”» (ПсковГУ, направление Дизайн); «Максимилиан Волошин. Крым. Поэзия. Акварель» (Печорская лингвистическая гимназия, Псковская область). Характерно признание Кравченко Василисы, в течение пяти лет являвшейся неизменной участницей Форума: «Каждый раз невольно прокручиваешь в голове удивительно точные, будто про Форум написанные строчки: Друзья мои, прекрасен наш союз! Он как душа неразделим и вечен – Неколебим, свободен и беспечен Срастался он под сенью дружных муз. Осознание того, что твой проект может стать частью истории Форума, вдохновляет и ободряет. Но больше ободряет то, что таких сознательных наследников вокруг тебя очень много».

Проведение Форума приурочено к 19 октября – Дню лицейской годовщины, потому проходит Форум не только в Пскове, но и в Пушкинских Горах, где некогда Пушкин познавал русский мир с его языком и народной культурой. Современная молодежь также имеет возможность прикоснуться к ландшафтам, овеянным пушкинской поэзией, впитать в себя заповеди добра, дружбы, любви, веселья – всего того, чем ценно пушкинское творчество. Практически каждый год вниманию жюри и зрителей представляются проекты по пушкинскому творчеству: то видеореклама «Евгений Онегин» − роман на все времена» (ПсковГУ, направление РиСО) или литературно-музыкальная композиция «"Созвучье чувств и мыслей вдохновенных" (памяти А.С. Пушкина посвящается)» (школьники и студенты г. Даугавпилса, Латвия); то «Диалог лингвокультур и усадебный текст: виртуальная экскурсия по усадьбе Михайловское» для иностранных студентов (ПсковГУ, направление Педагогическое образование) или «Переводы романа А.С. Пушкина «Евгений Онегин» на латышский язык» (Латвийский университет, Рига, Латвия), «Стихотворение А.С.Пушкина «Памятник» по-латышски» (Латвийский университет, Рига, Латвия); то инсценировка «Сказки о царе Салтане» учащимися 7 класса (г.Черкесск, Карачаево-Черкесия, Россия) или «Наш Пушкин, или Что мы расскажем о русском поэте нашим ученикам» (Туркмения, ПсковГУ, направление Педагогическое образование, Русский язык как иностранный). В этом году к ним прибавился проект «Балтийские корни Натальи Гончаровой и повесть А.С.Пушкина “Метель”» (Яуногрская средняя школа, Латвия), получивший диплом первой степени. Благодаря партнерским отношениям ПсковГУ с государственным заповедником А.С. Пушкина «Михайловское», экскурсионные прогулки в программе Форума погружают молодых людей в мир русской усадебной культуры, знакомят с жизнью и творчеством первого поэта. Уже само по себе посещение заповедных пушкинских мест коренным образом меняет представление человека, тем более – молодого, о личности А.С. Пушкина, значении его творчества и о самой России. Так происходит формирование преемственности между поколениями, осознание собственной национальной идентичности, отраженной в языке и литературе.

Молодежь не только приобщается к ценностям русского языка и культуры, но и знакомится с современными подходами к реализации актуальных идей, включается в исследовательский поиск, овладевает технологиями социального проектирования. Одной из новых технологий, апробированных на Форуме, стал флешмоб. Организуя в рамках одного из форумов акцию под девизом «Язык Пушкина – в народ!», студенты ПсковГУ (направление Реклама и связи с общественностью) на улицах Пскова обращались к прохожим с известными пушкинскими строками и, таким образом, побуждали горожан к ответному припоминанию стихотворений поэта. Проведение флешмоба показало: мы, россияне, действительно наследники Пушкина, ведь, несмотря на новые времена, продолжаем чувствовать, думать и говорить пушкинскими словами, по-пушкински оцениваем мир вокруг и самих себя. Особенно остро идею связи поколений обозначил нынешний форум, прошедший в Год памяти и славы. В конкурсной программе было представлено 15 проектов, посвященных 75-летию Великой Победы. Многие из них основаны на изучении документального, мемуарного и художественного материала, связанного с войной; часть представленных проектов выполняется в составе больших научных коллективов, что способствует вовлечению студентов в исследовательский поиск. Идея преемственности лежала и в основе проведенного в 2020 году видеофлешмоба «Наследники Победы». Устами молодых были озвучены пронзительные строки о войне фронтовиков и наших современников: А.Твардовского и А.Ахматовой, Д.Самойлова и М.Кульчицкого, В.Высоцкого и А.Галича, Д.Арбениной и П.Давыдова. Студенты университета (направление Реклама и связи с общественностью) своим прочувствованным чтением отдали дань памяти всем, кто отстоял нашу Родину в годы Великой Отечественной войны.