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Общество

Кое-кому в Пскове ышышыш

Студентка ПсковГУ – о том, как она научила своих подруг не «встречаться» с парнями, а «мазать шаньги»

Текст:
Дарья Шумаркина
13 октября 2020 года, 12:11
Фото:
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Каждый год на учёбу в Псковский университет стекаются люди совершенно разных культур и национальностей из разных уголков мира. Они приносят с собой традиции своих стран, республик, краёв и областей, и рады поделиться всем этим с псковичами. Снежана Селиверстова переехала в Псков год назад и покорила меня шаньгами, необычным говором и своей открытостью. Я расспросила её, кем она себя ощущает по национальности и насколько ей трудно коммуницировать со скобарями. Но сперва захотела узнать, какими судьбами она оказалась на псковской земле:

— Ӟечбур! Я родом из небольшого посёлка под названием Кез Удмуртской Республики. В Пскове давно живёт моя родная сестра, и поэтому я, недолго думая, тоже подала документы в ПсковГУ. И вот уже второй год, как поселилась здесь.

— Как псковичи относятся к тому, что ты из Удмуртии?

— Всем очень интересно узнать, как же меня «занесло» в Псковскую область из таких далёких земель.

— Ты удмуртка?

— Я считаю, что во мне течёт и русская, и удмуртская кровь, но среди моих ближайших родственников коренных удмуртов, которые бы свободно говорили на удмуртском языке, нет.

— Ну а всё-таки, кем ты себя ощущаешь больше: русской или удмурткой?

— Скорее, русской. Но, знаете, для меня это уже настолько невесомое понятие - национальность, что я не придаю ему особого значения. Моё сердце принадлежит Удмуртии, она моя Родина, я люблю её, люблю её культуру, природу, людей, которые там живут, и для меня не так уж важно, кто из них удмурт, а кто русский. Для меня главное в человеке - его моральные качества, а остальное - второстепенное.

— В твоей семье есть какие-нибудь удмуртские обычаи? Вы готовите удмуртские национальные блюда? Говорите на удмуртском?

— Повторяю, в моей семье нет носителей национального языка, но иногда мы перекидываемся между собой словами или целыми фразами на удмуртском.

Особенности говора удмуртов также присутствуют в моей речи. Ведь удмурты очень любят ставить в русских словах неправильные ударения, так как в удмуртском языке ударение чаще всего падает на последний слог. Вот почему в моей семье говорят «креслО», а не «КрЕсло».

Кое-кому в Пскове ышышыш
Девушка с русской душой и удмуртским сердцем
Фото из личного архива Снежаны Селиверстовой
Можете себе представить, как много слов мне пришлось переучивать после переезда в Псков?

Конечно, все, кто живёт в Удмутрии или вырос в ней, часто готовят главные удмуртские блюда: перепечи (корзиночки из теста) с пестиками (это полевой хвощ), грибами или мясом, табани (тонкие лепешки из теста), шаньги (похожи на ватрушки) с картофелем.

Кстати, с пестиками связано одно интересное удмуртское мероприятие в конце мая — республиканский Пестичный фестиваль «PEST-FEST». Он был придуман в Кезу, поэтому из года в год проводится именно там, откуда я родом.

Кое-кому в Пскове ышышыш
Готовим перепечи
Фото из личного архива Снежаны Селиверстовой
На этом гастрономическом фестивале каждый может попробовать блюда удмуртской кухни с добавлением пестика: пельмени, перепечи, чырыс (это холодная похлебка с квасом).

А ещё там выступают фольклорные коллективы, которые поют песни и на удмуртском, и на русском языках.

Приезжайте к нам на «PEST-FEST» в следующем году! Будет интересно и вкусно, обещаю!

Кое-кому в Пскове ышышыш
Перепечи с пестиком
Фото из личного архива Снежаны Селиверстовой
— Среди твоих друзей есть коренные удмурты? Как ты чувствуешь себя в их компании?

— Да, у меня много друзей-удмуртов. В их присутствии мне максимально комфортно, я не вижу абсолютно никакой разницы между моими удмуртскими и русскими друзьями.

— Бывают ли у тебя моменты «культурного недопонимания» в общении с псковичами?

— Когда я только приехала и начала знакомиться с местными ребятами, меня, как мне тогда казалось, абсолютно ничего от них не отличало. Но потом в моей речи начали проскальзывать некоторые слова, которые для других оказались непонятным набором букв, и мне было не только очень забавно наблюдать за реакцией окружающих, но и неловко.

Например, если мне холодно, то из моих уст непроизвольно «вылетает» вот такое сочетание букв: «ышышыш». Когда мои подруги впервые это услышали, то подумали, что я не в себе... А это то же самое, как если бы они сказали «бррр».

Кое-кому в Пскове ышышыш
Снежане в Пскове тепло
Фото из личного архива Снежаны Селиверстовой
Я заметила, что моим друзьям и одногруппникам всегда интересно узнавать что-то новое о культуре удмуртов и слушать удмуртский язык. В итоге у них в речи тоже появляются удмуртские словечки.

Допустим, в удмуртском языке есть такое устойчивое выражение - «шаньги мазать», которое употребляется в разных значениях и в том числе в значении «встречаться», если речь идёт о влюблённых.

Так вот, теперь если кто-то из моих подруг начал встречаться с новым парнем, то они не говорят «я встречаюсь», они говорят: «я мажу шаньги».

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Комментарии

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Cosinus
16:47 13.10.2020

Хах, смешно)

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