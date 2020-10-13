Кое-кому в Пскове ышышыш

Каждый год на учёбу в Псковский университет стекаются люди совершенно разных культур и национальностей из разных уголков мира. Они приносят с собой традиции своих стран, республик, краёв и областей, и рады поделиться всем этим с псковичами. Снежана Селиверстова переехала в Псков год назад и покорила меня шаньгами, необычным говором и своей открытостью. Я расспросила её, кем она себя ощущает по национальности и насколько ей трудно коммуницировать со скобарями. Но сперва захотела узнать, какими судьбами она оказалась на псковской земле:

— Ӟечбур! Я родом из небольшого посёлка под названием Кез Удмуртской Республики. В Пскове давно живёт моя родная сестра, и поэтому я, недолго думая, тоже подала документы в ПсковГУ. И вот уже второй год, как поселилась здесь.

— Как псковичи относятся к тому, что ты из Удмуртии?

— Всем очень интересно узнать, как же меня «занесло» в Псковскую область из таких далёких земель.

— Ты удмуртка?

— Я считаю, что во мне течёт и русская, и удмуртская кровь, но среди моих ближайших родственников коренных удмуртов, которые бы свободно говорили на удмуртском языке, нет.

— Ну а всё-таки, кем ты себя ощущаешь больше: русской или удмурткой?

— Скорее, русской. Но, знаете, для меня это уже настолько невесомое понятие - национальность, что я не придаю ему особого значения. Моё сердце принадлежит Удмуртии, она моя Родина, я люблю её, люблю её культуру, природу, людей, которые там живут, и для меня не так уж важно, кто из них удмурт, а кто русский. Для меня главное в человеке - его моральные качества, а остальное - второстепенное.

— В твоей семье есть какие-нибудь удмуртские обычаи? Вы готовите удмуртские национальные блюда? Говорите на удмуртском?

— Повторяю, в моей семье нет носителей национального языка, но иногда мы перекидываемся между собой словами или целыми фразами на удмуртском.

Особенности говора удмуртов также присутствуют в моей речи. Ведь удмурты очень любят ставить в русских словах неправильные ударения, так как в удмуртском языке ударение чаще всего падает на последний слог. Вот почему в моей семье говорят «креслО», а не «КрЕсло».