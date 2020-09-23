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Общество

Новая набережная в Пскове: Как это будет?

«Псковская правда» узнала, как будет выглядеть после реконструкции левобережье реки Великой

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Редакция
23 сентября 2020 года, 15:50
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В Пскове разработан проект реконструкции еще одной набережной реки Великой: на этот раз речь идет о левом ее береге, от Ольгинского моста до радиозавода на Комсомольской площади. Комитет по туризму Псковской области уже подал заявку на выделение средств из федерального бюджета на эти работы. В настоящее время региональные власти ожидают ответ на нее. «Псковская правда» публикует эскизы того, как будет выглядеть после реконструкции левобережье реки Великой.

Новая набережная в Пскове: Как это будет?
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Глобальный проект! Статистика говорит о том, что правильно сделанные набережные больше привлекают горожан и туристов, чем центральная часть, на них больше людей отдыхает. Главное – её зонировать, чтобы были общественные пространства, тихие, детские, транзитные зоны.

Новая набережная в Пскове: Как это будет?Евгений Шапкин, главный архитектор Псковской области
Новая набережная в Пскове: Как это будет?

В результате реализации проекта на берегу Великой появятся общественные зоны, площадки для детей, смотровые площадки, велодорожки. Будут благоустроены территории вокруг храмов. Рельеф левого берега Великой при этом будет сохранен.

Если развивать весь берег, то это будет новая связь других районов с центром. Можно будет на велосипеде подъезжать к Мирожскому монастырю по обустроенной дорожке.

Новая набережная в Пскове: Как это будет?Евгений Шапкин, главный архитектор Псковской области
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