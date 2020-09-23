Новая набережная в Пскове: Как это будет?

В Пскове разработан проект реконструкции еще одной набережной реки Великой: на этот раз речь идет о левом ее береге, от Ольгинского моста до радиозавода на Комсомольской площади. Комитет по туризму Псковской области уже подал заявку на выделение средств из федерального бюджета на эти работы. В настоящее время региональные власти ожидают ответ на нее. «Псковская правда» публикует эскизы того, как будет выглядеть после реконструкции левобережье реки Великой.