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Как изменится пространство вокруг псковского «Октября»?

«Псковская правда» публикует проект благоустройства территории вокруг здания кинотеатра

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Редакция
22 сентября 2020 года, 16:16
Фото: Дарья Хваткова
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На 41-й сессии Псковской городской Думы 22 сентября стало известно, что областной центр получил из федерального бюджета 320 миллионов рублей на реконструкцию кинотеатра «Октябрь». Само здание планируется передать муниципалитету, чтобы разместить в нём городскую историко-краеведческую библиотеку имени Василёва.

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Надо полагать, что завершение реконструкции, приспособление здания «Октября» под новые задачи переезд библиотеки потребуют времени. Сообщается, что фундамент и часть несущих стен бывшего кинотеатра находятся в аварийном состоянии. Тем не менее, уже готов проект капитального ремонта и благоустройства территории вокруг «Октября»: эти работы планируется провести в 2021 году. «Псковская правда» публикует материалы этого проекта.

Как изменится пространство вокруг псковского «Октября»?
Планируется комплексно благоустроить территорию как вокруг «Октября», так и напротив, у дома № 1/3 по улице Советской. 

Как изменится пространство вокруг псковского «Октября»?
Главный архитектор Псковской области Евгений Шапкин в эфире ПАИ-live заверил, что расположенные в настоящее время перед домом № 1/3 по улице Советской так называемые «гномики» - небольшие скульптурки, рядом с которыми псковичи назначали встречи несколько последних десятилетий, будут сохранены.

Что касается «гномиков», их самих надо оставлять, может быть, отреставрировать, сейчас это обсуждается. Я не говорю, что это будет в таком же виде, но они должны обязательно остаться.

Как изменится пространство вокруг псковского «Октября»?Евгений Шапкин, главный архитектор Псковской области

Он также пояснил, что надо более удобно зонировать это пространство. В частности, около самого «Октября», где всегда много людей из-за остановки общественного транспорта, планируется организовать пространство «более рассредоточенное и более удобное, чтобы можно было посидеть на солнышке и укрыться под навесом от дождя». 

Как изменится пространство вокруг псковского «Октября»?
Около самого «Октября» предполагается создать несколько площадок для открытых мероприятий и выставок.

Это могут быть исторические и арт-выставки, посвящённые городу, стране, разным темам.

Как изменится пространство вокруг псковского «Октября»?Евгений Шапкин, главный архитектор Псковской области
Как изменится пространство вокруг псковского «Октября»?

Со стороны Кремля, где выраженный рельеф и сейчас есть лишь разбитая лестница, будет организовано подобие амфитеатра: места для отдыха, где можно было бы присесть, почитать книгу, пообщаться. 

Как изменится пространство вокруг псковского «Октября»?
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