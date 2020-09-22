Как изменится пространство вокруг псковского «Октября»?

На 41-й сессии Псковской городской Думы 22 сентября стало известно, что областной центр получил из федерального бюджета 320 миллионов рублей на реконструкцию кинотеатра «Октябрь». Само здание планируется передать муниципалитету, чтобы разместить в нём городскую историко-краеведческую библиотеку имени Василёва .

Что касается «гномиков», их самих надо оставлять, может быть, отреставрировать, сейчас это обсуждается. Я не говорю, что это будет в таком же виде, но они должны обязательно остаться.

Он также пояснил, что надо более удобно зонировать это пространство. В частности, около самого «Октября», где всегда много людей из-за остановки общественного транспорта, планируется организовать пространство «более рассредоточенное и более удобное, чтобы можно было посидеть на солнышке и укрыться под навесом от дождя».