Как изменится пространство вокруг псковского «Октября»?

На 41-й сессии Псковской городской Думы 22 сентября стало известно, что областной центр получил из федерального бюджета 320 миллионов рублей на реконструкцию кинотеатра «Октябрь». Само здание планируется передать муниципалитету, чтобы разместить в нём городскую историко-краеведческую библиотеку имени Василёва.
Надо полагать, что завершение реконструкции, приспособление здания «Октября» под новые задачи переезд библиотеки потребуют времени. Сообщается, что фундамент и часть несущих стен бывшего кинотеатра находятся в аварийном состоянии. Тем не менее, уже готов проект капитального ремонта и благоустройства территории вокруг «Октября»: эти работы планируется провести в 2021 году. «Псковская правда» публикует материалы этого проекта.
Планируется комплексно благоустроить территорию как вокруг «Октября», так и напротив, у дома № 1/3 по улице Советской.
Главный архитектор Псковской области Евгений Шапкин в эфире ПАИ-live заверил, что расположенные в настоящее время перед домом № 1/3 по улице Советской так называемые «гномики» - небольшие скульптурки, рядом с которыми псковичи назначали встречи несколько последних десятилетий, будут сохранены.
Что касается «гномиков», их самих надо оставлять, может быть, отреставрировать, сейчас это обсуждается. Я не говорю, что это будет в таком же виде, но они должны обязательно остаться.
Евгений Шапкин, главный архитектор Псковской области
Он также пояснил, что надо более удобно зонировать это пространство. В частности, около самого «Октября», где всегда много людей из-за остановки общественного транспорта, планируется организовать пространство «более рассредоточенное и более удобное, чтобы можно было посидеть на солнышке и укрыться под навесом от дождя».
Около самого «Октября» предполагается создать несколько площадок для открытых мероприятий и выставок.
Это могут быть исторические и арт-выставки, посвящённые городу, стране, разным темам.
Евгений Шапкин, главный архитектор Псковской области
Со стороны Кремля, где выраженный рельеф и сейчас есть лишь разбитая лестница, будет организовано подобие амфитеатра: места для отдыха, где можно было бы присесть, почитать книгу, пообщаться.