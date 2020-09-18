На региональном Совете по охране культурного наследия 15 сентября были представлены эскизы пешеходного моста через Пскову, призванного закольцевать туристические маршруты и сделать сердце города еще более компактным и комфортным для прогулок. «Псковская правда» опубликовала эскизы пешеходной переправы, которую хотят построить у Кремля.
Под постом подписчики делились своим мнением о том, какой мост предпочитаются видеть. Одни считают, что мост должен находится между башнями и выполнен должен быть в историческом стиле, другие полагают, что современные нотки не помешают, а третьи вовсе уверены, что никакого моста не надо.
«Если он нужен, то, наверное, самое подходящее место для него между башнями, что бы он выглядел, как продолжение стен», - считает Александр Михайлов
«Мост должен быть между башен, это логично, зачем городить что-то на реке, - убеждена и Светалана Задорожная. - Но, он не должен быть громоздким, хотелось бы, чтобы он был изящным, не слишком загораживал вид, и, конечно, он должен быть из дерева с коваными элементами, но никак не их стекла и металла в стиле хайтек».
«Предлагаю воспользоваться проектом 500-летней давности Леонардо да Винчи. Это самонесущая конструкция. Аналогичный проект воссоздан в Турции в крутейшем отеле Мардан Палас. Иная версия проекта реализована в Норвегии».
Создать в историческом месте исторический проект - это было бы круто, логично и гармонично!» - делится своим мнением Владимир Михайлов.
«Я за нижние решётки, но только из камня и дерева. Не надо портить стеклом и металлом наш знаменитый древний Кремль», - предлагает Татьяна Алекеева.
«Восстановят решётки между башнями и что? Потом никого туда и не пустят, как там ходить? Хоть тапками меня закидайте, но мы в 21 веке живём. Если и строить, то доступный, пешеходный мостик, который хорошо будет смотреться применительно к нашему времени! А вообще, за Псковой такой красивый район скоро будет, можно и прогуляться, без перехода по мосту», - убеждена Наталья Григорова.