На региональном Совете по охране культурного наследия 15 сентября были представлены эскизы пешеходного моста через Пскову, призванного закольцевать туристические маршруты и сделать сердце города еще более компактным и комфортным для прогулок. «Псковская правда» опубликовала эскизы пешеходной переправы , которую хотят построить у Кремля.

Под постом подписчики делились своим мнением о том, какой мост предпочитаются видеть. Одни считают, что мост должен находится между башнями и выполнен должен быть в историческом стиле, другие полагают, что современные нотки не помешают, а третьи вовсе уверены, что никакого моста не надо.

«Если он нужен, то, наверное, самое подходящее место для него между башнями, что бы он выглядел, как продолжение стен», - считает Александр Михайлов

«Мост должен быть между башен, это логично, зачем городить что-то на реке, - убеждена и Светалана Задорожная. - Но, он не должен быть громоздким, хотелось бы, чтобы он был изящным, не слишком загораживал вид, и, конечно, он должен быть из дерева с коваными элементами, но никак не их стекла и металла в стиле хайтек».

«Предлагаю воспользоваться проектом 500-летней давности Леонардо да Винчи. Это самонесущая конструкция. Аналогичный проект воссоздан в Турции в крутейшем отеле Мардан Палас. Иная версия проекта реализована в Норвегии».