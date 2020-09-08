Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        

Общество

Десять историй боли и надежды

Миллионы зрителей посмотрели «Дневники войны»

Текст:
Редакция
8 сентября 2020 года, 10:53
Фото: ИД «Аргументы и Факты»
0

10 дневников — 10 подлинных историй, рассказанных детьми, пережившими войну. Блокада Ленинграда, оккупированный Крым и сражающийся Сталинград, Дальний Восток, концлагеря. Юные авторы дневников не говорят о своих чувствах, просто рассказывают о том, что видели и пережили, а у зрителей наворачиваются слезы на глаза. В день окончания Второй мировой войны ИД «Аргументы и Факты» завершил премьерный показ анимационного сериала «Дневники войны».

Десять историй боли и надежды

Фото ИД «Аргументы и Факты»

В основе проекта «Детская книга войны» — реальные истории из детских дневников. Дети войны говорят знакомыми голосами Никиты Михалкова, Ксении Алферовой, Владимира Познера, Екатерины Андреевой. Голоса звучат бесстрастно, но в словах и надежда, и боль потерь, и ликование по поводу окончания войны. Истории разные, но все они позволяют прикоснуться к переживаниям тех, кто видел эти страшные события своими глазами.

- Благодаря балансу художественного решения, выполненного в современной графике, и пробирающих эмоций, экранизированные тексты из «Детской книги войны», которую «АиФ» выпустил в 2015-ом, выполняют очень важную для нашего общества работу: помогают донести понимание и знание о травме войны самым разным поколениям, объединяя у экрана и взрослых и детей и приглашая их к искреннему диалогу. Выбранный формат документальной анимации делает это на доступном каждому языке, потому что для АиФ важно говорить на сложные темы с самой разной аудиторией – не только просвещая, но и формируя ценностную повестку, - говорит Руслан Новиков, генеральный директор ИД «Аргументы и Факты». – Уникальный контент нашего издания был бережно воплощен в экранную версию профессионалами кино. Все 10 серий, каждый со своим героем и сюжетом, смотрятся цельно, чутко ведя за собой зрителя от нечеловеческих условий выживания и боли к свету и освобождению.

Десять историй боли и надежды

Фото ИД «Аргументы и Факты»
 

Авторы проекта уверены, что на такие серьезные темы с молодежью нужно говорить именно через форматы с новаторским подходом.

- Можно привести в пример израильский инстаграм-проект «Дневник Евы Хейман», где в формате сторис от лица девочки Евы, умершей в Освенциме, рассказывается ее история. Да, это формат, который может вызвать вопросы: сториз инстаграм и такая тяжелая история. Но это то, что наша молодежь видит и потребляет, и то, через что мы можем до нее достучаться, донести определённые смыслы. Здесь безусловно можно и нужно экспериментировать, - считает Светлана Сонина, заместитель генерального директора АНО «ИРИ», партнера анимационного проекта. - «Детская книга войны» - это уникальное издание, но мы прекрасно понимаем, что, возможно, не заставим современных детей и подростков её прочитать. Зато мы можем пересказать ее современным языком, привычным для пользователей социальных сетей. Кстати, не исключено, что кого-то это подтолкнет и к прочтению книги». 

Десять историй боли и надежды

Фото ИД «Аргументы и Факты»

Пользователи соцсетей активно комментируют ролики «Дневников войны». «Всем мирного неба над головой. Нужно ценить каждое мгновение», - типичный отклик, который дает понять: героям проекта сопереживают, и главный урок – вынесен.

ПОДРОБНОСТИ

Проект создан при поддержке Института развития Интернета в рамках нацпроекта «Культура». Начиная со Дня Победы, 10 серий посмотрело более 16 миллионов человек.

Все ролики доступны к бесплатному просмотру на dkv.aif.ru, на сайте AIF.RU, в соцсетях «ВКонтакте», «Oдноклассники» и «Фейсбуке», а также на видеохостинге YouTube

  Подпишись на нас в соцсетях

Комментарии

Авторизация
No comments
Лучшие авиационные ВУЗы России

Общество / Образование
4 сентября 11:17

Лучшие авиационные ВУЗы России

Если глядя на небо вы думаете не о вечном, а о самолетах – возможно, вам нужно узнать о том, как стать студентом авиационного университета
Руки вверх

Общество / Здоровье
2 сентября 12:44

Руки вверх

О чем может говорить боль в плече?
Селфи с романом

Общество / Знай наших!
28 августа 11:17

Селфи с романом

Булгаков помог школьнице из Усвятского района победить в конкурсе «Псковской правды»
  • Фильм-расследование «Вполне обычные убийцы» вышел в эфире ГТРК «Псков»
  • Отслужившие свой срок детские площадки уберут в Псковской области
  • Великолукские власти опровергли информацию о заражении коронавирусом учителей местной школы
  • Приоритетные задачи озвучил губернатор новому главе областного управления спецпрограмм
  • Новый директор заповедника «Полистовский» намерен сделать его еще более полезным для местных жителей
  • 20 человек пополнили список заражённых коронавирусом в Псковской области
  • На треть сократилось число нарушений антимонопольного законодательства в Псковской области
  • Режим протапливания опробуют с приходом похолодания в домах Псковской области
  • С 10 сентября заработает Паломнический центр Псково-Печерского монастыря

    • 7 сентября

  • Андрей Вьюнов возглавит управление спецпрограмм администрации Псковской области
  • 53 миллиона потратят в Псковской области в 2021 году на реализацию программы по поддержке МСУ
  • 174 квартиры купят для детей-сирот в Псковской области в 2020 году
  • В Псковской области работают 103 ТОСа
  • Псковичи недовольны очередями в детской поликлинике на Завеличье
  • Пострадавшая в ДТП с лосем женщина находится в больнице с переломом позвоночника
  • Заключены контракты на поставку 172 автобусов в Псковскую область
  • На набережной Великой в Пскове отремонтируют разбитые светильники
  • На 60% выросло в Псковской области число пострадавших в ДТП с животными
  • Завершился ремонт дороги Остров — Вышгородок — граница с Латвией
  • Лето продлится в Псковской области до 15 сентября
  • Названы главные события августа в Псковской области
  • Коронавирус выявили ещё у 21 человека в Псковской области
  • Выездные приёмы проводит МФЦ в Палкинском и Островском районах
  • Машину псковича обстреляли на трассе в Ленинградской области
  • Трёх заблудившихся вывели спасатели из псковских лесов

    • 6 сентября

  • Губернатор поручил организовать дорожку для маломобильных граждан на обновленной набережной в Порхове
  • Михаил Ведерников поздравил работников прокуратуры Псковской области с 76-летием со дня образования
  • Вера Емельянова: Учебный день мы выносим за пределы школы, где будет избирательный участок
  • Пскович пытался украсть продукты из магазина на Рижском проспекте
  • В Псковской области выздоровевших от коронавируса зарегистрировано больше, чем заболевших

    • Новости

    Выборы со вкусом жвачки

    Политика / Выборы
    Максим Андреев 4 сентября 14:37

    Выборы со вкусом жвачки

    Большая муниципальная кампания в Псковской области подходит к финалу

    Троица ПсковГУ

    Общество / Образование
    26 августа 18:17

    Троица ПсковГУ

    Какие специальности выбирали абитуриенты в этом году
    Великая сушь

    Общество / Здоровье
    26 августа 15:00

    Великая сушь

    Почему не проходит неприятное ощущение во рту?