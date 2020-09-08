Десять историй боли и надежды

10 дневников — 10 подлинных историй, рассказанных детьми, пережившими войну. Блокада Ленинграда, оккупированный Крым и сражающийся Сталинград, Дальний Восток, концлагеря. Юные авторы дневников не говорят о своих чувствах, просто рассказывают о том, что видели и пережили, а у зрителей наворачиваются слезы на глаза. В день окончания Второй мировой войны ИД «Аргументы и Факты» завершил премьерный показ анимационного сериала «Дневники войны».

В основе проекта «Детская книга войны» — реальные истории из детских дневников. Дети войны говорят знакомыми голосами Никиты Михалкова, Ксении Алферовой, Владимира Познера, Екатерины Андреевой. Голоса звучат бесстрастно, но в словах и надежда, и боль потерь, и ликование по поводу окончания войны. Истории разные, но все они позволяют прикоснуться к переживаниям тех, кто видел эти страшные события своими глазами.

- Благодаря балансу художественного решения, выполненного в современной графике, и пробирающих эмоций, экранизированные тексты из «Детской книги войны», которую «АиФ» выпустил в 2015-ом, выполняют очень важную для нашего общества работу: помогают донести понимание и знание о травме войны самым разным поколениям, объединяя у экрана и взрослых и детей и приглашая их к искреннему диалогу. Выбранный формат документальной анимации делает это на доступном каждому языке, потому что для АиФ важно говорить на сложные темы с самой разной аудиторией – не только просвещая, но и формируя ценностную повестку, - говорит Руслан Новиков, генеральный директор ИД «Аргументы и Факты». – Уникальный контент нашего издания был бережно воплощен в экранную версию профессионалами кино. Все 10 серий, каждый со своим героем и сюжетом, смотрятся цельно, чутко ведя за собой зрителя от нечеловеческих условий выживания и боли к свету и освобождению.