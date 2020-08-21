И кэшбэк получить, и «МИР» посмотреть

В России стартовала программа кэшбэка за туристические поездки. Псковские туристические фирмы в стороне не остались. «Грибы и гении растут в провинции», «Рояль в кустах», «Псков мастеровой», «Псков и брат его старший Великий Новгород», «Каникулы на русской Балтике» - от обилия кэшбэк-туров глаза разбегаются. «Псковская правда» выяснила, где и как можно отдохнуть в нашем регионе «со скидкой».

Миру «Мир»

Напомним, чтобы поддержать отечественную туристическую отрасль, серьезно пострадавшую во время коронакризиса, правительство выделило 15 миллиардов рублей на программу стимулирования внутреннего туризма. Суть ее в том, что путешественники могут получить государственную субсидию (кэшбэк) за тур и гостиничные услуги внутри России. Работа программы стартовала сегодня, 21 августа. Для участия в акции необходимо зайти на национальный туристский портал мирпутешествий.рф и выбрать интересующий тур из перечня, которые предлагают турфирмы. А затем внести стопроцентную оплату онлайн в период с 21 по 28 августа.

Кэшбэк предоставляется только при использовании карт платежной системы «МИР» во время оплаты. Если у вас ее нет, можно воспользоваться картой родственников и друзей, или специально оформить в банке. Важно, что тур или проживание должны составлять не менее 5 дней и 4 ночей. А размер субсидии зависит от стоимости услуги. При цене путешествия от 25 000 до 49 999 рублей он составит 5 000. От 50 000 до 74 999 – 10 000 рублей. От 75 000 и выше – 15 000 рублей.

И зимой и летом

В турфирме «Атмосфере путешествий» под программу создали отдельный сайт (mir.pskovatmosfera.ru), где выложили специально разработанные туры. Почти все они – а их десять – рассчитаны на туристов из Санкт-Петербурга и Москвы.

- Туристам мы предлагаем туры летние и зимние, разной стоимости – от 25 000 до 75 000 тысяч.

Александра Лебедева, директор турфирмы "Атмосфера путешествий"





Один из туров - «#Заповедник из Москвы: зимняя программа». Туристов готовы принимать каждый понедельник, начиная с 5 октября. Программа рассчитана на семь дней и стоит больше 50 000 рублей. Помимо классической экскурсионной программы, включающей в себя Псков, Порхов, Изборск, Печоры и Пушкинские Горы, туристы посетят три природных заповедника – Полистовский, Пушкиногорский и Изборско-Мальскую долину, а также целый день проведут в погоне за гастрономическими приключениями. В точно таком же туре, но летнем, вместо Порхова туристам предложат погулять по Талабским островам. Тур «Нетленная классика с отдыхом в Печорах или Пушкинских Горах» - это классическая экскурсионная программа. Псков, Изборск, Печоры, Пушкинские Горы – крепости и монастыри, природа и литература, исторические факты и легенды. Программа ориентирована на любой вкус и возраст. Позволяет познакомиться с городом не только в рамках экскурсионных маршрутов, но и самостоятельно. Тур стоимостью от 25 000 рублей рассчитан на пять дней пребывания на Псковской земле.

- Как только Ростуризм анонсировал программу, мы выложили пост о ней в Instagram, - говорит Александра Лебедева. – Предложили своим подписчикам, кого предложение заинтересовало, оставлять электронный адрес, чтобы как только появится более подробная информация, мы ее могли разослать. Так вот: только в первые дни свою почту нам оставили 40 человек. Когда программу стали активно рекламировать, туристы стали звонить и задавать конкретные вопросы. В ночь на 21 августа офис турфирмы не закрывался. Наготове был дежурный менеджер, который отслеживал происходящее и оперативно обрабатывал первые появившиеся заявки. - Сейчас Псковская область не страдает от нехватки туристов, - говорит Александра Лебедева. - Программа, на наш взгляд, может помочь нам продлить сезон и пережить межсезонье, в которое мы обычно остаемся без работы.

Под любого туриста

Туристическая фирма «Славянский тур» является официальным партнером программы. На сайте компании можно найти около десятка самых разнообразных туров с кэшбэком, при чем разработанных не только для приезжих туристов, но и я для псковичей.

- В первую очередь мы, конечно, предлагаем Псковскую область в разных вариантах. Экскурсионные программы есть, и все они довольно разнообразные. Стараемся сейчас продвинуть их в соцсетях. Изабелла Коваль, директор турфирмы "Славянский тур"

Кроме Псковской области турфирма предлагает туры во все регионы России. Один из интереснейших – «Янтарная сокровищница России» в Калининград. Обзорная экскурсия по городу, посещение музея Янтаря, поселка Янтарный и города-курорта Светлогорска, прогулки по Куршской дуге и Танцующему лесу, подъем на вторую по высоте в мире дюну Эфа и смотровую площадку с видом на Балтийское море и Куршский залив – далеко не полная программа тура. В цену – а это чуть более 25 000 рублей – включен авиаперелет и питание (завтраки и обеды).

- Псковичи активно интересуются, - говорит Изабелла Коваль. - Мы же стараемся разъяснять туристам, как и где надо зарегистрироваться, каким образом оплатить тур, когда им можно воспользоваться. Программа замечательная. Вариантов много: есть и для семьей с детьми, и для молодежи. Выбирать и покупать можно целую неделю, а поехать отдыхать в любое время до конца года, да еще и кэшбэк получить от государства, который на карту придет в течение пяти дней после оплаты тура.

Адекватная цена

Не все псковские туристические фирмы являются туроператорами и могут самостоятельно формировать туры, но и у них есть, что предложить псковичам.

- Туристы Пскова о программе спрашивают. Интересуются Краснодарским краем, Крымом, Казанью, Калининградом, Карелией, Алтаем, и мы туры с кэшбэком туристам предоставляем. Татьяна Калинина, директор турфирмы "Отдых круглый год"