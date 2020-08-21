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Общество

«Православный человек должен помогать»

Волонтерами РПЦ в Пскове становятся логопеды, юристы и фитнес-теренеры

Текст:
Наталья Баранова
21 августа 2020 года, 10:24
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Ошибочно думать, что православный волонтер — это человек, собирающий записки и свечки при храме. Добровольные помощники РПЦ выполняют те же функции, что и их коллеги из «гражданских» общественных организаций: помогают малоимущим, занимаются с детьми, участвуют в образовательных программах. «Псковская правда» познакомилась с таким волонтером.

В марте этого года Галина Антонова уволилась с благополучной работы, где была менеджером по закупкам.

- Было страшно лишиться стабильного дохода, - не скрывает она. - Но мне стало очень сложно совмещать волонтерскую деятельность с работой. Катастрофически не хватало времени и сил.

«Православный человек должен помогать»
Волонтерство для Галины Антоновой стало делом жизни
Фото Вконтакте

Три года назад при псковском храме Василия Великого (на горке) возникла служба помощи «Белый цветок» и Галина, прихожанка церкви, стала ее координатором.

Псковичи знают «Белый цветок» в первую очередь как организацию, которая собирает одежду и вещи для малоимущих. Однако, деятельность благотворительной службы гораздо шире. Здесь в качестве волонтеров работают репетиторы и логопеды, парикмахеры и юристы, а недавно появился даже «свой» фитнес-тренер.

- Полтора месяца назад мы начали кормить нуждающихся у автовокзала, - рассказывает Галина Антонова. - Также возим ужины в социальную гостиницу. Наши повара это многодетные мамы, которые сами обращались к нам за помощью и в ответ тоже хотят быть полезными другим людям.

«Православный человек должен помогать»
Для малоимущих собирают вещи
Вконтакте

«Белый цветок» предоставляет много возможностей для реализации людям, которые испытывают желание помогать другим. Можно на автомобиле отвозить собранные вещи для нуждающихся в районы, проводить творческие занятия. Волонтеры сейчас вяжут одежду для недоношенных малышей из перинатального центра и постояльцев домов престарелых, делают также для них подарки своими руками.

- Свободных рук не хватает, - продолжает Галина Антонова. - Мы будем рады любым идеям и помощи, главное, чтобы люди подходили к ним ответственно, кураторская поддержка должна быть постоянной.

В «Белом цветке» помогают людям любых взглядов и убеждений, это принцип, да и волонтеры далеко не все люди воцерковленные.

Путь Галина Антоновой в православие тоже не был простым. Сначала была воинствующей атеисткой, потом увлекалась эзотерикой, затем путь духовных исканий привел на факультет теологии псковского университета, который Галина благополучно закончила. Волонтерскую деятельность Галина Антонова начала гораздо раньше, чем пришла в храм и уверовала в бога, ездила с единомышленниками по детским домам.

- Для меня миссионерство стало образом жизни, - говорит Галина Антонова. - Православный человек должен помогать. Эта мысль - мой главный мотиватор, она меня греет. Я хочу быть примером для своего ребенка и других детей.

Служба помощи «Белый цветок» в «ВКонтакте»


Кстати

При молодежном центре Троицкого собора тоже работает волонтерский центр.  Волонтеры занимаются музыкой, выступают с благотворительными концертами и просветительскими лекциями, ездят также по святым местам.

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