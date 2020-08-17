Байки из склепов

В честь дня археолога 17 августа в Археологическом центре Псковской области открывается традиционная выставка, где будут представлены самые свежие находки из раскопов. О наиболее интересных открытиях этого сезона археологи рассказали на встрече с журналистами.

Средневековый детектив



Выставка открывается стендом с предметами, найденными во время археологической разведки в Островском районе.

- Это удивительный объект. Его история такова: в 2018 году нам позвонил директор Островского музея Петр Михайлович Гринчук. Во время проведения Вахты памяти поисковики совершено не глубоко нашли шейную гривну. Марина Кулакова, директор Археологического центра Псковской области



Находка указывала на женское захоронение периода средневековья. Поэтому поисковики пригласили для осмотра места находки археологов. - В 2019 году у нас не получилось провести там работы. В этом году мы, наконец, подобрались к этому объекту, - отметила Марина Кулакова. По ее словам, на месте раскопа участников экспедиции ждала высокая трава и огромное количество слепней. - Потом оказалось, что и медведь там был. Но все закончилось хорошо. Большого могильника мы не нашли - только это погребение. Мало того оно богатое, так это еще и детектив XIII века. По словам археолога, инвентарь указывает на то, что захоронение балтское. Кости практически отсутствуют, зато сохранились волосы и фрагменты органики. С находкой уже поработал антрополог.. - Оказалась, жуткая история. У этой женщины с темно-каштановыми волосами 45-50 лет при жизни была сломана фаланга пальцев, и один из пальцев не сгибался. Также у нее была сломана нижняя челюсть. Причину смерти мы не знаем, но предполагают, что смерть наступила одновременно с этой травмой, - рассказала Марина Кулакова В захоронении нашли только останки этой погибшей женщины. Но местные жители рассказывали, что в этих местах ранее находили вещи, связанные с балтскими традициями.



Полосатые камешки



Также два новых захоронения XI-XII века были обнаружены во время раскопок на территории бывшей ТЭЦ в Пскове, где работы ведутся с 2016 года.

В так называемой домовине лежал мужчина. Неплохо сохранились его вещи. У него была с собой поясная сумочка, прекрасное писало — красивое, но в плохом состоянии, не очень богатый пояс, не очень богатый кафтан. При этом пуговицы на нем все хорошие и все разные. То ли ему так нравилось, то ли его торопливо собирали в последний путь и дали что было. Сергей Салмин, старший научный сотрудник археологического центра Псковской области

- , - рассказал старший научный сотрудник Псковского археологического центра Сергей Салмин. Он обратил внимание на то, что в сумочке погребенного мужчины лежали кусочки полосатых камешков. - Кремень — вообще не псковский минерал. Но полосатый и взятый с собой в могилу - вызывает вопрос: для чего? То ли это игральные фишки, то ли гадательные, - говорит он.



Второе погребение, по словам археолога, относится к камерным. Это большая яма площадью 4,5 на 4 метра. Сама камера - несколько меньше. - Деревянное сооружение было разграблено еще в Средневековье. Верхняя часть погребенного присутствует в виде пазлов. Там есть, фактически все кости разбросаны на огромной площади. Ноги остались не потревоженными. Там же был боевой топор южного типа - в наших камерах все оружие скорее тяготеет не к Скандинавии, а к предкавказью. По его словам, боевой топор плохо сохранился. Не попали в руки грабителей весы в деревянном футляре, две костяных трубочки, которые надеваются на концы клещей, чтобы не обжечь руки, работая с деревянным металлом и, опять же, узорчатые кремни. - Второй раз мы видим, что погребенный пскович забирает с собой красивые необработанные камушки. Но наверное, самое трогательное — рядом с сумочкой стоял горшочек. А в горшочке лежали куриные косточки - то есть покойному дали с собой супчик в дорогу. Погребены оба мужчины были уже как христиане. Ориентировка погребений была классическая христианская.

Рядовая постройка



Самый крупный объект этого сезона - улица Леона Поземского в Пскове, где работы начались еще в начале октября 2019 года. Раскопки там проводятся в основном на тех участках, где строителями закладываются новые сети. - Раскопки проводились даже зимой. Они останавливались только 31 декабря и 1 января. Мы не смогли остановить эти работы даже в карантин, - отметила Марина Кулакова. Улицу Званица, которую так хотели обнаружить археологи, найти не удалось. Зато раскрыто множество деревянных построек и печных конструкций XI-XII веков. Археолог также рассказала о судьбе подвала, который некоторые псковичи ошибочно приняли за обнаруженный подземный ход. - Знаменитая постройка, о которой так много говорили, на самом деле рядовая - это подземная часть здания, которая уходила под проезжую часть улицы Леона Поземского. Засыпка XIX - начала XX века. По большому счету это даже не археология, так что мы раскрыли только часть объекта, поскольку полностью раскрывать - это дорого, долго и не понятно, целесообразно ли. Нашли место, куда связисты смогли поставить свой колодец, не повредив эту постройку. Дальше ее законсервировали. Наша задача была ее сохранить.

Торговали или отнимали

