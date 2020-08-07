Опыт пограничья

Современные исследования российскими социологами потребностей молодежи в сфере культуры констатируют заметную переориентацию молодых людей с потребностей в самосовершенствовании на гедонистическую потребность, утверждение смыслового восприятия культуры как удовольствия и развлечения, сужение культурного пространства молодежи. Формированием культурных предпочтений подрастающего поколения всерьез обеспокоены представители педагогического сообщества, работники культуры, родители школьников и студентов. Сегодня и в нашем регионе еще есть профессионалы, готовые и желающие передать свою любовь к книге, театру, изобразительному искусству, etc. более молодым, привить им хороший вкус. Немало в этом отношении делается усилиями Псковской областной общественной организации «Ассоциация гуманитарной культуры», которая реализует уже не первый социальный проект, развивающий культурные запросы жителей нашего региона, в первую очередь – молодежи. Участники проекта «Преодолевая границы…», поддержанного в 2019 году Фондом президентских грантов, ищут пути соединения новых возможностей, открываемых технологиями информационного общества, с традиционными способами формирования сознания на образцах книжной культуры. Это необходимо для освоения молодежью коллективного культурного опыта и сохранения духовных традиций нашего общества.

В рамках проекта «Преодолевая границы…» состоялись такие международные мероприятия в дистанционном формате, как конкурс эссе о родном языке, Пушкинская олимпиада иностранных школьников, викторина «Узнаешь соседа – познаешь себя». Они направлены на осмысление значимости родного языка и культуры, привитие чувства ответственности за их сохранение, формирование внимания и уважения к чужой культуре. Участие студентов и школьников в предстоящем VIII форуме проектных инициатив «Наследники» осенью 2020 года позволит им освоить методы критического анализа ситуации в молодежной среде и, используя технологии социального проектирования, стать не только носителями гуманитарной культуры, но и влиять на повышение ее уровня среди сверстников. Одной из успешных форм работы стал семинар «Молодежь и проблемы гуманитарной культуры в современном обществе», в котором приняли участие студенты-филологи российского (Псков) и латвийского (Даугавпилс) университетов. Как оказалось, участников онлайн-встречи по-настоящему волнует вопрос, насколько важно в XXI веке любить книги и есть ли смысл вообще обращаться к ним. В ходе увлекательного разговора выяснилось, что многие молодые люди не только любят, но и сами пишут стихи. И читают в часы досуга («не по программе») немало – как классических авторов (В. Шекспира и А. Грибоедова, Ф. Кафку и Ф. Достоевского, сестер Бронте и братьев Стругацких), так и современных (оказалось, что и Латвия, и Россия читают одних авторов – Е. Водолазкина и Г. Яхину).