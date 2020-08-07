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Общество

Опыт пограничья

Студенты из Пскова и Даугавпилса приняли участие в семинаре «Молодежь и проблемы гуманитарной культуры в современном обществе»

Текст:
Аида Разумовская
7 августа 2020 года, 14:52
Фото: ПООО «Ассоциация гуманитарной культуры»
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Современные исследования российскими социологами потребностей молодежи в сфере культуры констатируют заметную переориентацию молодых людей с потребностей в самосовершенствовании на гедонистическую потребность, утверждение смыслового восприятия культуры как удовольствия и развлечения, сужение культурного пространства молодежи. Формированием культурных предпочтений подрастающего поколения всерьез обеспокоены представители педагогического сообщества, работники культуры, родители школьников и студентов.

Сегодня и в нашем регионе еще есть профессионалы, готовые и желающие передать свою любовь к книге, театру, изобразительному искусству, etc. более молодым, привить им хороший вкус. Немало в этом отношении делается усилиями Псковской областной общественной организации «Ассоциация гуманитарной культуры», которая реализует уже не первый социальный проект, развивающий культурные запросы жителей нашего региона, в первую очередь – молодежи. Участники проекта «Преодолевая границы…», поддержанного в 2019 году Фондом президентских грантов, ищут пути соединения новых возможностей, открываемых технологиями информационного общества, с традиционными способами формирования сознания на образцах книжной культуры. Это необходимо для освоения молодежью коллективного культурного опыта и сохранения духовных традиций нашего общества.

Опыт пограничья
Участники онлайн-семинара «Молодежь и проблемы гуманитарной культуры в современном обществе» — студенты ПсковГУ и ДУ (Латвия).
Фото предоставлено ПООО «Ассоциация гуманитарной культуры»
В рамках проекта «Преодолевая границы…» состоялись такие международные мероприятия в дистанционном формате, как конкурс эссе о родном языке, Пушкинская олимпиада иностранных школьников, викторина «Узнаешь соседа – познаешь себя». Они направлены на осмысление значимости родного языка и культуры, привитие чувства ответственности за их сохранение, формирование внимания и уважения к чужой культуре. Участие студентов и школьников в предстоящем VIII форуме проектных инициатив «Наследники» осенью 2020 года позволит им освоить методы критического анализа ситуации в молодежной среде и, используя технологии социального проектирования, стать не только носителями гуманитарной культуры, но и влиять на повышение ее уровня среди сверстников.

Одной из успешных форм работы стал семинар «Молодежь и проблемы гуманитарной культуры в современном обществе», в котором приняли участие студенты-филологи российского (Псков) и латвийского (Даугавпилс) университетов. Как оказалось, участников онлайн-встречи по-настоящему волнует вопрос, насколько важно в XXI веке любить книги и есть ли смысл вообще обращаться к ним. В ходе увлекательного разговора выяснилось, что многие молодые люди не только любят, но и сами пишут стихи. И читают в часы досуга («не по программе») немало – как классических авторов (В. Шекспира и А. Грибоедова, Ф. Кафку и Ф. Достоевского, сестер Бронте и братьев Стругацких), так и современных (оказалось, что и Латвия, и Россия читают одних авторов – Е. Водолазкина и Г. Яхину).

Опыт пограничья
Участники онлайн-семинара «Молодежь и проблемы гуманитарной культуры в современном обществе» — студенты ПсковГУ и ДУ (Латвия).
Фото предоставлено ПООО «Ассоциация гуманитарной культуры»
Не равнодушны молодые люди и к театральному искусству, современным интерпретациям классических текстов. В выступлениях звучало неодобрение псковичами недавней постановки «Ревизора» и жителями Даугавпилса – спектакля «Ромео и Джульетта», где Монтекки и Капулетти говорили одни на русском, другие на латышском языке и от этого враждовали. Однако, примирительно считают молодые зрители, насколько бы странной, необычной и даже недопустимой ни была режиссерская интерпретация, авторский голос всегда будет слышен, постановщик не сможет говорить громче создателя оригинального текста. А классическое произведение всегда действует завораживающе.

Естественно, что разговор касался и темы интернета и социальных сетей. В представлении молодых интернет вовсе не таит в себе угрозу для личности, а, напротив, является стартовой площадкой для творчества, удобной платформой для обучения, местом для обмена мнениями. Во всех размышлениях студентов-филологов звучала мысль: важно то, чем ты окружаешь себя в социальной сети, ведь интернет похож на реальную жизнь, и нужно правильно выбирать себе «компанию», создавая собственное информационное поле.

Мероприятия проекта «Преодолевая границы…», имеющие систематический характер, выступают в роли коммуникативной площадки для российской и зарубежной молодежи, что способствует ее полноценному языковому и культурному развитию, формирует осознание национальных ценностей и приобщает к диалогу с соседними культурами.

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