Земля и воля

В Псковской области зафиксирован резкий рост спроса на дачные участки. За время пандемии многие люди осознали, что сидеть на самоизоляции гораздо более комфортно на собственной даче, а огурцы и картошка со своего огорода точно не дадут умереть с голоду. «Псковская правда» выяснила, какие проблемы волнуют сегодня псковских садоводов.

Припасть к корням

- Никогда такого не было. У нас ажиотаж, - говорит председатель садоводческого товарищества «Надежда» Ольга Савельева. - Постоянно звонят. Около двадцати участков купили семьи с маленькими детьми. Проводят на участки свет, сразу привозят и ставят готовые дома. Одна девушка, очень молодая и красивая, говорит: «Я хочу не просто на шашлыки приезжать, а покопаться в земле. Я в детстве лето проводила в деревне у бабушки». Люди хотят пользоваться землей! Меня это умиляет, и удивляет. Садоводство «Надежда» в пяти километрах от Пскова, есть удобный подъезд, рядом лес с грибами и ягодами и две речки. Ольга Савельева вспоминает, как много лет назад приехав сюда с мужем посмотреть участок, сразу влюбилась в это место. Но до недавнего времени была уверена, что дачное времяпрепровождение - прерогатива людей старшего возраста. - Наши новые дачники мне рассказывают, что на юг ехать дорого, - продолжает Ольга Савельева, - хотят отдыхать у нас. Да и коронавируса побаиваются. Сейчас на даче безопаснее. А у нас и магазины, и фермеры каждую субботу привозят молочку. Все есть для жизни!



- Молодые люди перестали считать дачный труд чем-то зазорным, - поддерживает коллегу председатель общественной Комиссии по садоводствам Анна Войченко. - Даже Максим Галкин снимает видео, как делает салат для Аллы Пугачевой из собственноручно выращенных огурчиков. Люди поняли, что дача помогает пережить тяжелые времена. Даже если потеряешь работу, детям точно будет еда на стол.

Вопрос безопасности

Однако в жизни садоводов не все так уж радужно. Идиллическую картину портят выросшие налоги на землю общего пользования из-за несправедливой, по мнению, дачников, кадастровой оценки и неоднозначные федеральные законы. В 2008 году в Псковской области было более пятисот садоводческих товариществ, сейчас вдвое меньше. Многие садоводства не спасли даже налоговые льготы и снижение ставок налога на земли общего пользования. - Действующие садоводства — это гарантированная продовольственная безопасность страны, их ни в коем случае нельзя ликвидировать. В РФ 60 миллионов садоводов. В Псковской области по нашим минимальным подсчетам их 140 тысяч, это 30% населения области, - говорит Анна Войченко. - Я надеюсь, что пандемия покажет значение садоводств, и федеральная и региональная политика больше повернется к нам лицом. Дачники очень рассчитывают, что результаты следующей кадастровой оценки, которую утвердят в 2022 году, будут справедливыми. Садоводы рассчитывают также и на продление налоговых каникул по налогу на земли общего пользования на 2021 год — до новой оценки.

Первые в России

А пока для тех, кто выращивает урожай на своих дачных участках, есть и хорошие новости. По программе приграничного сотрудничества России и Эстонии в Логозовичах под Псковом строят пункт переработки садоводческой продукции. Для дачников и сельских жителей услуга будет социальной - оплатить нужно будет только себестоимость затрат переработки. - В сентябре ждем открытия, садоводы могут приносить излишки своей продукции, от 50 килограмм, - рассказывает Анна Войченко. - А на дачных рынках можно будет продавать упакованную продукцию либо сдавать в магазин, предварительно получив сертификат. Для семьи это может быть источником дополнительного заработка. Сохранить свой урожай можно будет в профессиональном цехе сушки. По словам Анны Войченко, в странах Балтии такой сервис существует уже много лет. А социальный пункт переработки сельхозпродукции в Псковской области будет первым в России.



ВАЖНО! Проконсультироваться по всем вопросам, касающимся получения садовых участков, можно по телефонам: 8(8112) 68-21-57, 68-21-73, 89009997700.

