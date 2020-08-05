«Хотим остаться здесь»

С начала реализации программы «Оказание содействия добровольному переселению в Псковскую область соотечественников, проживающих за рубежом» в 2010 году в Псковскую область прибыло около 9,5 тысяч человек из Украины, Молдавии, Узбекистана, Таджикистана, Армении. «Псковская правда» выяснила, что привлекает этих людей в нашем регионе, на какую поддержку они могут рассчитывать, и почему не надо путать их с гастарбайтерами.

«Подъемные» для новой жизни

25-летний уроженец Таджикистана Мухаммад Нозимов приехал вместе с супругой в Псков полтора года назад и стал участником программы содействия добровольному переселению в Псковскую область соотечественников, проживающих за рубежом. Благодаря участию в программе молодой человек в короткие сроки получил российское гражданство, смог открыть собственное дело, а теперь, после рождения сына, семья планирует покупку собственного жилья и дальнейшую жизнь на Псковщине. - Сначала мы хотели в Питере остановиться, то там нет программы переселения соотечественников. Поэтому решили с семьей переехать сюда. Собрали документы, стали участниками программы. Нам помогли не только получить гражданство, но даже с оплатой жилья. Мы снимали квартиру, а государство компенсировало нам эти расходы, - говорит Муххамад. Кроме того, переселенцы получили и «подъемные» на новую жизнь в Псковской области:- Еще мы подъемные получили от государства. Деньги не то чтобы большие, но нормальные. Мухаммад Нозимов, по профессии парикмахер, оформил ИП и открыл в Пскове мужскую парикмахерскую. - У меня парикмахерская в городе. Сам тоже работаю там мастером, - говорит он. - Первое время, конечно, было сложно. Чтобы открыть свой бизнес, нужны были средства. Но кредитов не брал. Занимал у знакомых. Потом деньги появились — долг погасил. Сейчас все нормально, слава богу. Даже вторую точку планируем открыть. По его словам, ситуация с коронавирусом немного притормозила развитие его проекта, парикмахерская некоторое время не работала , но и тут пришла помощь от государства. - Нас закрыли ненадолго. Но и в этом случае нам помогли — предоставили субсидии за нерабочие дни. Поддержку мы тоже получили. В этом году в семье случилась еще одна радость — родился сын. Теперь новые граждане России могут получить материнский капитал. Эти деньги им помогут приобрести собственное жилье.

Скоро маткапитал получим. Хотим квартиру покупать. Псков — красивый древний город. Семье здесь нравится, мне — нравится. Хотим тут остаться. Мухаммад Нозимов, парикмахер





Главная преференция — гражданство РФ

Псковскую область для проживания и открытия своего бизнеса выбрала и уроженка Армении Вануи Торосян. Десять лет назад девушка вышла замуж и вместе с мужем переехала сначала в Санкт-Петербург, а затем — в Псков. Здесь решила организовать пекарню по производству кондитерских изделий, тортов и пирожных. И одной из проблем стало отсутствие российских документов. Друзья подсказали, что в регионе есть программа помощи переселенцам. Став участницей программы, Вануи в короткие сроки получила российский паспорт. - До этого мы просто не решались получать гражданство. Поэтому программа мне очень помогла, - рассказала девушка. Заместитель председателя комитета по труду и занятости Псковской области Сергей Логачев говорит, что получив гражданство РФ, наши соотечественники из-за рубежа получают те же права, что и граждане РФ. Кроме того, для них, как участников программы, есть определенные преференции.

Главная преференция - это получение гражданства РФ в упрощенном порядке — их заявление рассматривается в срок от 3 до 6 месяцев Сергей Логачев, зампредседателя комитета по труду и занятости Псковской области

- Это выплаты из федерального и областного бюджетов. Так, выплачивается материальная помощь в размере до 30 тысяч рублей. Как правило, если это один человек — то выплачивается 10-15 тысяч рублей, а если семья из пяти и более человек - 30 тысяч рублей. Также возможна компенсация аренды стоимости жилья на срок до 6 месяцев. То есть, человек расходует свои денежные средства, пишет нам заявление, прикладывает перечень документов о том, что он арендует жилье у граждан РФ, и соответственно ему эта сумма компенсируется. При получении разрешения на временное проживание участники программы проходят медицинское освидетельствование и им также компенсируются эти расходы. - Это примерно 2,5 тысячи рублей на человека. Если семья большая — то это существенные денежные средства, - отмечает наш собеседник. Кроме того, есть компенсация затрат за признание образовательных документов иностранных государств на территории РФ (нострификацию). Этой мерой поддержки, как правило, пользуются студенты. Стоимость нострификации — 6,5 тысяч рублей. Возможно и возмещение затрат на обучение по новым специальностям, востребованным на территории Псковской области. - Этой мерой поддержки могут воспользоваться не только участники госпрограммы, но и трудоспособные члены их семей. Они могут обучатся по направлению Центра занятости новым специальностям. Приехал бухгалтер, не может найти работу по специальности, изъявил желание получить новую специальность. Направляем его в Центр занятости: человек платит деньги за обучение, обучается, и мы эти расходы ему компенсируем, говорит Сергей Логачев.





Не гастарбайтеры



Только в этом году в регион приехали 350 наших соотечественников из-за рубежа. Больше всего - из Таджикистана, Узбекистана и Армении. Не секрет, что в регионе, очень востребованы врачи и медицинский персонал. И программа по переселению соотечественников частично помогает решать кадровую проблему в здравоохранении. Так, за 10 лет реализации программы в регион приехал 141 врач, в том числе, 5 человек в этом году. - В этом году несколько замедлился поток прибывающих из-за границы из-за новой коронавирусной инфекции. Сейчас есть распоряжение правительства, в соответствие с которым участники государственной программы и члены их семей могут пересекать границу РФ и приезжать к нам, но не все это знают. Кроме того, возможно, люди опасаются приезжать, поскольку в Псковской области еще есть случаи заражения коронавирусом, - отметил заместитель председателя комитета.