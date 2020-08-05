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Общество

«Хотим остаться здесь»

Участники программы переселения соотечественников признаются, что полюбили Псков и намерены здесь жить, работать и растить детей

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Светлана Синцова
5 августа 2020 года, 12:04
Фото: ГТРК Псков
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С начала реализации программы «Оказание содействия добровольному переселению в Псковскую область соотечественников, проживающих за рубежом» в 2010 году в Псковскую область прибыло около 9,5 тысяч человек из Украины, Молдавии, Узбекистана, Таджикистана, Армении. «Псковская правда» выяснила, что привлекает этих людей в нашем регионе, на какую поддержку они могут рассчитывать, и почему не надо путать их с гастарбайтерами.

«Подъемные» для новой жизни

25-летний уроженец Таджикистана Мухаммад Нозимов приехал вместе с супругой в Псков полтора года назад и стал участником программы содействия добровольному переселению в Псковскую область соотечественников, проживающих за рубежом. Благодаря участию в программе молодой человек в короткие сроки получил российское гражданство, смог открыть собственное дело, а теперь, после рождения сына, семья планирует покупку собственного жилья и дальнейшую жизнь на Псковщине.

- Сначала мы хотели в Питере остановиться, то там нет программы переселения соотечественников. Поэтому решили с семьей переехать сюда. Собрали документы, стали участниками программы. Нам помогли не только получить гражданство, но даже с оплатой жилья. Мы снимали квартиру, а государство компенсировало нам эти расходы, - говорит Муххамад.

Кроме того, переселенцы получили и «подъемные» на новую жизнь в Псковской области:- Еще мы подъемные получили от государства. Деньги не то чтобы большие, но нормальные.

Мухаммад Нозимов, по профессии парикмахер, оформил ИП и открыл в Пскове мужскую парикмахерскую.

- У меня парикмахерская в городе. Сам тоже работаю там мастером, - говорит он. - Первое время, конечно, было сложно. Чтобы открыть свой бизнес, нужны были средства. Но кредитов не брал. Занимал у знакомых. Потом деньги появились — долг погасил. Сейчас все нормально, слава богу. Даже вторую точку планируем открыть.

По его словам, ситуация с коронавирусом немного притормозила развитие его проекта, парикмахерская некоторое время не работала , но и тут пришла помощь от государства.

- Нас закрыли ненадолго. Но и в этом случае нам помогли — предоставили субсидии за нерабочие дни. Поддержку мы тоже получили.

В этом году в семье случилась еще одна радость — родился сын. Теперь новые граждане России могут получить материнский капитал. Эти деньги им помогут приобрести собственное жилье.

Скоро маткапитал получим. Хотим квартиру покупать. Псков — красивый древний город. Семье здесь нравится, мне — нравится. Хотим тут остаться.

«Хотим остаться здесь»Мухаммад Нозимов, парикмахер

Главная преференция — гражданство РФ

Псковскую область для проживания и открытия своего бизнеса выбрала и уроженка Армении Вануи Торосян. Десять лет назад девушка вышла замуж и вместе с мужем переехала сначала в Санкт-Петербург, а затем — в Псков. Здесь решила организовать пекарню по производству кондитерских изделий, тортов и пирожных. И одной из проблем стало отсутствие российских документов. Друзья подсказали, что в регионе есть программа помощи переселенцам. Став участницей программы, Вануи в короткие сроки получила российский паспорт.

- До этого мы просто не решались получать гражданство. Поэтому программа мне очень помогла, - рассказала девушка.

Заместитель председателя комитета по труду и занятости Псковской области Сергей Логачев говорит, что получив гражданство РФ, наши соотечественники из-за рубежа получают те же права, что и граждане РФ. Кроме того, для них, как участников программы, есть определенные преференции.

Главная преференция - это получение гражданства РФ в упрощенном порядке — их заявление рассматривается в срок от 3 до 6 месяцев

«Хотим остаться здесь»Сергей Логачев, зампредседателя комитета по труду и занятости Псковской области
- Это выплаты из федерального и областного бюджетов. Так, выплачивается материальная помощь в размере до 30 тысяч рублей. Как правило, если это один человек — то выплачивается 10-15 тысяч рублей, а если семья из пяти и более человек - 30 тысяч рублей.

Также возможна компенсация аренды стоимости жилья на срок до 6 месяцев. То есть, человек расходует свои денежные средства, пишет нам заявление, прикладывает перечень документов о том, что он арендует жилье у граждан РФ, и соответственно ему эта сумма компенсируется.

При получении разрешения на временное проживание участники программы проходят медицинское освидетельствование и им также компенсируются эти расходы.

- Это примерно 2,5 тысячи рублей на человека. Если семья большая — то это существенные денежные средства, - отмечает наш собеседник.

Кроме того, есть компенсация затрат за признание образовательных документов иностранных государств на территории РФ (нострификацию). Этой мерой поддержки, как правило, пользуются студенты. Стоимость нострификации — 6,5 тысяч рублей.

Возможно и возмещение затрат на обучение по новым специальностям, востребованным на территории Псковской области.

- Этой мерой поддержки могут воспользоваться не только участники госпрограммы, но и трудоспособные члены их семей. Они могут обучатся по направлению Центра занятости новым специальностям. Приехал бухгалтер, не может найти работу по специальности, изъявил желание получить новую специальность. Направляем его в Центр занятости: человек платит деньги за обучение, обучается, и мы эти расходы ему компенсируем, говорит Сергей Логачев.


Не гастарбайтеры

Только в этом году в регион приехали 350 наших соотечественников из-за рубежа. Больше всего - из Таджикистана, Узбекистана и Армении. Не секрет, что в регионе, очень востребованы врачи и медицинский персонал. И программа по переселению соотечественников частично помогает решать кадровую проблему в здравоохранении. Так, за 10 лет реализации программы в регион приехал 141 врач, в том числе, 5 человек в этом году.

- В этом году несколько замедлился поток прибывающих из-за границы из-за новой коронавирусной инфекции. Сейчас есть распоряжение правительства, в соответствие с которым участники государственной программы и члены их семей могут пересекать границу РФ и приезжать к нам, но не все это знают. Кроме того, возможно, люди опасаются приезжать, поскольку в Псковской области еще есть случаи заражения коронавирусом, - отметил заместитель председателя комитета.

«Хотим остаться здесь»
За 10 лет в рамках программы переселения соотечественников наш в регион приехал 141 врач
Фото Андрея Степанова
Основной показатель реализации программы — это процент трудоустройства граждан трудоспособного возраста. Этот показатель должен быть не менее 60%.

- Мы сразу берем на учет этих граждан, организуем с ними работу. Но сначала решаем вопросы чисто бытовые: уточняем состав семьи, если есть дети — объясняем , как записаться в школы, встать на очередь в детский сад. Все эти люди - не какие-то гастарбайтеры, которые приезжают к нам заработать денег и уехать. Они приезжают для того, чтобы жить и работать в Псковской области.

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