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Общество

«Ребята отдали свои жизни за правое дело»

В Оренбургской области открыли бюст псковского героя

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Наталья Баранова
5 августа 2020 года, 11:02
Фото: Фото Александр Ашихмин
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В 2020 году мы отмечаем двадцатилетие подвига шестой роты. В соответствии с указом президента каждому воину, погибшему на высоте 776, в памятный год установят бюст. 25 июля такой бюст в станице Кандауровка Оренбургской области установили Герою России старшему лейтенанту Алексею Воробьеву. «Псковская правда» встретилась с его отцом, заместителем главы Пскова Владимиром Воробьевым, и расспросила о подробностях мероприятия.

- Станица Кандауровка - моя малая родина, - рассказывает Владимир Воробьев. - Там Алеша учился последний год и заканчивал школу. Мы с его матерью в это время были в командировке в Сирии, поэтому сын жил у бабушки с дедушкой. Когда он погиб, мы приняли решение похоронить Алешу там, где могилы всех моих предков и живут мои родственники.

Сейчас местная школа носит имя Алексея Воробьева. Бюст установили рядом со школой. На митинг, посвященный открытию, пришли друзья и одноклассники Алексея, местные жители, сослуживцы, десантники, депутаты, уроженец Оренбургской области космонавт Юрий Романенко.

- В прошлом году в школе сделали очень хороший ремонт, - продолжает Владимир Воробьев. - В этом принял активное участие депутат Государственной Думы, председатель Комитета по обороне Владимир Анатольевич Шаманов. Он неоднократно там был, службу в 104-ом полку мы проходили вместе. Он очень чутко относится к родственникам погибших десантников и тоже приехал на открытие бюста.

«Ребята отдали свои жизни за правое дело»
На открытие бюста приехали много гостей

Алексея Воробьева в Кандауровке помнят очень хорошо. Активный, приветливый юноша, занимался спортом, хорошо учился.

- Все пришли нарядные, с цветами, - продолжает Владимир Воробьев. - Было много военнослужащих. Спортсмены продемонстрировали мастерское владение восточными единоборствами. Десантники совершили парашютные прыжки над стадионом. Многие дети и станичники вообще это видели впервые.

«Ребята отдали свои жизни за правое дело»
Получилось красивое зрелище

Утрату сына ничто не возместит, но Владимир Воробьев говорит, что все двадцать лет чувствует сильную моральную поддержку.

- В Кандауровке мероприятие прошло исключительно достойно, в том числе благодаря чуткости и вниманию нашего президента. Его инициатива - отметить двадцатилетие подвига наших ребят, - говорит Владимир Воробьев. - Выделены были большие средства, чтобы обустроить 104-й полк. Купол памятника десантникам полностью реконструировали. Благодарю всех, кто вложил свой труд в то, чтобы мы могли достойно отметить двадцатилетие подвига шестой роты. Ребята отдали свои жизни за правое дело, за наши мир и безопасность.

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