«Ребята отдали свои жизни за правое дело»

В 2020 году мы отмечаем двадцатилетие подвига шестой роты. В соответствии с указом президента каждому воину, погибшему на высоте 776, в памятный год установят бюст. 25 июля такой бюст в станице Кандауровка Оренбургской области установили Герою России старшему лейтенанту Алексею Воробьеву. «Псковская правда» встретилась с его отцом, заместителем главы Пскова Владимиром Воробьевым, и расспросила о подробностях мероприятия.

- Станица Кандауровка - моя малая родина, - рассказывает Владимир Воробьев. - Там Алеша учился последний год и заканчивал школу. Мы с его матерью в это время были в командировке в Сирии, поэтому сын жил у бабушки с дедушкой. Когда он погиб, мы приняли решение похоронить Алешу там, где могилы всех моих предков и живут мои родственники.

Сейчас местная школа носит имя Алексея Воробьева. Бюст установили рядом со школой. На митинг, посвященный открытию, пришли друзья и одноклассники Алексея, местные жители, сослуживцы, десантники, депутаты, уроженец Оренбургской области космонавт Юрий Романенко.

- В прошлом году в школе сделали очень хороший ремонт, - продолжает Владимир Воробьев. - В этом принял активное участие депутат Государственной Думы, председатель Комитета по обороне Владимир Анатольевич Шаманов. Он неоднократно там был, службу в 104-ом полку мы проходили вместе. Он очень чутко относится к родственникам погибших десантников и тоже приехал на открытие бюста.