Культура вне границ

Захлестнувшая мир пандемия не только обострила барьерную функцию границ между государствами, но и разобщила людей, ограничила их связи друг с другом. Особенно заметно это на пограничных территориях, таких как Псковский регион, где всегда было интенсивным общение народов России и стран Балтии, Белоруссии, но в условиях карантина их взаимодействие значительно уменьшилось.

Тем не менее, на этом «перекрестке культур» и сегодня возможно сохранение интереса к соседним культурным феноменам. Собственно, эту задачу определили в качестве главной организаторы Международной викторины «Узнаешь соседа – познаешь себя». Она проводилась общественной организацией Псковской области «Ассоциация гуманитарной культуры» в рамках социального проекта «Преодолевая границы…», поддержанного Фондом президентских грантов. Следствием глобализации, среди прочего, как известно, являются негативные процессы, затрагивающие молодое поколение, в частности, − кризис языковой и читательской культуры. Концепция авторов викторины, как и проекта в целом, основана на привлечении внимания к знаковым фигурам пограничья, сохранении культурно-исторической памяти, повышении интереса молодежи к познанию языка, литературы, истории − своего и соседних регионов.