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Культура вне границ

Псковские общественники провели викторину по истории и культуре псковичей и их ближайших соседей

Текст:
Аида Разумовская
4 августа 2020 года, 12:46
Фото: ПООО «Ассоциация гуманитарной культуры»
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Захлестнувшая мир пандемия не только обострила барьерную функцию границ между государствами, но и разобщила людей, ограничила их связи друг с другом. Особенно заметно это на пограничных территориях, таких как Псковский регион, где всегда было интенсивным общение народов России и стран Балтии, Белоруссии, но в условиях карантина их взаимодействие значительно уменьшилось.

Тем не менее, на этом «перекрестке культур» и сегодня возможно сохранение интереса к соседним культурным феноменам. Собственно, эту задачу определили в качестве главной организаторы Международной викторины «Узнаешь соседа – познаешь себя». Она проводилась общественной организацией Псковской области «Ассоциация гуманитарной культуры» в рамках социального проекта «Преодолевая границы…», поддержанного Фондом президентских грантов. Следствием глобализации, среди прочего, как известно, являются негативные процессы, затрагивающие молодое поколение, в частности, − кризис языковой и читательской культуры. Концепция авторов викторины, как и проекта в целом, основана на привлечении внимания к знаковым фигурам пограничья, сохранении культурно-исторической памяти, повышении интереса молодежи к познанию языка, литературы, истории − своего и соседних регионов.

Члены общественной организации «Ассоциация гуманитарной культуры» осознают первостепенность работы с молодежью, в том числе по формированию самоидентификации и бережного отношения к национальным традициям. Одной из успешных дистанционных форм и стала названная викторина, организованная для жителей Псковской области, Белоруссии, Латвии и Эстонии в возрасте от 15 до 25 лет. Отвечая на вопросы, связанные с историей и культурой псковичей и их ближайших соседей, участники с удивлением обнаружили, какими тесными (хотя и не всегда безоблачными) были контакты жителей Псковской земли с народами Белоруссии, Латвии и Эстонии и как много известных личностей в силу разных причин связано с Псковским краем. 

Культура вне границ
«Псков – Латвия», из работы победительницы викторины, студентки Белорусского государственного университета Дарьи Могильницкой.
Предоставлено ПООО «Ассоциация гуманитарной культуры».
Молодые люди разбирались в тонкостях архитектурных различий Спасо-Преображенского собора Мирожского монастыря в Пскове и Спасо-Преображенской церкви Евфросиниевского монастыря в Полоцке. Строили догадки, где и с кем могли встречаться, будучи в Пскове, поэт, переводчик, общественный деятель Латвии Янис Райнис и эстонский поэт, фольклорист и просветитель Фридрих Крейцвальд. Знакомились с творчеством всемирно известного уроженца Витебска, Марка Шагала, две работы которого украшают Картинную галерею Псковского историко-архитектурного и художественного музея-заповедника. Рассуждали о прозе Сергея Довлатова и об изображении им псковской и эстонской реальностей. Вникали в подробности биографий художника Николая Рериха, поэта Игоря-Северянина, литературоведа и писателя Юрия Тынянова и многих других. И, конечно, рассказывали о балтийских контактах Александра Пушкина и его влиянии на белорусскую литературу. 

Культура вне границ
«Псков – Эстония», из работы победительницы викторины, студентки Белорусского государственного университета Дарьи Могильницкой.
Предоставлено ПООО «Ассоциация гуманитарной культуры».
Участники единодушно признавались в том, что искать ответы на вопросы викторины им было чрезвычайно интересно, и эта работа дала возможность узнать много нового о родном городе и соседних странах. «А это сближает народы», − резюмировала свои рассуждения десятиклассница из Таллина Бари Николь.

Пожалуй, самым интригующим было задание по картине «Доминант красного» белорусского художника-авангардиста Александра Малея, последователя витебской художественной школы, участника псковского международного фестиваля художников в 2013 году.

Культура вне границ
Картина «Доминант красного», художник Александр Малей.
Предоставлено ПООО «Ассоциация гуманитарной культуры».

Свое восприятие картины можно сравнить с рассуждениями молодых знатоков, чьи отзывы (как и многое другое) опубликованы в сборнике «Культура Псковского пограничья: Белоруссия, Латвия, Эстония», подготовленном ПООО «Ассоциация гуманитарной культуры» по проблематике проекта «Преодолевая границы…».

Культура вне границ
Сборник «Культура Псковского пограничья: Белоруссия, Латвия, Эстония».
Предоставлено ПООО «Ассоциация гуманитарной культуры»
Само издание и его интернет-презентация доступны по ссылкам:

- на сайте Открытого института русского языка и культуры имени Е. А. Маймина Псковского государственного университета,  

- в сообществе ПООО «Ассоциация гуманитарной культуры» в «ВКонтакте».

Культура всегда, еще задолго до эпохи интернета, позволяла человечеству преодолевать времена и пространства: благодаря ей, как заметил поэт Осип Мандельштам, «разорваны трех измерений узы И открываются всемирные моря». В союзе с новыми технологиями она дает возможность существовать вне границ.

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