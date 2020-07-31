Первый в России «Социальный городок»

В деревне Борисовичи Псковского района в рамках федерального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография» продолжается строительство «Социального городка» – инновационного проекта не только для Псковской области, но и для всей России. Объект начали возводить несколько лет назад, но из-за нехватки финансирования его невозможно было завершить. В августе 2019 года Правительство РФ поддержало обращение руководства Псковской области и выделило средства на продолжение строительства объекта. Были запущены тендерные процедуры, победителем которых стала компания «ПромАльянс» из Ростова-на-Дону. Ростовский подрядчик для работы на благо Псковской области открыл в регионе свое обособленное подразделение, и завершением строительства «Социального городка» теперь занимается ОП ООО «ПромАльянс». Сейчас строительство «Социального городка» идёт полным ходом.
Уже вечер, но на объекте полным ходом идут работы, трудятся 22 человека. Нас встретили директор ОП ООО «ПромАльянс» - руководитель проекта Эльдар Вагабов и главный инженер Эльдар Ибрагимов.
«ПромАльянс» для Псковской области – компания новая, пока ещё не на слуху. И первая мысль – большой ли опыт работы у подрядчика и справится ли он с важнейшей для региона задачей по строительству первого в России «Социального городка»?
Эльдар Вагабов рассказал, что ростовская компания «ПромАльянс» не так давно открыла своё представительство в Псковской области, мобилизовала силы для строительства важнейшего социально значимого объекта – первого в России «Социального городка».
Очевидно, что создание отдельного подразделения компании говорит о том, что «ПромАльянс» хочет обосноваться в регионе всерьёз и надолго, чтобы с помощью своего опыта и квалифицированных сотрудников строить различные объекты, преображая Псковскую область.
«Наша компания в основном работает с крупными государственными корпорациями. Со строительством социальных объектов мы сталкиваемся впервые, но в этом нет ничего сложного. Ведь стройка - она везде стройка, – заметил руководитель проекта. – Псковская область для нас действительно новый для работы регион, очень интересный, как и сам возводимый объект. Мы, как положено, выиграли аукцион и приступили к работам».
И действительно, для ростовской компании «ПромАльянс» «Социальный городок» – не только первый объект в Псковской области, но и первый объект социальной направленности. Однако опыта в строительной сфере у подрядчика предостаточно, компания вот уже много лет осуществляет свою успешную деятельность во многих
регионах России. Это и строительно-монтажные работы, и поставка специализированного оборудования, и предоставление услуг промышленного и строительного аутсорсинга.
Компания ведет деятельность во многих городах России — Москве, Няндоме, Архангельске, Микуне, Краснодаре, Махачкале, Ростове-на-Дону, Ставрополе, Рязани, рассказал Эльдар Вагабов.
Среди заказчиков «ПромАльянса» такие крупные корпорации, как ОАО «РЖД», ПАО «Газпром автоматизация», ПАО «Акрон», АО «Мособлгаз», ПАО «Роснефть» и другие.
Опыт у компании «ПромАльянс» солидный, а теперь ещё в их актив будет записана реализация важнейшего проекта социальной направленности в России.
«Социальный городок» размещается на участке в три гектара в непосредственной близи с Псковом. Уже построено три жилых комплекса, центральное административное здание с блоком бытового обслуживания. Впереди строительство ещё двух домов, отделка помещений, монтаж внутренних инженерных сетей и благоустройство территории. Этим как раз и занимается компания «ПромАльянс».
В настоящий момент на объекте ведутся общие строительные работы: кирпичная кладка возводимых зданий, начаты отделочные работы по существующему зданию и работы по благоустройству.
«На возводимом объекте по всему периметру возведена цокольная часть с облицовкой. С 22 июля начались работы по облицовке кирпичных стен. А в административном корпусе уже заштукатурено два этажа, порядка двух тысяч квадратных метров», – рассказал руководитель проекта. Он заметил, что штукатурка на объекте производится механизированным способом. «Обычно для такой работы нужно 20-30 человек, но благодаря оборудованию «ПромАльянсу» для производства штукатурки хватает всего четверых рабочих», – пояснил Эльдар Вагабов.
На этой неделе начались работы по благоустройству, они предполагают насыпание необходимого слоя песчаной подготовки, щебеночного основания, обустройство тротуаров и дорожек. Но главное – подрядчик приступает к работе по внутренним коммуникациям, чтобы запустить отопление. «Это в первую очередь, что нужно сделать до осени. И конечно, важно, чтобы возводимые здания были построены к концу года», – подчеркнул руководитель проекта.
Работы на объекте идут в штатном режиме. «Рабочих сейчас достаточно, но на новых этапах строительства будем увеличивать их число, чтобы наращивать темпы. С техникой проблем также не испытываем, на 80 % она у нас своя», – заметил Эльдар Вагабов.
С заказчиком компания «ПромАльянс» находится в постоянном взаимодействии. Представители администрации Псковской области часто посещают объект.
«Они смотрят, на какой стадии находятся работы на объекте, со всем ли мы справляемся. Это обычный рабочий процесс. С заказчиком у нас есть диалог и
понимание. Каких-либо проблем, связанных с административным ресурсом и работой с заказчиком, мы не испытываем. Областная администрация по всем вопросам, по которым мы к ней обращаемся в рамках строительства, реагирует мгновенно», – рассказал Эльдар Вагабов.
Для контроля за ходом строительства по периметру объекта установлены три камеры, с которых ведётся онлайн-трансляция.
Рабочая смена на объекте с 8:00 до 18:30. «Думали продлить смену, чтобы ускорить работы, но рядом со стройкой много жилых домов. В итоге после совместного обсуждения с заказчиком было принято решение добавить ещё рабочих на объект. Мы заказчика услышали и уже на этой неделе увеличим штат работников», – отметил руководитель проекта. - Теперь главное, чтобы погода не подкачала, а в остальном у нас есть всё для завершения строительства объекта», – подчеркнул он.
По словам Эльдара Вагабова и его ростовских коллег, Псков им очень понравился. «Древний, красивый город, с богатой историей. У вас есть люди здесь очень добрые и приветливые. Обязательно по возможности посмотрим все ваши достопримечательности. Возможно, у нас будут ещё строительные объекты в Псковской области. Конечно, пока об этом говорить рано. Сейчас наша главная задача – завершение строительства «Социального городка». Объект всегда за кем-то достраивать нелегко, но мы не сомневаемся, что всё сдадим в срок», – заключил руководитель проекта.
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Строительство социального городка ведётся в рамках реализации федерального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография». На завершение строительства объекта направлено 270 млн рублей. Работы ведёт ОП ростовской компании ООО «ПромАльянс», для них социальный городок – первый объект в Псковской области.
Социальный городок – альтернативная модель учреждений социального обслуживания пожилых людей и инвалидов, пока единственная в своем роде в России.