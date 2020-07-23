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Общество

Почему Кабардинку рекомендуют для отдыха с детьми?

Решая, куда поехать летом с детьми, многие обращают внимание на Черноморское побережье Краснодарского края

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Редакция
23 июля 2020 года, 00:27
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Шумные города для семейного отдыха не подходят. Семьи с детьми выбирают небольшие уютные поселки. Одним из таких поселков является Кабардинка, находящаяся недалеко от Геленджика. Расположение Кабардинки, ее инфраструктура, достопримечательности и развлечения для детей позволяют рекомендовать это место для семейного отдыха.

Пляж

Главное, ради чего люди с детьми едут на курорт – чистое море и хороший пляж. Кабардинка – небольшой поселок, поэтому вода в море здесь гораздо чище, чем в крупных городах-курортах. Здесь редко бывают штормы, т. к. поселок расположен в бухте. По этой же причине здесь не бывает водорослей, а вода прогревается уже в конце мая.

Пляж мелкогалечный без резкой глубины у берега. Отдыхающие отмечают удобство пляжа, в том числе – для отдыха с детьми. Как и в любом другом месте при купании маленьких детей необходимо соблюдать технику безопасности, снабдив малышей нарукавниками или кругами, не оставлять одних.

Набережная

После заселения в отель отдыхающие идут к морю. Первое, что они видят – набережная.

Набережная Кабардинки производит благоприятное впечатление на всех без исключения. Ухоженная и благоустроенная территория вдоль берега моря имеет на всем своем протяжении клумбы и цветники, лавочки для отдыха, фонтаны, скульптуры, многочисленные кафе и магазинчики.

Почему Кабардинку рекомендуют для отдыха с детьми?
Детям здесь не будет скучно. Для них устроена масса уличных развлечений – детские площадки, аниматоры, конкурсы с призами. Здесь же находится 15-метровое колесо обозрения. Начинается набережная уменьшенной моделью Эйфелевой башни, окрашенной в белый цвет, в тон белоснежному ограждению набережной.

«Старый парк»

Полноценный отдых включает не только купание в море, но и посещение достопримечательностей и развлекательных мест. В Кабардинке есть, чем увлечь детей любого возраста.

Популярностью пользуется «Старый парк». Посетив его, можно в один день оказаться в разных странах и эпохах.

Атмосферу Древнего Египта передают стилизованные уменьшенные копии пирамиды, Сфинкса, обелиска. Внутрь пирамиды можно войти. Дети не упустят такую возможность.

Из Египта можно перенестись в Древний Рим и осмотреть храм Зевса с фигурой верховного бога в центре. Белоснежные колонны, античные статуи, барельефы и изречения древнегреческих философов – все это заинтересует школьников, начинающих изучать историю.

Чтобы попасть в эпоху Средневековья, нужно пройти в лесистую часть парка, к пруду. Здесь очень гармонично представлены каменный мост и Дозорная башня, в которую поднимаются по винтовой лестнице. Рядом – изящная каменная беседка. Вокруг нее размещены фигуры-фонтаны, символизирующие смертные грехи. Своеобразную атмосферу рыцарства придают этому месту фигуры дракона, королевского шута.

В зоне, посвященной классическому стилю, взгляд привлекают ротонда, колоннада, большие каменные вазоны с цветами.

Почему Кабардинку рекомендуют для отдыха с детьми?
Есть в парке уголки, посвященные японской, восточной, кавказской культурам. Можно увидеть готический фонтан, акведук.

Каждая из зон «Старого парка» мастерски оформлена. Посещение этой достопримечательности доставит массу удовольствия как детям, так и взрослым.

Океанариум и экзотариум

Привлечет детей и местный океанариум. В различных тематических зонах представлены рыбы, живущие в пресной воде, в тропических коралловых рифах, хищники. Продуманная таинственная подсветка делает знакомство с обитателями еще более ярким и запоминающимся. Можно понаблюдать за настоящей акулой в главном аквариуме. В океанариуме, кроме рыб, содержатся тюлени.

Рядом с океанариумом расположен экзотариум. Юных посетителей так и тянет к террариумам со змеями и пауками.

Дельфинарий

В центре Кабардинки имеется дельфинарий, который поможет добавить детворе курортного настроения. Интересные, постоянно обновляющиеся водные шоу с морскими котиками и дельфинами-афалинами, фотосессии, плавание с дельфинами – все это очень увлекательно.

Почему Кабардинку рекомендуют для отдыха с детьми?
Смотрители и дрессировщики хорошо относятся к обитателям дельфинария, о чем свидетельствует неоднократное рождение детенышей у главных «артистов».

«Мастерская стекла»

Недалеко от дельфинария расположена «Мастерская стекла». Это одновременно выставка и место, где проходят мастер-классы, демонстрации творческого процесса местных художников-стеклодувов.

На выставке воображение посетителей поражают изящные изделия из стекла – бабочки с тончайшими крылышками и усиками, изысканные вазы, украшения, цветы. Выставочные экспонаты не продаются, но рядом находится магазин, где каждый может приобрести понравившуюся вещь. Спросом пользуются украшения из цветного стекла.

Почему Кабардинку рекомендуют для отдыха с детьми?
Сотрудники мастерской организуют мастер-классы, где вместе с детьми можно научиться росписи по стеклу, созданию витражей. Дети постарше допускаются к высокотемпературным технологиям.

«Дом вверх дном»

Увидев развлекательный объект «Перевернутый дом», ни один ребенок не сможет пройти мимо. Поставленный на крышу дом с мансардой так и манит войти и посмотреть, что же внутри.

Создатели объекта вложили много сил и фантазии в его оформление. В нескольких «перевернутых» комнатах все продумано до мелочей. Создается впечатление, что стоишь на потолке, а над твоей головой – обычная домашняя обстановка с мебелью, предметами декора, разложенными мелкими предметами.

Почему Кабардинку рекомендуют для отдыха с детьми?
Фотографии в «Доме вверх дном» получаются необычными и яркими, как кадры из фантастического фильма.

Город Кубанских мастеров

Детям будет интересно познакомиться с историей ремесел в Городе Кубанских мастеров. Он удобно расположен в центре Кабардинки. Проводятся содержательные экскурсии, которые начинаются со стилизованного уголка казачьего поселения с хатой, колодцем, сеновалом, воротами, плетнем с висящими на нем горшками. Все эти необычные сооружения и предметы привлекают малышей.

Почему Кабардинку рекомендуют для отдыха с детьми?
На территории выставки-ярмарки можно застать умельцев прямо за созданием очередных шедевров. Гончары, кузнецы, пряхи не только демонстрируют мастерство, но и активно вовлекают любопытную детвору, приглашая в помощники.

На ярмарке есть возможность приобрести изделия народно-прикладных ремесел: игрушки, плетеные изделия, керамику, выкованные монеты, сувенирные кинжалы.

Другие достопримечательности и развлечения

В самом поселке и в его окрестностях есть масса других мест, которые интересно посетить с детьми. Это аквапарк, экскурсия на горные водопады и древние дольмены, Сафари-парк с канатной дорогой в Геленджике.

Почему Кабардинку рекомендуют для отдыха с детьми?
Для детей будет познавательным посетить мемориал «Батарея капитана Зубкова», выставочную галерею «Золотая соломка» в с. Марьина Роща.

Советы для отдыхающих с детьми

Как и в любом курортном месте, в Кабардинке в несколько раз завышены цены на лекарства. Позаботьтесь о содержимом аптечки дома, возьмите с собой все необходимое. Несмотря на благоприятную экологическую обстановку в поселке, при путешествии с детьми лучше перестраховаться.

Избегайте покупать продукты питания на пляже у частных лиц, чтобы не отравиться самим и не отравить детей испортившимися на солнце продуктами.

Заранее позаботьтесь о жилье. Забронировав номер в приличном отеле с хорошим месторасположением, вы избавите себя от необходимости долго добираться до моря, а также от бытовых неудобств. Сравнив цены в отелях Кабардинки, можно подобрать оптимальный вариант.

Не забывайте о местных фруктах и овощах. Отдых в Краснодарском крае – уникальная возможность насытить организм витаминами. В Кабардинке имеется рынок с богатым выбором фруктов и овощей.

Многие отдыхающие, побывав в Кабардинке, возвращаются вновь и вновь в этот уютный курортный поселок с замечательным морем, доброжелательными местными жителями, чудесной природой.

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