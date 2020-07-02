В 2021 году все школы Псковской области подключат к высокоскоростному интернету. У школьников будет бесперебойный доступ к качественной сети, а у взрослых появится еще больше удобных онлайн-сервисов.
В 2021 году все школы Псковской области подключат к высокоскоростному интернету. У школьников будет бесперебойный доступ к качественной сети, а у взрослых появится еще больше удобных онлайн-сервисов.
«Сейчас практически все школы России подключены к интернету. В 2021 году они должны получить уже не просто доступ в сеть, а высокоскоростной интернет, что позволит в полном объёме приступить к цифровой трансформации отечественной школы, обеспечить доступ педагогов и учеников к передовым образовательным программам, внедрять индивидуальные подходы к обучению, направленные на раскрытие способностей каждого ребёнка», - заявил президент РФ Владимир Путин, выступая с посланием к Федеральному Собранию 15 января 2020 года.
Глава государства также напомнил, что повседневной жизненной необходимостью для людей стал сегодня и интернет. Причём Россия – одна из немногих стран в мире, где есть свои социальные сети, мессенджеры, почтовые и поисковые системы, другие национальные ресурсы.
«В этой связи предлагаю подготовить и реализовать проект «Доступный интернет», по всей территории страны обеспечить бесплатный доступ к социально значимым отечественным интернет-сервисам. Повторю, в этом случае людям не придётся платить за саму услугу связи, за интернет-трафик.
Высокая доступность интернета должна стать конкурентным преимуществом России и наших граждан, создать широкое пространство для образования и творчества, для общения, для реализации социальных и культурных проектов», - обратился к парламентариям президент.
Владимир Путин подчеркнул, что все это дает новые возможности для участия людей в жизни страны. «Для нас значима каждая созидательная инициатива граждан, общественных объединений, некоммерческих организаций, их стремление внести свой вклад в решение задач национального развития», - резюмировал он.
В Псковской области сейчас высокоскоростной доступ в сеть имеют 70% школ. Стопроцентного показателя власти планируют достичь к 1 сентября 2021 года.
«Сельские школы получат интернет скоростью в 50 мегабит и городские школы в 100 мегабит, в них появится оптоволоконная связь, скорость доступа в сеть в сельских школах вырастет минимум в 10 раз. Будут оборудованы также так называемые «Точки роста» — профильные классы с 3D-принтерами, - говорит начальник управления цифрового развития и связи Псковской области Денис Матвеев. - С финансированием никаких проблем не будет».
Вместе со школами к высокоскоростному интернету планируют подключить учреждения средне-специального образования: техникумы, лицеи и колледжи.
Студенты смогут пользоваться современными образовательными программами, и учиться на дистанционке, не выезжая за пределы своего района.
Быстрыми темпами развиваются также популярные онлайн-сервисы.
«Сейчас с помощью сайта «Госуслуги» жители Псковской области могут получить, помимо федеральных услуг, порядка десяти региональных, при условии, конечно, что имеют учетную запись на портале, - продолжает Денис Матвеев. - В планах до 1 декабря этого года запустить в работу еще региональных восемь услуг. В новом перечне, к примеру, появятся такие услуги, как: подготовка и выдача разрешения на строительство, перевод жилого помещения в нежилое, перепланировка жилого помещения, выдача разрешений на установку рекламных конструкций на территории муниципальных образований».
Есть хорошая новость для любителей мобильных приложений. Недавно появилось мобильное приложение «К врачу онлайн». Сам сайт электронной записи к докторам тоже доработали и усовершенствовали, полностью поменяв программное обеспечение.
«Сервис «Активный горожанин», который давно действует в крупных городах, теперь доступен и в Пскове, - продолжает Денис Матвеев. - Есть мобильное приложение «Мой дом». Пока там только город Псков, но в ближайшее время, до сентября месяца, оно заработает и в других муниципалитетах. Пилот в Пскове хорошо себя зарекомендовал. К этому приложению могут подключаться управляющие компании, МЧС, полиция. Если возникает угроза какой-то чрезвычайной ситуации, через это приложение можно информировать людей. Благодаря этому сервису можно также проводить опросы, как это сейчас делают в Пскове. Можно оставлять жалобы и заявки, все они обрабатываются через управляйки».