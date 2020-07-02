В 2021 году все школы Псковской области подключат к высокоскоростному интернету. У школьников будет бесперебойный доступ к качественной сети, а у взрослых появится еще больше удобных онлайн-сервисов.

Наше конкурентное преимущество

«Сейчас практически все школы России подключены к интернету. В 2021 году они должны получить уже не просто доступ в сеть, а высокоскоростной интернет, что позволит в полном объёме приступить к цифровой трансформации отечественной школы, обеспечить доступ педагогов и учеников к передовым образовательным программам, внедрять индивидуальные подходы к обучению, направленные на раскрытие способностей каждого ребёнка», - заявил президент РФ Владимир Путин, выступая с посланием к Федеральному Собранию 15 января 2020 года.

Глава государства также напомнил, что повседневной жизненной необходимостью для людей стал сегодня и интернет. Причём Россия – одна из немногих стран в мире, где есть свои социальные сети, мессенджеры, почтовые и поисковые системы, другие национальные ресурсы.

«В этой связи предлагаю подготовить и реализовать проект «Доступный интернет», по всей территории страны обеспечить бесплатный доступ к социально значимым отечественным интернет-сервисам. Повторю, в этом случае людям не придётся платить за саму услугу связи, за интернет-трафик.

Высокая доступность интернета должна стать конкурентным преимуществом России и наших граждан, создать широкое пространство для образования и творчества, для общения, для реализации социальных и культурных проектов», - обратился к парламентариям президент.

Владимир Путин подчеркнул, что все это дает новые возможности для участия людей в жизни страны. «Для нас значима каждая созидательная инициатива граждан, общественных объединений, некоммерческих организаций, их стремление внести свой вклад в решение задач национального развития», - резюмировал он.