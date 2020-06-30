В Псковской области движение «Волонтеры Победы» насчитывает около пятисот активистов. Несмотря на ограничения, связанные с коронавирусом, все это время ребята в той или иной форме продолжали работу. Именно благодаря им 22 июня в большинстве районов прошла акция «Свеча памяти».

- «Волонтеры Победы» всегда в строю, - говорит руководитель регионального отделения Всероссийского движения Екатерина Родина. - Сейчас добровольцы ежедневно ведут работу по нескольким направлениям: актуализируют региональный реестр воинских захоронений, помогают искать информацию о местах гибели и захоронения воинов Великой Отечественной войны, распознают тома издания «Книга памяти», восстанавливают фотографии XX века и обновляют базы данных сайта победа60.рф.

Активисты патриотического проекта «Чтобы помнили», который стал победителем конкурса «Доброволец России – 2019», не опускают руки в период пандемии и нашли возможность делать добрые дела даже находясь дома.

В мае волонтёры победы Псковской области принимали активное участие в модерации историй шествия «Бессмертный полк – онлайн» - для многих такой формат был совершенно новым, и ребята отмечают ценность полученного опыта.

- Для меня, как и для большинства волонтёров, опыт модерации был очень полезен. Для проверки некоторых историй о героях нам приходилось искать и «перерабатывать» горы информации, чтобы в строю Бессмертного полка не оказалось недостоверной информации. Бесспорно, наша работа в режиме онлайн нужна и полезна, ведь помогая другим, мы, прежде всего, ведём работу над собой, приобретаем и развиваем новые навыки, - поделился волонтёр проекта Илья Никитин.

- Мы рады, что активисты движения из разных районов Псковской области откликнулись на предложение поволонтёрить в интернете - продолжает Екатерина Родина. - Многие признаются, что соскучились по мероприятиям, но работа с общими документами и онлайн ресурсами помогает ощутить себя частью команды.

22 июня, в День памяти и скорби, волонтеры не остались дома. Мероприятия начались уже в 4 часа утра. Активисты зажгли свечи памяти на братском воинском захоронении и у могилы безымянного летчика в деревне Рябово Псковского района.

Свечи памяти зажгли волонтёры победы Невельского, Порховского, Пустошкинского, Красногородского, Дедовичского, Пыталовского, Опочецкого и Псковского районов. Волонтёрские отряды других муниципалитетов приняли активное участие в онлайн-акциях и зажгли виртуальные свечи на сайте деньпамяти.рф.

22 июня волонтёры также приняли участие в высадке деревьев в рамках проекта «Сад Памяти» совместно с Управлением Федерального казначейства по Псковской области.

Днем раньше, 21 июня волонтёры победы Пскова и Псковского района приняли участие в памятном концерте волонтёрского центра ПсковГУ и зажгли свечи памяти у знака памяти первых жертв фашисткой оккупации в память событий 17 августа 1941 года, когда на площади были расстреляны 10 заложников - жителей Пскова.

Кстати

Движение «Волонтеры Победы» насчитывает 85 Региональных штабов в каждом субъекте Российской Федерации и более 200 000 волонтёров по всей стране. В Псковской области движение работает с 2016 года.