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Общество

Новоселье у медиков

В этом году администрация Псковской области купит квартиры для двенадцати врачей

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Наталья Баранова
30 июня 2020 года, 12:09
Фото: Дарья Хваткова
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На покупку жилья для медиков региональные власти выделили 25 миллионов рублей. Новое жилье получат доктора в Пскове и Великих Луках. В областном центре жильё получат пять участковых терапевтов, анестезиолог-реаниматолог и педиатр. В Великих Луках – два участковых педиатра, ревматолог, участковый терапевт, невролог и два эндокринолога. Аукционы уже объявлены.

- От покупки до заселения в квартиры пройдет около полутора месяцев, - пояснили «Псковской правде» в областном комитете здравоохранения. - Это время нужно для сбора документов и всех процедур согласования.

Покупка квартир стала возможной благодаря инициативе региональных депутатов. В начале года депутаты фракции «Единая Россия» обратились к губернатору с предложением о выделении дополнительных 25 млн рублей на приобретение квартир для врачей.

Губернатор Михаил Ведерников предложение депутатов-единороссов поддержал, в марте 2020 года Собрание внесло в бюджет региона соответствующие изменения.

Еще две квартиры исполнительная власть рассчитывает купить, выиграв средства от экономии и добавив необходимую сумму из резервного фонда.

Еще одну квартиру, трехкомнатную, получит врач-онколог, который приехал работать в Псковскую область в 2019 году.

Михаил Ведерников пообещал врачу квартиру во время приёма граждан, который проходил в режиме видеоконференц связи 19 июня

Сергей Калиновский приехал с семьей в Псков по приглашению главного врача областного онкологического диспансерана, и сейчас работает хирургом-онкологом.

- В прошлом году я устроился в диспансер врачом-онкологом, и одним из условий было получение трёхкомнатной квартиры, - рассказал Сергей Калиновский. – Моя жена врач-педиатр, у нас двое несовершеннолетних детей, и пока этот вопрос не решён.

Михаил Ведерников призвал помочь семье врачей.

- Специалисты должны чувствовать, что они окружены вниманием, - отметил Михаил Ведерников.

Первый заместитель губернатора Вера Емельянова рассказала, что приобретение трёхкомнатной квартиры для семьи Калиновских запланировано на 2021 год.

- Возможно, удастся решить вопрос уже в 2020 году, - отметила Вера Емельянова.

Михаил Ведерников добавил, что вопрос должен быть решён до 1 марта 2021 года.

После того, как врач отработает несколько лет, у него появится возможность эту квартиру приватизировать.

Кстати

56 врачей в Псковской области нуждаются в служебном жилье.

Пять медиков в районах области, нуждающихся в улучшении жилищных условий, изъявили желание получить бесплатные земельные участки под индивидуальное жилищное строительство.

Президент России Владимир Путин, Послание Федеральному Собранию, 15 января 2020 года:

«С 1 июля будет запущена программа модернизации первичного звена здравоохранения. Предстоит отремонтировать и оборудовать новой техникой поликлиники, районные больницы, станции скорой помощи во всех регионах страны. На решение этих задач мы дополнительно выделили 550 миллиардов рублей, более 90 процентов – это федеральные ресурсы.

В свою очередь прошу субъекты Федерации найти резервы и вплотную заняться решением жилищных проблем врачей и фельдшеров, особенно в сёлах, посёлках, малых городах, использовать для этого все механизмы, в том числе служебное жильё, поддержку индивидуального жилищного строительства».





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