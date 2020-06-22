Путинская больница

Псковские врачи попросили Владимира Путина о помощи накануне Дня медицинского работника. Стройкой займутся военные. У них это получается быстрее и качественнее.

19 июня президент провел селекторное совещание с врачами. Заведующая пульмонологическим отделением псковской городской больницы Анастасия Повторейко — врач, которая с первых дней на передовой борьбы с коронавирусом, принимала участие в совещании от Псковской области. Она и озвучила просьбу от имени всех своих коллег и пациентов.

Сегодня остро стоит вопрос нехватки инфекционной больницы в Псковской области. В нашем регионе инфекционный корпус есть только в Пскове. Он не соответствует никаким требованиям и, к сожалению, не подлежит реконструкции. Ввиду этого, Владимир Владимирович, хотим обратиться к вам с просьбой, оказать помощь и содействие в строительстве новой инфекционной больницы с корпусами в Пскове и Великих Луках, - сказала Анастасия Повторейко.

Псковский врач попросила, чтобы строительством занялось Минобороны РФ. У военных большой опыт строительства инфекционных центров, а главное, они это делают быстро и качественно.

Анастасия Повторейко напомнила, что в марте этот вопрос уже обсуждался.

- Вы нас поддержали. На уровне правительства разработан проект. Мы очень надеемся сдвинуть эту ситуацию как можно скорее, чтобы инфекционная больница заработала. Она действительно жизненно необходима для всех жителей Псковской области, – сказала доктор Повторейко. .

- Я пометил себе вопрос о новой инфекционной больнице в Пскове с филиалом в Великих Луках, который вы подняли. Мы этим займёмся, – сказал в ответ Владимир Путин.

Просьбу псковских медиков поддержала и вице-премьер Татьяна Голикова.

- Я, наверное, применю запрещённый приём, но я очень хочу поддержать коллег из Забайкальского края и Псковской области, – обратилась Татьяна Голикова Владимиру Путину тоже во время совещания с медиками.

Президент заверил, что даст соответствующую команду Минобороны РФ. Владимир Путин попросил вице-премьера предоставить 22 июня предложения по объектам в письменном виде.

Новая больница будет рассчитана на 400 коек. В Пскове построят инфекционные взрослое и детское отделения, противотуберкулезный корпус, а в Великих Луках инфекционная служба займёт отремонтированное здание.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поблагодарил Владимира Путина за поддержку инициативы в строительстве больницы.

«Это замечательные новости, спасибо! Модернизация учреждений инфекционного профиля – важнейшее решение для Псковской области, особенно в период угрозы пандемии коронавируса» – написал губернатор на своей странице в Instagram.