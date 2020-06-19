Учитель как призвание

Коллеги поздравляют учителя Егора Петровича Воронцова с днем рождения и рассказывает его историю. Публикуем текст письма полностью.

«Жизнь П.Е Воронцова незримо шла параллельно с моею. Наши пути пересекались на партийной работе, на которую Петр Егорович был выдвинут районной партийной организацией.

Внешность этого человека - классический образец учителя, воспитателя: всегда подтянут, вежлив в обращении, по-мужски красив. Но это лишь поверхностное представление о человеке. А вот мнение тех, кто работает с Петром Егоровичем многие годы.

Директор школы № 1 г.Новосокольники Т.Н. Титова: «Это исключительно ответственный человек. Любое дело, которое ему поручено, выполняет со знаком качества. Выпускники и родители благодарят его за глубокие знания, которые он дает. У него редкие организаторские способности. Под его руководством ребята неоднократно добивались хороших результатов на районных соревнованиях. В коллективе его роль очень значима».

Учитель математики высшей категории А.В. Тарасова: «Петр Егорович в постоянном поиске новых форм работы. Своими открытиями делится с другими. Мой коллега приятен в общении, с ним можно поделиться проблемами. Элегантен, подтянут, вежлив. В женском коллективе учитель мужчина незаменим».

Заместитель директора пo воспитательной работе Л.А. Бухтеева: «Петр Егорович - неизменный участник школьной художественной самодеятельности. В спектаклях, которые ставятся а школе, он одинаково вдохновенно играет как главные так и второстепенные роли».

... П.Е. Воронцов вырос в большой семье. Мама, всю жизнь выполнявшая тяжелую крестьянскую работу, мечтала, чтобы Петр стал учителе. Это былa почетная, престижная профессия. Задатки для воплощения материнского желания у сына были. Будучи учащимся 1 О класса Новосокольническои средней школы, Петр стал участником первой областной математической олимпиады. Свою первую награду - Почетную грамоту - хранит до сих пop.

После сдачи государственных экзаменов в школе подал заявление на физико-математическое отделение Великолукского педагогического института. Хотя конкурс был до десяти человек на место, Петр Воронцов стал студентом.

После окончания первого курса поехал в гости к сестре в Челябинск, - вспоминает Петр Егорович. - Было время вступительных экзаменов в вузы, Решил еще раз попробовать свои сипы. Подал заявление в политехнический институт на факультет автоматики-телемеханики. Поступил. Не знаю, как сложилось бы

в дальнейшем судьба, но получил повестку в армию. В то время на действительную службу призывали и студентов.

Воинская служба Петра Воронцова проходила в Гpyппe советских войск в Германии. Грамотный дисциплинированный парень стал начальником радиостанции как один из лучших, eгo экипаж принимал участие в параде в честь 20-летия Победы советского народа в Великой Отечественной воине, проходившем 8 мая в Берлине. На этом торжестве было высокое представительство - Председатель Совета министров СССР А.Н. Косыгин и первый космонавт Ю.А. Гагарин.

Комсомолец Воронцов занимал активную жизненную позицию. За большую работу на посту секретаря комсомольской организации батареи награжден Почетной грамотой ЦК ВЛКСМ.

Закончив курсы офицеров запаса, молодой человек получил звание младшего лейтенанта. Знания пригодились в дальнейшей работе в школе. Преподавание математики Петр Егорович постоянно совмещал с должностью военрука, а позже преподавателя ОБЖ.

После службы Петр Егорович продолжил учебу в пединституте, но перевелся на заочное отделение. Нужно было зарабатывать на жизнь. Мужчину-учителя с радостью принял педагогический коллектив Старосокольнической семилетней школы, директором которой была М.А Эйсмонт.

Слухи о молодом, талантливом педагоге перешагнули порог сельской школы. Вскоре Петр Егорович полyчил приглашение на работу от именитого, уважаемого в районе директора железнодорожной средней школы № 72 Леонида Федотовича Колесова. -Этот человек служил для меня образцом во всем, - делится Петр Егорович. - Он обладал незаурядными способностями организатора, воспитателя, был прекрасным человеком. Его заслуга в том, что я состоялся как учитель.

Однажды офицера запаса Петра Воронцова вызвали в райвоенкомат и предложили учительскую работу в Венгрии. Поводом послужил наработанный опыт и оформленный кабинет по начальной военной подготовке, который по содержанию и оснащению был признан лучшим среди школ Октябрьской железной дороги. Опыт работы учителя Новосокольнической школы получил широкое распространение в области. - За границей у меня состоялся «золотой» выпуск, - рассказывает П.Е. Воронцов, - в двух одиннадцатых классах было шесть золотых медалистов.

Тогда за глубокие математические знания учащихся учитель был награжден Почетной грамотой Министерства просвещения СССР.

Когда Петр Егорович вернулся домой, ему предложили должность в районном отделе народного образования. Вскоре он стал директором Новосокольнической средней школы, в которой когда-то учился сам.

П.Е. Воронцов считает, что трудолюбие он унаследовал от матери и отца, а чувство ответственности, дисциплины - от своего предшественника Ивана Васильевича Павлова, долгое время возглавлявшего коллектив этой школы.

·Образцом для подражания и в годы учебы в школе, и в период работы для меня были признанные мастера своего дела, - считает Петр Егорович, - учителя Клавдия Васильевна Новикова, Ия Александровна Дашкевич, Лариса Константиновна Юрьева, Евстолия Гавриловна Соловьева, Лидия Александровна Зиновьева, Лидия Александровна Степанова, Александра Николаевна Корнеева, Елена Петровна Шербаршова.

Определенный промежуток времени и сил в жизни П.Е. Воронцова заняла партийная и хозяйственная работа в сельскохозяйственном производстве. Туда его направила партия, а для коммуниста тогда не было слова «нет». В конечном итоге он вернулся к тому делу, которое выбрал по велению души и сердца и без которого уже не мог, - к широким школьным коридорам, звонким детским голосам. Педагогический коллектив школы №72 с радостью принял своего бывшего учителя.

Кто-то из великих сказал: нужно любить то, что делаешь, и тогда труд возвышается до творчества. Подтверждение тому – педагогическая деятельность П.Е. Воронцова. За годы работы он освоил различные формы и методы ведения уроков. В 1996 году ему была присвоена высшая квалификационная категория. Подтверждая ее четыре года спустя, в реферате по теме «Обобщающие уроки математики в активизации мыслительной деятельности учащихся и более полного усвоения изучаемого материала» П.Е. Воронцов пишет: «В своей работе использую метод липецких, московских, белорусских учителей-новаторов. Но имею и свой индивидуальный наработанный опыт преподования». Этим опытом Петр Егорович щедро делится с коллегами. Его открытые уроки по математике, мероприятия как классного руководителя получают высокую оценку.

Примечательно и то, что ученики Петра Егоровича, как правило, показывают глубокие знания предметов, участвуют в районных и областных олимпиадах, поступают в вузы. Как классный руководитель он делает все для того, чтобы школьные годы надолго остались в памяти. Сам он помнит по имени каждого своего выпускника. Очень ярким стал выпуск 90-го года.

-Было много одаренных ребят, - вспоминает Петр Егорович. – Светлана Захарова, Юлия Павленкова, Оксана Гвардина стали золотыми медалистами. Многие поступили в вузы. При встрече с выпускниками десятилетней давности мы с удовольствием вспоминаем интересные моменты из школьной жизни, особенно экскурсии в Москву, Киев, Ленинград. Деньги на поездки зарабатывали сами, оказывая помощь труженикам села в уборке урожая. Выпускник этого года Дмитрий Кононов закончил ЛИИЖТ, затем аспирантуру. Теперь преподает в вузе, в котором учился.В марте 2019 года успешно защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора технических наук. Николай Петухов – доцент Великолукской сельскохозяйственной академии.Панов Игорь закончил юридический факультет Калининградской военной академии, судья Псковского областного суда. Можно назвать много других одаренных ребят.

Математика – основной предмет, преподаванию которого посвятил себя П.Е. Воронцов. Все годы он параллельно вел занятия по военной подготовке и ОБЖ. И здесь подходил неформально. Ежегодно 12 – 15 выпускников выбирают экзамены по ОБЖ и показывают хорошие знания предмета. В нынешнем учебном году на базе школы прошел районный семинар преподавателей этого предмета. Петр Егорович провел урок-конференцию по теме «Курение или здоровье – выбирайте сами». Команда стрелков школы под его руководством два последние года занимает первое место в районном соревновании.

Но, как говорят, не хлебом единым жив человек. На мой вопрос, чему отдает предпочтени в совободное время, Петр Егорович ответил:

- Люблю читать. Вместе с женой собрали большую домшнюю библиотеку. С интересом слежу за политическими событиями в стране. С районными новостями знакомлюсь из газеты «Новосокольнический край». С удовольствием работаю на дачном участке. Люблю, когда рядом с картофелем и овощами растут цветы. Освоил пчеловодство, у нас своя пасека.

Ко всему сказанному хочу добавить, что новосокольничане знают Петра Егоровича и как непосредственного участника политических событий. С давних пор он активный участник художественной самодеятельности. Поставленный голос, четкая дикция позволяет ему быть ведущим ответственных районных мероприятий.

…Работа учителя – это нелегкий кропотливый повседневный труд. Силы и вдохновение вот уже 36 лет Петру Егоровичу дает его верная спутница Галина Ивановна. А самый большой любимец – внук Стас…

У П.Е. Воронцова день рождения. Самые близкие люди соберутся за праздничным столом, скажут много добрых слов и пожеланий. Мы присоединяемся к поздравлениям, уважаемый Петр Егорович. Считаем, что вы один из самых достойных представителей интеллигенции нашего района» .

Г.Котова