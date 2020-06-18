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Общество

Анна Харлашова: За успешным выступлением ученика стоит большая работа учителя

Молодой педагог участвует в Александро-Невских чтениях со школьных лет, а сейчас готовит к ним своих учеников

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Светлана Синцова
18 июня 2020 года, 18:03
Фото: пресс-службы Псковского областного Собрания депутатов.
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Анне Борисовне Харлашовой 23 года. Она студентка магистратуры ПсковГУ и учитель  истории средней школы № 18 им. Героя Советского Союза генерала армии В.Ф. Маргелова. А еще девушка ежегодный участник Александро-Невских чтений. Причем, научно-исследовательской работой она начала заниматься еще в пятом классе, а сейчас уже успешно готовит к публичным выступлениям своих учеников. О пользе участия в научной работе и роли в ней учителя Анна рассказала «Псковской правде».

Бусина к бусине

- Анна, школа, в которой вы учились, всегда была участником Александро-Невских чтений. Расскажите, когда впервые вы выступали с докладом на этом мероприятии?

- Самые первые Александро-Невские чтения стартовали в 2004 году. Моя школа № 18, где я училась и сейчас работаю, с первых чтений идут рука об руку вместе с организаторами — библиотекой имени Каверина и храмом Александра Невского. Я участвую в этом мероприятии с пятого класса. Моя самая первая тема была связана не конкретно с личностью Александра Невского, а с тематикой, которая по временному промежутку подходила к времени жизни великого князя. Доклад назывался «Средневековые псковские бусы», и в большей степени я рассказывала как раз про XIII век.

- Почему такую тему выбрали?

- Здесь несколько факторов вместе сошлось. Во-первых, я начала заниматься бисероплетением — то есть, мне самой было интересно, откуда появились все эти маленькие штучки, с которыми я работаю, как они выглядели раньше. Кроме того, мой папа, - Борис Николаевич Харлашов, - работал археологом. Так что я периодически сама была у него на раскопах, также он показывал находки, среди которых в том числе, были и бусы. И посовещавшись и с ним, и с мамой, которая работает учителем истории, мы решили, что можно попробовать разобраться более подробно в этой теме.

- Произвело ли впечатление на аудиторию ваше выступление?

- Это было достаточно давно. Но в целом могу сказать, что всегда производит впечатление, когда на конференции выступает маленький ребенок. Сейчас, уже как учитель, посещая различного рода конкурсы, иногда вижу ребят из начальной школы. Иногда даже первоклассники выступают с докладами. И это очень здорово. Но понимаешь, какая за этим стоит большая работа именно учителя, как наставника, так и, конечно же, родителей. Маленькому ребенку сложно собрать материал. И конечно же, он волнуется, когда выступает.


Анна Харлашова: За успешным выступлением ученика стоит большая работа учителя
Анна Харлашова научно-исследовательской работой начала заниматься еще в пятом классе
Фото из личного архива Анны Харлашовой

- Вы тоже волновались?

- Не помню, чтобы я очень сильно волновалась. Был именно интерес, поскольку это что-то новое, что-то необычное. Это воспринималось не как научное представление работы, а как выступление перед публикой, когда ты что-то им рассказываешь. И только потом, когда углубляешься в материал и все больше делаешь самостоятельно, уже понимаешь, что это не развлечение, а действительно кропотливая работа.

Маленькие ораторы

- Вы каждый год участвовали в Чтениях и рассказывали о своих проектах. Какой из них наиболее вам запомнился?

- У меня была работа, посвященная псковской керамике. С этой работой я также выступала на Александро-Невских чтениях. Предысторией этому была именно работа отца. Я у него на работе была и видела, как он занимается зарисовкой глиняных черепков и орнамента, чтобы затем эту документацию приложить к отчету и сдать на хранение. Дети любят творить что-то руками, рисовать особенно. И он мне тогда показал, как правильно перерисовывать профиль глиняного черепка. Это тоже было интересно. Примерно в это же время в археологическом центре в Пскове проводились курсы по лепке — я была на одном занятии и сама пробовала вместе с другими ребятами что-то делать из глины. Поэтому заниматься этой темой мне было очень интересно.

- Научная деятельность как-то повлияла на выбор профессии в дальнейшем?

- Да, научная деятельность мне пригодилось. Я долго думала, какую профессию выбрать, в какой вуз идти учиться. Деятельность родителей мне оказалась близка, поэтому поступила на исторический факультет Псковского государственного университета, на направление педагогического образования, и сейчас работаю учителем истории в своей школе.

И опыт написания работы, выступлений, я считаю, нужен. Это, во-первых, расширение кругозора, ты больше узнаешь информации, тебе становится комфортной жить в мире. Если говорить о том же краеведении, ты идешь по улице своего города и можешь сказать, что это не просто какая-то церковь, а церковь Успения с Пароменья или Ивановский монастырь. Разве это не здорово знать, что тебя окружает? Помимо этого, опыт выступления способствует банальному умению говорить.

- В школе учат ораторскому искусству?

- Конкретно какого-то кружка или мастер-класса, посвященного ораторскому искусству, нет. Есть именно работа учителя как научного руководителя. Перед отправкой на какое-то очное выступление обязательно несколько раз встречаемся со своим учеником, проговариваем с ним ход выступления. В обязательном порядке он сначала выступает индивидуально перед своим учителем, затем — перед своим классом.

Потом, если участие в чтениях совпадает с параллельной работой школьного научного общества, мы стараемся отправить своего ученика на третью ступеньку, и он выступает уже перед разными классами и перед другими преподавателями. И следующим этапом он с этой работой идет уже более в себе уверенный на Александро-Невские чтения.

Как "разогнать" школьника?

- Сейчас вы уже как учитель истории наверняка готовили учеников к участию в мероприятиях, посвященных году Александра Невского. Расскажите, что планируется.

- Планы были большие, но многое пришлось, к сожалению, отодвинуть или каким-то образом пытаться провести заочно. Но так получилось, что в этом году мы начали немножко пораньше запускать мероприятия, посвященные Александру Невскому. Так, в марте мы успели запустить первый этап большого плана на этот год — заочные викторины. Ученики отвечают на вопросы, которые составляются педагогами кафедры истории. Перепроверяют ответы либо учителя, либо члены совета школьного музея боевой славы.


Анна Харлашова: За успешным выступлением ученика стоит большая работа учителя
Александро-Невские чтения в Пскове стали важной традицией
Фото пресс-службы Псковского областного Собрания депутатов.

Также хотели запускать фотоконкурс по теме «Памятные места, связанные с Александром Невским». К сожалению, не получилось это сделать, так как появились ограничения на выход людей в город. При этом уже с конца февраля мы начинали понемножку готовиться к Александро-Невским чтениям. Тоже четко не знали, будет ли установлен карантин в нашем регионе. Но поскольку написание работы занимает все-таки определенное количество времени, не день не два и даже не пару недель, то работа в этом направлении велась.

Александро-Невские чтения включают в себя не только презентацию и защиту проекта, но и литературный конкурс. И 17 работ, которые были собраны в рамках этого этапа, были нами направлены на Александро-Невские чтения. Два эссе моих учеников заняли призовые места. А мой ученик с работой по теме «Кавалеры ордена Александра Невского» занял первое место. И если осенью действительно состоится очный тур Александро-Невских чтений, то там он сможет презентовать перед живой аудиторией свою работу.

- Что касается подготовки докладов, научно-исследовательской работы, ваши ученики отличаются от вашего поколения?

- Самые старшие ребята, с которыми я работаю в школе, в этом году закончили восьмой класс. То есть мне 23, а им 14-15 лет. Разница в возрасте не особо большая. Но, тем не менее, несмотря на небольшую разницу, они отличаются от нас. На данный момент инициатива участия в каких-то конкурсах, проектах, исходит от учителя. В моем же классе, когда я училась в школе, если учитель предлагал принять участие в чем-то, половина класса заинтересовывалась хотя бы на первом этапе.

Сейчас труднее «разогнать» ребенка, чтобы он поучаствовал в какой-либо работе. Но все-таки можно подобрать подход. Например, пятикласснику из нашей школы учитель предложил тему «Крепостные сооружения Пскова». А у ребенка дядя занимался реставрацией Покровской башни и у него, по сути, была инсайдерская информация из первых рук, и было желание поделиться, рассказать. А когда у ребенка есть такое желание, намного легче работать с ним.

- Откуда сейчас дети берут информацию для своих работ?

- Само собой, на первом месте - интернет. Не нужно выходить из дома, иногда даже не нужен компьютер, если телефон позволяет подключиться к Сети. И первичный материал, естественно, берут из интернета. А дальше уже работа учителя — подсказать ребенку, какую книгу и где можно найти, есть ли она в электронном виде или придется искать бумажный вариант в библиотеке

- Вы сказали, что ваш ученик примет участие в чтениях, которые перенесли на осень. А вы будете в них участвовать?

- Я также буду принимать участие. Если мой ученик будет рассказывать о кавалерах ордена Александра Невского, то я буду презентовать фрагменты работы, связанной с внеурочной деятельностью в моей школе. В этом году у нас была запущена программа «Россия начинается здесь. Моя родная Псковщина», и как раз формы работы в рамках этой программы я буду презентовать на Александро-Невских чтениях.

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