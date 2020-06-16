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Общество

От Пушкина до исторической правды

Лидеры общественных организаций Псковской области о поправках в Конституцию

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Алексей Кедров
16 июня 2020 года, 09:30
Фото: Андрей Степанов
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На 1 июля намечено всероссийское голосование по поправкам в Конституцию. Что думают по предлагаемым изменениям в основной закон страны общественные организации региона - «Псковская правда» собрала мнения известных псковских общественников.

«Семейные ценности должны оставаться незыблемыми»

Екатерина Родина, руководитель Псковского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы», точно знает, почему пойдет голосовать.

- Прямое отношение к моей общественной деятельности имеет дополнение к 67 статье об обеспечении защиты исторической правды. Волонтёрские движения и общественные организации, ведущие деятельность в сфере патриотического воспитания, время от времени сталкиваются с попытками фальсификации истории. Если защита исторической правды будет закреплена законодательно, это поможет сократить количество провокационных заявлений и неприятных ситуаций в этой сфере, - говорит она.

- На мой взгляд, большое значение имеет поправка по введению определения брака, как союза мужчины и женщины. Это - серьёзный шаг в

сфере сохранения традиционных семейных ценностей, которые должны оставаться незыблемыми. - Важной считаю также поправку о формировании в обществе ответственного отношения к животным. В последнее время на глаза попадается большое количество историй по жестокому обращению с животными и необходимо отразить это направление в основном законе, чтобы иметь возможность опираться на него при разборе подобных дел, - добавила Екатерина Родина. 

От Пушкина до исторической правды
Екатерина Родина важной считает поправку об ответственном отношении к животным

«Необходимо защищать детей от лжеисториков»

- Почему я пойду голосовать за поправки в Конституцию? - рассуждает руководитель регионального отделения Российского исторического общества Валерий Кузьмин. - Для меня, как для историка, особое значение имеет поправка об исторической правде. Она не о требованиях к учебникам или методическим пособиям, как может показаться на первый взгляд. Она о защите исторической правды и недопустимости умаления значения подвига народа при защите Отечества.

Валерий Кузьмин констатирует, что всё чаще во многих странах мира пытаются сфальсифицировать историю двадцатого столетия, исказить реальный ход наиболее значимых событий. Речь, в том числе, о Великой Отечественной войне:

- Считаю, сегодня необходимо защищать наших детей от умаления значения подвига народа при защите Отечества. Вот почему я поддерживаю поправки в Конституцию. 

От Пушкина до исторической правды
Валерий Кузьмин за историческую правду

Председатель регионального отделения «Союза пенсионеров России» Светлана Мельничук внимательно следила за подготовкой поправок в Конституцию.     

-Над каждой из них работал широкий пул «умных, толковых и добросовестных экспертов», говорит она. И отсылает сомневающихся к классику.

- Я просто пойду и проголосую за них. Я рекомендую всем почитать исторические романы, в частности, Пушкина. У него есть все ответы на вопросы о нашем государстве. Почитаете и сами все поймете.

От Пушкина до исторической правды
Светлана Мельничук советует читать Пушкина

«Поддержка семьи и демографии - бесспорная ценность»

- Поправки нужные и своевременные, - считает секретарь региональной общественной палаты Анатолий Мультах. – Мы, как народ и государство, с ними только выиграем. Я читал не только поправки, но и комментарии к ним. Мне все понравилось, все импонирует. Это мое личное мнение. Я это говорю как гражданин, а  региональной общественной палаты Анатолий Мультах. – Мы, как народ и государство, с ними только выиграем. Я читал не только поправки, но и комментарии к ним. Мне все понравилось, все импонирует. Это мое личное мнение. Я это говорю как гражданин, а  а не как председатель региональной Общественной палаты.

Анатолий Мультах напомнил, что в поддержку изменений высказалась и Общественная палата России. 

От Пушкина до исторической правды
Анатолий Мультах уверен, что от поправок государство только выиграет

Председатель регионального отделения «Союза женщин России» Наталья Никифорова самыми важными считает поправки, которые направлены на поддержку семейных ценностей. 

- Возвращение к семейным традициям и устоям для нас очень важны, - говорит Наталья Никифорова. - В нынешних условиях поддержка семьи и демографии - бесспорная ценность. Мы видим, как сейчас меняется институт семьи. Никогда мы не поддержим однополые браки, понятия «родитель один» или «родитель два». Семья - основа общества. Мы видим поддержку государства семей с детьми,   и считаем, что это самое главное. Все меры по поддержке семей обязательно должны быть закреплены в стратегических документах государства.

От Пушкина до исторической правды
Семья- это ценность считает Наталья Никифорова







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