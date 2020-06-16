От Пушкина до исторической правды

На 1 июля намечено всероссийское голосование по поправкам в Конституцию. Что думают по предлагаемым изменениям в основной закон страны общественные организации региона - «Псковская правда» собрала мнения известных псковских общественников.
«Семейные ценности должны оставаться незыблемыми»
Екатерина Родина, руководитель Псковского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы», точно знает, почему пойдет голосовать.
- Прямое отношение к моей общественной деятельности имеет дополнение к 67 статье об обеспечении защиты исторической правды. Волонтёрские движения и общественные организации, ведущие деятельность в сфере патриотического воспитания, время от времени сталкиваются с попытками фальсификации истории. Если защита исторической правды будет закреплена законодательно, это поможет сократить количество провокационных заявлений и неприятных ситуаций в этой сфере, - говорит она.
- На мой взгляд, большое значение имеет поправка по введению определения брака, как союза мужчины и женщины. Это - серьёзный шаг в
сфере сохранения традиционных семейных ценностей, которые должны оставаться незыблемыми. - Важной считаю также поправку о формировании в обществе ответственного отношения к животным. В последнее время на глаза попадается большое количество историй по жестокому обращению с животными и необходимо отразить это направление в основном законе, чтобы иметь возможность опираться на него при разборе подобных дел, - добавила Екатерина Родина.
Екатерина Родина важной считает поправку об ответственном отношении к животным
«Необходимо защищать детей от лжеисториков»
- Почему я пойду голосовать за поправки в Конституцию? - рассуждает руководитель регионального отделения Российского исторического общества Валерий Кузьмин. - Для меня, как для историка, особое значение имеет поправка об исторической правде. Она не о требованиях к учебникам или методическим пособиям, как может показаться на первый взгляд. Она о защите исторической правды и недопустимости умаления значения подвига народа при защите Отечества.
Валерий Кузьмин констатирует, что всё чаще во многих странах мира пытаются сфальсифицировать историю двадцатого столетия, исказить реальный ход наиболее значимых событий. Речь, в том числе, о Великой Отечественной войне:
- Считаю, сегодня необходимо защищать наших детей от умаления значения подвига народа при защите Отечества. Вот почему я поддерживаю поправки в Конституцию.
Валерий Кузьмин за историческую правду
Председатель регионального отделения «Союза пенсионеров России» Светлана Мельничук внимательно следила за подготовкой поправок в Конституцию.
-Над каждой из них работал широкий пул «умных, толковых и добросовестных экспертов», говорит она. И отсылает сомневающихся к классику.
- Я просто пойду и проголосую за них. Я рекомендую всем почитать исторические романы, в частности, Пушкина. У него есть все ответы на вопросы о нашем государстве. Почитаете и сами все поймете.
Светлана Мельничук советует читать Пушкина
«Поддержка семьи и демографии - бесспорная ценность»
- Поправки нужные и своевременные, - считает секретарь региональной общественной палаты Анатолий Мультах. – Мы, как народ и государство, с ними только выиграем. Я читал не только поправки, но и комментарии к ним. Мне все понравилось, все импонирует. Это мое личное мнение. Я это говорю как гражданин, а региональной общественной палаты Анатолий Мультах. – Мы, как народ и государство, с ними только выиграем. Я читал не только поправки, но и комментарии к ним. Мне все понравилось, все импонирует. Это мое личное мнение. Я это говорю как гражданин, а а не как председатель региональной Общественной палаты.
Анатолий Мультах напомнил, что в поддержку изменений высказалась и Общественная палата России.
Анатолий Мультах уверен, что от поправок государство только выиграет
Председатель регионального отделения «Союза женщин России» Наталья Никифорова самыми важными считает поправки, которые направлены на поддержку семейных ценностей.
- Возвращение к семейным традициям и устоям для нас очень важны, - говорит Наталья Никифорова. - В нынешних условиях поддержка семьи и демографии - бесспорная ценность. Мы видим, как сейчас меняется институт семьи. Никогда мы не поддержим однополые браки, понятия «родитель один» или «родитель два». Семья - основа общества. Мы видим поддержку государства семей с детьми, и считаем, что это самое главное. Все меры по поддержке семей обязательно должны быть закреплены в стратегических документах государства.
Семья- это ценность считает Наталья Никифорова