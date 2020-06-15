Алло, это Конституция!

Остаются последние недели до голосования по поправкам в Конституцию. В работу по всей России готовятся включиться волонтеры. Псковская область – не исключение. Они ответят на все вопросы: о проведении голосования, о вносимых поправках, вирусной предосторожности на участках. Собственно, волонтеров поправки тоже касаются. Добровольцев все больше: и их права и возможности предложено закрепить в Конституции.

Помогать людям

Дарина Алексеева - студентка агротехнического колледжа, волонтерством занимается на протяжении последних трех лет. Говорит, что сразу поняла, что этот вид деятельности для нее, потому что от каждого мероприятия получает удовольствие и опыт.

В основном я являюсь событийным волонтёром, но принимаю участию во многих акциях, так же помогаю приюту для бездомных животных Дарина Алексеева, волонтер

За внесением поправок в Конституцию РФ внимательно наблюдала, а когда узнала, что набирают волонтеров Конституции, сразу же подала заявку. -Привлекло то, что можно известить и проконсультировать людей по поводу поправок, узнать и развиваться в этой сфере, а это важно, - уверена Дарина. - Это здорово - принимать участие в таком значимом событии. Как и многие волонтеры, студентка прошла обучение. Говорит, что это позволило ей и самой в поправках разобраться, и попробовать себя в роли волонтера.

-Мы отвечали на различные вопросы, ведь неизвестно, о чем могут спросить люди, с которыми нам предстоит работать, и нужно уметь отвечать достойно и без паники, - говорит девушка. Студент Георгий Кунгис волонтерит недавно. В конце марта стал участником акции «Мы вместе», которая была призвана помочь людям в ситуации развития короновирусной инфекции.

Не могу сказать, что пандемия стала катализатором моей волонтерской деятельности. Я давно хотел помогать людям. Георгий Кунгис, волонтер



В рамках акции Георгий вместе с коллегами покупал и развозил продукты тем, кто в них нуждался, а потом узнал о возможности поработать волонтером Конституции, это его привлекло. -Наша задача - информировать население о поправках, а не агитировать голосовать за или против, - объясняет он.

Волонтер на линии

Волонтером Конституции может стать любой желающий, здесь нет каких-то строгих предпочтений. -Региональный ресурсный центр добровольчества еще в феврале объявил о возможности принять участие в информировании населения по правкам в конституцию РФ в качестве волонтера Конституции, - рассказала начальник управления общественных проектов и молодежной политики администрации Псковской области Наталья Плявинская. В Псковской области заявки на участие в проекте изначально подали более 1 000 человек, однако многих с толку сбил коронавирус, поэтому волонтеров осталось около 300.

Изменилась ситуация и многие, кто хотел поучаствовать, отказались. Например, какая-то часть студентов была готова работать волонтерами по месту учебы, но не готова по месту жительств, где сейчас многие находятся. В то же время к нам пришли люди, которые проявили себя в ходе акции «Мы вместе» и сформировалась команда настоящих и проверенных людей. Наталья Плявинская, начальник управления общественных проектов и молодежной политики администрации Псковской области





Главная задача волонтера Конституции – информирование и оказание помощи людям с тем, чтобы они беспрепятственно могли выразить свое мнение по поправкам. -Сейчас наши волонтеры начнут обзванивать граждан и узнавать, какого рода помощь им нужна, - объясняет Наталья Плявинская. – Возможно, кому-то требуются средства индивидуальной защиты, у кого-то информационный вакуум, который надо заполнить и тогда наши волонтеры проинформируют человека о поправках и о том, где можно проголосовать.

Вирус помешал

Первоначально по всей области планировали выставить информационные точки, на которых волонтеры рассказывали бы о поправках, раздавали информационные листовки, информировали население о проводимых акциях и мероприятиях. Но из-за непростой ситуации с заболеваемостью коронавирусом решено было не рисковать и работать удаленно. Обзванивать жителей области волонтеры будут из дома с мобильного телефона. Во избежание утечки персональных данных, работать они будут в специальном приложении: звонящий человек не будет знать, кому конкретно он звонит, а человек, которому звонят, не сможет перезвонить на этот номер.

Мнение Наталья Плявинская: «Для меня важные поправки – те, которые касаются семьи, детей, целостности государственных границ. Приятно, что волонтерскую деятельность оценили по достоинству и предлагают внести в основной закон. Я и моя семья давно ждали таких поправок».

-Перед волонтерами не стоит задача убедить людей в том, что поправки нужны и важны, только информирование, - говорит Наталья Плявинская. – Никто никого насильно голосовать не заставляет. Для того чтобы отведенную задачу выполнить, каждый волонтер прошел обучение. -Ведь, чтобы информировать, надо самим знать, - справедливо полагает начальник управления. – На курсах ребятам рассказывали о том, какие поправки входят в пакет, в чем их смысл. И дело даже не в том, что они сами эту информацию раздобыть не могут. И волонтеры могут, и участники голосования тоже, но многие берут ее из соцсетей, где она может быть сильно искажена. Задача волонтеров - узнать самим и донести до других, как есть на самом деле.

СПРАВКА В ходе работы Всероссийского общественного корпуса «Волонтеры Конституции» в регионе прошли и проходят ряд акций и мероприятий. Так, в период с 5 по 18 июня можно присоединиться к акции «Лапы дружбы». Любой желающий сможет оставить корм, игрушки или аксессуары для четвероногих друзей в точках сбора (магазин «Светофор», ул. Леона Поземского, 111, к. 1; зоомагазин «Дружок», Рижский, 46 и проектный офис «Команда 2018», Некрасова, 19).