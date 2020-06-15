Активность людей с инвалидностью заставляет строителей изменять проекты, а чиновников — законы. Однако городская инфраструктура все еще плохо приспособлена к их нуждам. «Псковская правда» пообщалась с активистами регионального отделения ВОИ и узнала, что еще нужно сделать для комфорта людей с ограниченными возможностями.

Псковичка Ольга Огинская передвигается с помощью инвалидной коляски двадцать четыре года. По ее словам, за это время город разительно изменился и стал гораздо доступнее. Несколько лет назад Ольга села за руль своего автомобиля и почувствовала себя свободнее. Но машина часто требует ремонта, поэтому приходится пользоваться услугами такси.

- В городе есть низкопольные автобусы с откидной платформой. По правилам, водитель, увидев инвалида на остановке, должен выйти, откинуть платформу и помочь заехать, - рассказывает Ольга. - Но когда мне приходится пользоваться автобусом, я молюсь лишь бы попался адекватный водитель. Большинство никак не реагируют на человека в инвалидной коляске. Я мечусь по остановке, а никто не выходит. Я писала жалобы в «Псковпассажиравтотранс», но их игнорировали. Зато мою благодарность водителю, которую я однажды написала, опубликовали. Был случай, когда мне помог подняться в салон водитель обычного автобуса, со ступеньками, без всяких просьб с моей стороны.

- Ни в один храм человеку в инвалидной коляске не попасть, - называет еще одну проблему активист ВОИ, инвалид первой группы Александр Ефремов. - К примеру, в любой католический храм в Прибалтике я попадаю без проблем. А в Пскове это нереально.

Александр и Ольга знают не понаслышке, сколько их товарищей в колясках заперты в четырех стенах. Даже сильной воли и сильных рук недостаточно, чтобы передвигаться по городу в инвалидной коляске.

- Мы с Ольгой спортсмены, у нас характер, в ситуациях, когда мы не можем куда-то попасть или добраться, мы испытываем унижение, - говорит Александр.- Я не хочу, чтобы меня катали. Любой высокий поребрик в одночасье может разрушить планы человека в инвалидной коляске.

Не везде на улицах есть удобные съезды, аптечные пандусы в виде двух металлических полозьев стали уже притчей во языцех, многие туалеты для инвалидов в общественных местах переоборудованы в подсобки.

- Чтобы воспользоваться туалетом, нужно просить ключ. То есть я должен при себе всегда иметь заряженный мобильный телефон, чтобы позвонить и ждать сотрудника, который придет и его откроет, - продолжает Александр Ефремов.

Не все большие торговые центры Пскова оборудованы лифтами и подъемниками. На второй этаж инвалидам без помощи сотрудников магазина не попасть. Но даже те центры, которые, казалось бы, оснащены всем необходимым, вызывают нарекания. К примеру, в «Акваполисе» удобная парковка, лифт, а бассейн не приспособлен под нужды маломобильных людей, человеку в коляске туда не попасть.

- На Коммунальной филиал поликлиники. У нас в районе колясочников человек пятнадцать. Но мы сколько не бьемся и не просим сделать подъемник, нас не слышат, - говорит Ольга Огинская. - Я сама человек активный, я не люблю сидеть и ждать помощи. Но чтобы попасть на второй этаж, прошу мужчин меня поднять.

В поликлинике на Индустриальной есть доступная среда, но в лифт может втиснуться только человек с узкой коляской...

Активисты сообщества не хотят прибегать к крайним мерам и обращаться в прокуратуру. Надеются, что в людях проснется сознательность. Наилучший выход — совместная работа еще на этапе проектирования новых объектов или реконструкции старых.

- Мы надеемся, что будет реакция на наши обращения и будет плановая работа, - говорит заместитель председателя регионального отделения ВОИ Эдуард Малин. - У нас много наработок и мы готовы ими делиться. Давайте, не будем ждать, пока произойдет беда. К примеру, сделали въезд в Зеленый театр. Но угол наклона там близок к критическому.

- Мы тоже можем ошибаться и что-то делать не идеально, - говорит председатель регионального отделения ВОИ, депутат областного Собрания Марина Борисенкова. - Но однозначно, используя наши знания и наш опыт получится лучше.