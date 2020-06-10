Маски не сброшены

В Псковской области продлены основные ограничительные меры, введённые в связи с распространением коронавируса. По-прежнему сохраняется запрет на проведение массовых мероприятий, закрыты кинозалы, кафе, бассейны и аквапарки. Держать социальную дистанцию и носить в общественных местах маски и респираторы уже входит в привычку. Приятного в этом мало, но это нужно, чтобы сохранить здоровье. «Псковская правда» поинтересовалась у псковичей, соблюдают ли они ограничительные меры и пользуются ли индивидуальными средствами защиты.

Наталия Соколова, уполномоченный по правам ребенка в Псковской области:

- Вопросы жизни и здоровья - самые главные на повестке дня! Как нашего здоровья, так и наших близких, родных, коллег. К сожалению, многие из нас пока не понимают серьёзность происходящего. Особенно те, кого лично это не коснулось. Да и слушая рекомендации ВОЗ и Роспотребнадзора, не всегда видим последовательность предлагаемых мер. Что, где и когда нужно носить, что не нужно?

Я обязательно надеваю маску в общественных местах, в кабинетах, конечно. При входе и выходе из помещения обрабатываю руки антисептиком или мою с мылом, если есть возможность. В магазин - в маске и в перчатках. Да, не очень комфортно, руки потеют. Но пока не выявлены 100% способы передачи covid19, я не могу рисковать своим здоровьем и своих близких. Ну и, конечно, стараюсь соблюдать дистанцию при общении. На улице, на прогулке уединенно, дома, в огороде, в лесу - маску не надеваю, наслаждаюсь свежим воздухом. К сожалению, в моей истории уже есть и потеря, и заболевшие, и ,слава Богу, выздоровевшие. Эти факты убеждают меня быть внимательной, аккуратно и с заботой относиться к себе и к своим близким.

Валерий Кузьмин, директор Государственного архива Псковской области:

- За последние месяцы я слышал много разной информации — от страшилок в стиле «это наказание за грехи» до «вирус — всего лишь выдумка». Убежден, что это от нежелания сделать простейший анализ фактов. Да, коронавирусная инфекция есть, она существует, и это действительно опасно. Она повсюду, и вакцины пока нет. Но есть способы сдержать ее распространение. И практика показала, что они работают. В здании Государственного архива Псковской области с первых дней мы ввели эти меры: ежедневный температурный контроль, перчатки, маски или респираторы, использование дезинфицирующих средств при уборке помещений. Эти ограничения соблюдаем до сих пор. Архивисты как никто другой знают, насколько опасны могут быть бактерии. Только прежде мы спасали от их воздействия документы в наших фондах, а теперь защищаем от вируса своих сотрудников и наших посетителей, которые придут в архив после снятия ограничений на посещение.

Александр Кузьмин, главный тренер Школы бега «PRO SPORT» Псков:

- Что касается, ношения масок, перчаток - я уже привык! Привык пользоваться антисептиком, тюбик всегда собой. И если я не помою руки, не обработаю их или не надену маску в магазин, уже чувствую себя как-то не комфортно. Пользоваться всем этим нужно, и в этом нет ничего плохого. Меньше микробов собираем. Когда я был профессиональным спортсменом, мы так делали всегда, чтобы не заболеть и не подхватить какой-нибудь вирус.

Валерий Тюменцев, депутат Псковской городской Думы:

- Носить маски и перчатки в общественных местах необходимо, поскольку у многих людей заболевание COVID-19 протекает бессимптомно. Ношение маски и перчаток спасает окружающих от потенциального бессимптомного носителя вируса. Но они защищают при одном условии: если маску носит и больной, и тот, кто не хочет заразиться. Сейчас особенно важно позаботиться о тех, для кого он опасен больше, чем для остальных – о пожилых людях и гражданах с ослабленным здоровьем. Также во время каникул, если есть скученность детей, то лучше надеть на ребенка маску. В моем графике стало намного меньше очных мероприятий, связанных с общением с большим количеством людей. Многие вопросы стало удобнее решать дистанционно. Я сам при посещении магазинов, общественных мест, публичных мероприятий всегда надеваю маску, стараюсь быть или в перчатках, или обрабатываю руки защитным гелем. Теперь это вошло в привычку.

Петр Крупеня, руководитель следственного управления по Псковской области:

- Сотрудники управления соблюдают все ограничения в рамках мер по предупреждению распространения инфекции: социальное дистанцирование, масочный режим. По решению председателя Следственного комитета России во всех территориальных следственных звеньях совещания проводятся только в исключительных случаях и усеченным составом. Следственное управление по Псковской области не стало исключением — мы проводим совещания только по наиболее актуальным вопросам, соблюдая все рекомендации Роспотребнадзора. Также у нас налажен онлайн-контакт с организациями и заявителями. Личный прием граждан проводим по видеосвязи, чтобы исключить лишние контакты и перемещения людей.

Елизавета Барышникова, директор Псковской областной филармонии: