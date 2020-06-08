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Общество

Сварить суп, зайти в банк

Выпускникам детских домов нужна помощь наставников-волонтеров

Текст:
Наталья Баранова
8 июня 2020 года, 14:13
Фото: Фото Детские деревни-SOS Россия "Вконтакте"
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С марта этого года на базе псковской детской деревни-SOS реализуют проект «Мы вместе, чтобы SOSстояться». Он призван помочь воспитанникам интернатов на этапе вхождения в самостоятельную жизнь.

Не секрет, что жизнь в детских домах и интернатах строго регламентирована. Проснулся по расписанию, сел за уже накрытый стол и съел приготовленный поварами завтрак, погулял под присмотром воспитателей и выполнил все их указания. Каким путем попали продукты на твой стол, сколько они стоят, как правильно их приготовить — остается за кадром. Для детей, выросших в семьях, поход в магазин за хлебом или загрузка белья в стиральную машинку не представляют сложности. Для детей из интернатов любая бытовая мелочь может стать неразрешимым препятствием.

-Выпускникам детских домов страшно зайти в банк и попросить справку о реквизитах, ведь это нужно заговорить с тетями в костюмах, - приводит пример психолог детской деревни-SOS, руководитель проекта «Мы вместе, чтобы SOSстояться» Елена Гаврилова. - Дети не знают реальной ценности денег. По выходу из детского дома они получают пенсии по потери кормильца, которые копились у них на счете несколько лет, а это приличные суммы! Сразу рядом с ними появляются «друзья», которые помогают эти деньги очень быстро потратить. Еще страшнее, когда выпускники теряют жилье. Они удивляются: «Если мне дали квартиру один раз, неужели не дадут во второй?».

Выходцам из детских домов обязательно нужны наставники, которые помогут подсказками и советами плавно войти во взрослую жизнь и не наломать дров.

Как купить мебель в квартиру, как оформить нужные документы, как не растеряться в другом городе — проблем, требующих вмешательства наставников масса! И это только бытовые проблемы. А есть еще опасность оказаться в криминальной среде. Девочки-выпускницы в зоне риска по наступлению ранней беременности.

-Для детей, выросших в семьях, восемнадцатилетие — праздник, переход во взрослую жизнь, - продолжает Елена Гаврилова. - Большинство ждут этой даты с нетерпением и предвкушением, для выпускников детских домов восемнадцатилетие — шаг в пропасть. Они паникуют перед наступлением этой даты.

Проект «Мы вместе, чтобы SOSтояться» предполагает участие не только очень взрослых волонтеров-наставников, но и работу бывших выпускников детских домов, которые благополучно преодолели все сложности выхода во взрослую жизнь, смогли успешно адаптироваться и теперь будут полезны тем, кто оказался на пороге нового жизненного этапа.

-Это так называемая помощь равного-равному, - поясняет Елена Гаврилова. - Ребятам легче понять друг друга, если у них небольшая разница в возрасте и сходные жизненные обстоятельства.

Также авторы этого проекта планировали привлечь в качестве волонтеров и студентов, которые также могли бы взять шефство над выпускниками интернатов.

Но в планы вмешался коронавирус. Пока действует запрет на все массовые мероприятия, в детской деревне не смогут собрать волонтеров для тренинга. Прежде, чем работать наставниками, и им предстоит пройти обучение и выяснить все нюансы общения с выпускниками. Выбрать верный тон в общении, нужную дистанцию, объем допустимой помощи — здесь важно все!

-Пока мы набирали лишь наставников-репетиторов, которые помогали нашим ребятам учиться дистанционно, - рассказывает Елена Гаврилова. - А летом мы планировали работать с наставниками. Хотели обратиться к неравнодушным жителям Пскова, которые чувствуют в себе силы и потенциал для такого наставничества. Теперь с нетерпением ждем, когда снимут все ограничительные меры, чтобы продолжить работу над проектом.

Кстати

Проект будет помогать не только воспитанникам детской деревни-SOS, они в такой помощи как раз нуждаются в меньшей степени, но и выпускникам других детских домов и интернатов.

СПРАВКА

«Детские деревни – SOS» - российская благотворительная организация, член международной некоммерческой благотворительной организации «Детские деревни – SOS», работающей в 136 странах мира. Детские деревни – SOS – это уникальная альтернатива детским домам. Это место где дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, живут в семейных домах, вместе с SOS-мамами, братьями и сестрами, получая все необходимое для полноценного развития в атмосфере любви, уважения и доверия. В Пскове детская деревня-SOS начала работу в конце 2010 года. Под новый год здесь появились первые двадцать мальчиков и девочек. Сейчас здесь в 10 семейных домах проживают 3 классические SOS-семьи и 7 опекунских семей, в которых воспитываются 49 детей.




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