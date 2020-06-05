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Общество

Алло, мы ищем автоволонтеров

«Детский фонд» нуждается в помощи людей с автомобилями

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Наталья Баранова
5 июня 2020 года, 10:48
Фото: Фото Детский фонд
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Много лет «Детский фонд» собирает одежду и вещи для нуждающихся семей. Благодаря стараниям сотрудников фонда и волонтеров помощь получают люди по всей Псковской области. Сейчас сбор идет в рамках проекта «Щедрый склад», на его реализацию фонд получил президентский грант.

-У нас на складе скопилось очень много мешков с вещами, они прибавляются просто с невообразимой скоростью. Спасибо отзывчивым псковичам! - говорит координатор проекта «Щедрый склад» Кристина Елецкая. - Обычно наши волонтеры собирают вещи из расчета: один ребенок, один мешок. Так чтобы помощь действительно была серьезной. И нуждающаяся семья получила целый комплект одежды. Мы работаем по заявкам центров социального обслуживания в районах, а они, к сожалению,не имеют возможности часто к нам приезжать.

Сотрудники «Детского фонда» решили обратиться за помощью к волонтерам с автомобилями, которые по делам ездят в районы области и могут прихватить с собой несколько пакетов с одеждой и вещами.

-У нас есть добровольные помощники, за что им большое спасибо! - продолжает Кристина Елецкая. - Есть несколько предприятий, чьи машины постоянно ездят в районы, продукты развозят сетевым магазинам и по другим делам, они берут с собой собранные фондом вещи. Но сейчас нам нужны еще волонтеры. Мы даже в легковой автомобиль умудряемся пометить несколько мешков. У нас богатый опыт по этой части! Единственная сложность, центры социального обслуживания не работают по выходным. Но если вы не можете доехать до района в будни, мы обязательно договоримся, чтобы вас встретил кто-то из сотрудников и в нерабочие дни.

Напомним, псковский Детский фонд собирает детскую одежду и обувь от 0 до 18 лет. Очень пригодятся игрушки и книжки в хорошем состоянии, а также вещи детского обихода: коляски, ходунки, кроватки, ванночки. Разумеется, все они должны быть в хорошем состоянии. 

СПРАВКА

Если вы готовы стать волонтером, обращайтесь по телефону Псковского детского фонда: 73-58-80.

Вся информация о деятельности Фонда и в частности подробности проекта «Щедрый склад» можно найти в группе в социальной сети «Вконтакте»


Кстати

Основная цель проекта «Щедрый склад» - создание условий для улучшения качества жизни детей из малообеспеченных семей и детей-инвалидов Псковской области. Проект продлится с марта 2020 года по февраль 2021 года включительно.

В рамках это проекта запланированы лекции с психологами и другими семейными специалистами, поездки по районам. 1 июня волонтеры уже съездили в Остров и отвезли подарки детям из малообеспеченных семей.


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