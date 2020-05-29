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Общество

От санобработки до ипотечных каникул

Клуб председателей советов многоквартирных домов в дистанционном режиме решает «коронавирусные» проблемы жильцов и управляек

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Светлана Синцова
29 мая 2020 года, 11:00
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Режим онлайн в нынешних непростых условиях — не дань моде, а необходимость. В этом месяце современные технологии дистанционного общения стали применяться и в работе Клуба председателей многоквартирных домов. Очередная встреча прошла в режиме видео-конференцсвязи.

- Коронавирус внес свои коррективы в нашу работу. Крайний раз мы проводили заседание нашего клуба еще в марте, и с тех пор накопилось множество вопросов. Они поступали к нам в виде телефонных звонков, многие вопросы повторялись. Поэтому возникла необходимость организовать работу онлайн, - рассказал депутат Псковской городской Думы Валерий Тюменцев.

Он напомнил, что основная цель работы Клуба - выстроить взаимоотношения между собственниками жилья, которых представляют председатели советов многоквартирных домов, с управляющими компаниями, с органами местного самоуправления:

- В Клубе можно повысить грамотность в сфере ЖКХ, получить самую актуальную информацию из первых рук. Наши спикеры - представители контрольного управления, управления городского хозяйства, справочной службы. Активно выступают и руководители управляющих компаний Пскова. Мы стараемся объединить управляйки и председателей советов МКД в одну систему, чтобы они друг другу помогали, а не ссорились.

От санобработки до ипотечных каникул
Клуб председателей советов МКД теперь работает в дистанционном режиме
Фото из личного архива Валерия Тюменцева

Первая встреча сторон в режиме онлайн состоялась 19 мая. Следующая планируется уже 2 июня — в связи с пандемией коронавируса и быстро меняющейся картиной запретов и послаблений вопросов много. А значит, дистанционные встречи нужно проводить как минимум два раза в месяц.

- В этот раз мероприятие прошло в тестовом режиме. Мы познакомились с техническими особенностями площадки, посмотрели, сколько участников готовы взаимодействовать, - сказал Валерий Тюменцев.

По его словам, количество участников клуба уменьшилось. Но это объясняется объективные причинами — не у всех есть технические возможности для выхода в онлайн.

- Председатели советов многоквартирных домов - в основном, возрастная категория населения. Не все с техникой «на ты». У кого-то нет доступа в интернет, у кого-то нет камеры и микрофона. Мы смотрим, у кого какие проблемы и готовы помочь с настройкой оборудования. Оказать помощь обещал и муниципалитет. Глава города Пскова Елена Полонская активно поддерживает наш клуб и интересуется его работой, - рассказал депутат.

ЦИФРЫ

На сегодняшний день в работе клуба принимает участие 112 человек. Это председатели советов многоквартирных домов Пскова.

Проблем у участников клуба много. На минувшей встрече о своих сложностях рассказали представители управляющих компаний.

- Одна из проблем — управляющие компании обязали делать санитарную обработку подъездов. А у них недостаточно знаний о том, какие чистящие средства нужно использовать. Поэтому управляйки попросили нас выработать алгоритм действий уборщика при дезинфекции. И сейчас мы пытаемся разработать методичку, которая будет единой для всех управляющих компаний, чтобы они понимали, что от них требуется при выполнении этой услуги, - рассказал Валерий Тюменцев.

Еще одна проблема — нехватка кадров для оказания этой услуги. Причем, по словам депутата, представители УК говорят о том, что готовы набрать новых сотрудников, но для этого нужна поддержка. А управляйки не попали в список пострадавших от COVID-19 предприятий, поэтому им не полагаются меры поддержки от государства, такие как беспроцентные кредиты или кредиты на выплату зарплат.

- Вопросы от населения - самые разные: начиная от кредитных каникул по ипотеке и заканчивая вопросами о том, что делать, если у соседей коронавирус. Люди боятся заразиться, - отметил Валерий Тюменцев. - Поэтому на последнюю встречу в качестве спикера мы пригласили главного врача Псковской городской поликлиники Галину Неваленную. Она пояснила, что в случаях заражения коронавирусом жильцов дома в УК поступает сигнал, и подъезды, где они проживают, обрабатывают более тщательно.

Также жители поднимают вопросы ремонта дорог, тротуаров, оценивают качество проделанной работы. Поэтому, по словам Валерия Тюменцева, Клуб — это, прежде всего, канал обратной связи:

- По сути, это тот же прием граждан. Когда мы проводим очные заседания клуба, поступает несколько десятков обращений. Мы их обрабатываем и даем ответ на следующем заседании. На встречах в режиме онлайн также каждый вопрос будет отрабатываться - будем приносить пользу людям.

По его словам, создание советов в многоквартирном доме помогает решать многие проблемы.

Во-первых, повышается грамотность жильцов в сфере ЖКХ, потому что мы проводим занятия для председателей МКД. Создание таких советов позволяет разгрузить работу муниципальных контролирующих органов, потому что в случае проблемы им поступает жалоба от совета МКД, а не от каждого проживающего там жильца.

Пока в Клубе всего 112 участников. Это немного. Поэтому Клуб будет рад новым участникам и готов помочь в создании советов МКД.

- Приглашаю всех желающих получать актуальную информацию и новые знания присоединяться к работе нашего Клуба, - отметил Валерий Тюменцев.

ВАЖНО

Информацию о работе клуба председателей советов МКД можно получить по телефонам: 8-953-249-89-46 или 299-305.

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