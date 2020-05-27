Полная корзина

В начале мая в псковских магазинах торговой сети «Магнит» появились корзины взаимопомощи. Любой покупатель магазина может купить пачку крупы или макарон, бутылку растительного масла или пакетик леденцов и положить в корзину. Продукты обязательно доставят тем людям, которые попали в трудную жизненную ситуацию и остро нуждаются в помощи. В числе получателей скорой продуктовой помощи — инвалиды, многодетные мамы, одинокие пенсионеры.

Этот проект, информационным партнером которого, кстати, является «Псковская правда», придумал и вместе с единомышленниками воплотил в жизнь председатель региональной общественной организации «Дорога добра» Сергей Васьков. Мы уже рассказывали о его проекте «Пища для жизни». Сергей Васьков сам готовил обеды и кормил нуждающихся людей, собирал продуктовые наборы и развозил их по Пскову и области. Кухня, где раньше готовили обеды, временно приостановила свою деятельность. Волонтерам проекта пришлось искать новое помещение. Помещение нашли, но сейчас там идет ремонт. К готовым обедам Сергей Васьков и его единомышленники планируют вернуться в июне. Часть продуктов будет попадать на кухню и из корзин взаимопомощи. А пока из них формируют продуктовые наборы и развозят нуждающимся.

-Мы развозим по пять-семь наборов в день, - говорит Сергей Васьков. - Сейчас в нашем списке пятьдесят три семьи. Кто-то узнает о нас сам, но в основном адреса дает социальная служба. Вот только что мне позвонили из общества инвалидов. Просят, чтобы мы помогли и им тоже.