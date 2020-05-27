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Общество

Полная корзина

Все больше псковичей благодаря благотворительному программе «Помоги ближнему своему» получают продуктовую помощь.

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Наталья Баранова
27 мая 2020 года, 08:52
Фото: Андрей Степанов
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В начале мая в псковских магазинах торговой сети «Магнит» появились корзины взаимопомощи. Любой покупатель магазина может купить пачку крупы или макарон, бутылку растительного масла или пакетик леденцов и положить в корзину. Продукты обязательно доставят тем людям, которые попали в трудную жизненную ситуацию и остро нуждаются в помощи. В числе получателей скорой продуктовой помощи — инвалиды, многодетные мамы, одинокие пенсионеры.

Этот проект, информационным партнером которого, кстати, является «Псковская правда», придумал и вместе с единомышленниками воплотил в жизнь председатель региональной общественной организации «Дорога добра» Сергей Васьков. Мы уже рассказывали о его проекте «Пища для жизни». Сергей Васьков сам готовил обеды и кормил нуждающихся людей, собирал продуктовые наборы и развозил их по Пскову и области. Кухня, где раньше готовили обеды, временно приостановила свою деятельность. Волонтерам проекта пришлось искать новое помещение. Помещение нашли, но сейчас там идет ремонт. К готовым обедам Сергей Васьков и его единомышленники планируют вернуться в июне. Часть продуктов будет попадать на кухню и из корзин взаимопомощи. А пока из них формируют продуктовые наборы и развозят нуждающимся.

-Мы развозим по пять-семь наборов в день, - говорит Сергей Васьков. - Сейчас в нашем списке пятьдесят три семьи. Кто-то узнает о нас сам, но в основном адреса дает социальная служба. Вот только что мне позвонили из общества инвалидов. Просят, чтобы мы помогли и им тоже.

Полная корзина
Сеогей Васьков собирает продукты для нуждающихся
Фото Андрей Степанов

Первая корзина взаимопомощи появилась 5 мая в магазине на улице Народной. Теперь в списке уже двадцать магазинов — в Пскове и Псковском районе.

Люди откликаются, корзина наполняется быстро, - говорит товаровед магазина на улице Яна Фабрициуса Сергей Токарев. - Люди интересуются, задают нам вопросы. На днях была бабушка, рассказала, что у нее сосед-инвалид и ему тоже нужна помощь. Мы поделились контактами «Дороги добра». Теперь он тоже в списке тех, кому привозят продукты.

Рядом с корзинами в магазинах установлены информационные стенды. На каждом есть контакты организации и перечень продуктов. Волонтеры просят не покупать скоропортящиеся товары, лучше отдать предпочтение тем продуктам, которые могут долго храниться.

Иногда, правда, в корзины попадают продукты и не из нашего списка, - говорит Сергей Васьков. - Тогда мы просим продавцов просто раздать их посетителям магазина. У нас нет возможности приезжать в каждый магазин ежедневно. Скоро нам потребуется помощь новых волонтеров.

СПРАВКА
Адреса всех магазинов, в которых установлены корзины, а также реквизиты организации «Дорога добра», которая существует исключительно за счет пожертвований, есть на официальном сайте общественной организации — doroga-dobra.ru и в группе «ВКонтакте» «Дорога добра. Пища для жизни Псков».



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