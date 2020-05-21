«Свободная ниша!»

В Пскове прошел VII региональный форум социально ориентированных некоммерческих организаций «Содействие». Из-за пандемии его участникам пришлось общаться в необычном формате — впервые форум организовали онлайн. Об итогах форума и перспективах псковских общественников мы беседуем с начальником управления общественных проектов и молодежной политики администрации Псковской области Натальей Плявинской.

- Наталья Германовна, сложно ли было организовать такое мероприятие в условиях пандемии?

- Мы были первыми, кто провел форум для НКО в онлайн-режиме, такой практики пока не было. Не знали, выдержит ли наша платформа такое количество участников онлайн. Нами была поставлена задача – собрать до 500 участников. На прошлогоднем форуме офлайн было 350 человек.

- В итоге это удалось?

- Нет. Май, самоизоляция и дачный сезон внесли свои корректировки. Большое количество наших участников в условиях ограничений уехали на дачи, где нет интернета. У нас зарегистрировались 160 с лишним человек.

- Какие плюсы и минусы, на ваш взгляд, в таком формате?

- Один главный минус есть. Общественники — это люди, которым необходимо видеть друг друга, общаться, ощущать чувство сопричастности. Из плюсов — возможность участия экспертов очень высокого уровня. В обычном режиме они до нас, наверное, не доехали бы.

- Кто из известных общественников стал участником форума?

- Мы очень долго ждали встречи с Оксаной Васильевной Коротеевой. Это гуру в сфере общественно-полезных социальных услуг: тех, которые могут финансироваться государством и в оказании которых некоммерческие организации могут принимать участие наравне с госучреждениями. Так как у нас сейчас этот сектор недостаточно развит в регионе, для нас было очень важно, чтобы она к нам присоединилась и рассказала обо всем. Мы ее ждали с ноября. Благодаря ограничениям, она смогла найти время в графике и принять участие в нашем форуме. А кроме того, мы договорились и об очной встрече после того, как завершится пандемия.

Елена Андреевна Тополева-Солдунова также очень сильный эксперт в сфере НКО. До недавнего времени она возглавляла комиссию по развитию некоммерческого сектора в Общественной палате Российской Федерации. Ее мнение было очень полезно услышать.

Были интересные спикеры, которые давали конкретные кейсы по работе, в том числе, в новых условиях. Даниил Запятой, к примеру, очень доступно рассказал, как работать в соцсетях. Полезным было выступление главы Фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Елены Альшанской о привлечении волонтеров. Один из ведущих экспертов Фонда президентских грантов Наталья Алиева приняла участие только в панельной дискуссии, но мы уже договорились о повторной встрече с ней в расширенном формате.

- Плюс, наверное, еще и в том, что удалось сэкономить деньги?

- Мы пока не говорим об экономии средств, потому что не отказываемся от идеи проведения очного форума. Есть вероятность, что он состоится позже, когда обстановка нормализуется. Наш онлайн-форум был с акцентом на консультации и вебинары, которые актуальны именно в текущей ситуации. Сейчас многим НКО пришлось поменять формат работы, а некоторым даже сферу деятельности.

- То есть в будущем форум в онлайн-режим не перейдет?

- Мы готовы к любому развитию ситуации. Сейчас мы протестировали онлайн-формат и теперь готовы проводить форум в любом варианте. Возможен и гибридный режим, когда часть спикеров будут присутствовать у нас онлайн.

- Что изменится в жизни общественников после этого форума?

- Те, кто активно работал раньше, и сейчас продолжают работать активно. Просто многие трансформируют свои мероприятия и переведут их в онлайн-режим, увидев, что такой формат приемлем и эффективен. Мы надеемся, что на форуме многие получили ответы на свои вопросы и необходимую информацию. А мы, в свою очередь, собрали обратную связь о том, какие меры поддержки наиболее актуальны. Итоги подведем в ближайшие дни.

- На ваш взгляд, достаточную ли поддержку сейчас оказывают НКО органы власти?

Второй год мы пропагандируем идею, что общественные организации не должны жить только за счет грантов. Мы активно работаем, чтобы сформировать реестр исполнителей общественно-полезных услуг. Это инструмент, с помощью которого НКО смогут получать постоянное финансирование на свои услуги. Но для этого услуги должны быть высокого качества.

- Много у нас в области сейчас общественных организаций?

- Зарегистрировано много. Но активно работают около 250.

- Кто-то помогает старикам, кто-то детям, кто-то бездомным животным. Осталась ли свободная незакрытая ниша?

- В каждой нише есть еще большой потенциал. В целом для нас важно сейчас направление социальной поддержки граждан.

- По каким причинам НКО сходят с дистанции? Ведь есть и такие, кто закрывается?

- Основная причина — моральное выгорание. Не у всех хватает запала надолго. Некоторые разочаровываются в своей деятельности. Но люди с высоким уровнем гражданской ответственности держатся. Из тех, кто активно работает, за последний год никто не закрылся. В рамках форума мы делали отдельный вебинар по профессиональному выгоранию, который оказался очень полезен. И дальше будем, по возможности, организовывать такие мероприятия.

- Допустим, человек из глубинки чувствует в себе потенциал и хочет открыть некоммерческую организацию, как ему действовать?

- Звонить к нам в управление, мы проконсультируем по всем вопросам. Мы сейчас так выстроили работу, что в состоянии работать в формате одного окна. Телефоны есть на сайте управления. Со всеми общественниками, кто сейчас активно работает, мы поддерживаем неформальный формат общения, без лишней бюрократии.