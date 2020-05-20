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Общество

Холодно/горячо

Псковичи разошлись во мнениях: нужно ли снова включать отопление?

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Алексей Кедров
20 мая 2020 года, 09:24
Фото: tula1tv.ru
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В конце апреля мы изнывали от жары. Спали с открытыми форточками и умоляли коммунальщиков выключить отопление. Коммунальщики мольбам не сразу, но вняли: дождавшись стабильных среднесуточных +8. И тут сработала старинная народная примета: стоит отключить отопление, как на улице резко холодает.

Сюрпризы погоды отчаялись спрогнозировать даже синоптики. Никто не мог предположить, такую погодную аномалию во второй половине мая. Наши бетонные коробки быстро остыли, и в домах в одночасье стало холодно. Правда, замерзли не все. Мнения, что делать, как всегда разделились. Кто-то взывает к губернатору с просьбой нажать на коммунальщиков, кто-то говорит, что этого делать не стоит. Женщины даже вспомнили вечно молодую ведущую Екатерину Андрееву, которая утверждает, что всегда спит при температуре не выше +18 градусов, и именно поэтому так хорошо выглядит.

Если бы можно было включать и выключать отопление по щелчку пальца. Но, увы, коммунальная система неповоротлива и инертна. Котельным, чтобы разогнаться и войти в новый режим работы, нужно несколько суток. Все приборы и механизмы уже перевели на «летний» режим, поставили на паузу. Чтобы снова ее включить, потребуется время. Систему нужно промыть, прокачать, развоздушить. В некоторых котельных уже начали ремонт и разобрали котлы, где-то уже уволились сезонные рабочие. Не зря же подготовку к отопительному сезону всегда начинают еще летом. Пока коммунальщики соберутся и проделают всю необходимую работу, на улице снова потеплеет. И мы снова будем топить улицу, спать с открытыми форточками и сетовать на неповоротливость системы. Оно нам надо?

Также при запуске системы всегда происходит повышенный расход тепловой энергии и газа. Коммунальщики не могут себе позволить повышенные расходы, и у них и так недобор платежей из-за коронавируса.

И нет худа без добра: по крайней мере плановые отключения горячей воды, которые в областном центре должны были начаться уже с 20 мая, перенесли на более поздний срок.

Да, пришлось снова достать из шкафа свитера и шерстяные носки. Но мы верим, что лето все-таки наступит. В конце-концов, для нас это вопрос нескольких дней, ну не выпадет же снег в июне, в самом деле?

По прогнозу синоптиков, а мы очень надеемся, что в этот раз он будет верным, потеплеть должно с 23 мая.


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