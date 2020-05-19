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Общество

Миссия выполнима

Добровольчество - это не про толстовку с логотипом, а про фундамент гражданского общества.

Текст:
Наталья Баранова
19 мая 2020 года, 14:25
Фото: gmanetwork.com
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На форуме «Содействие», который проходит сейчас в Пскове в онлайн-формате, одним из спикеров стала глава фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Елена Альшанская. Основной посыл ее полуторочасового выступления - за любым волонтерским движением должна стоять серьезная организаторская работа. А еще — в добровольчество не стоит вовлекать при помощи бонусов.

Альшанская уверена, что волонтеры — сила, но сила стихийная, и ей нужно грамотно управлять.

-Что мотивирует людей заниматься волонтерством? Внутренняя потребность помогать. Люди сталкиваются с ситуациями, которые их задевают лично и хотят это изменить. Например, в семье рождается ребенок-инвалид. Или люди не могут пройти мимо несправедливости, - говорит Елена Альшанская. - Иногда в волонтеры идут даже от скуки, потому что не знают, куда себя применить, и неожиданно вовлекаются и находят себя.

Волонтеров тоже нужно отбирать, уверена глава известного фонда. Например, организация, в которой работает Альшанская, отбирает волонтеров по принципу эмоциональной стабильности. Иначе больным детям можно навредить, а не помочь.


Чтобы волонтер разделял ваши цели и ценности, он, как минимум, должен их знать. Четко их транслируйте, чтобы потом не было взаимного разочарования.

Миссия выполнимаЕлена Альшанская 

Спикер привела пример, когда к ним пришел человек, узнал, что они помогают не только русским детям, и возмутился. С ним, конечно, расстались.

-Ваша задача - найти волонтера, который задержится надолго, - продолжает Елена Альшанская. - Если волонтер разово пришел на берег реки убрать мусор, не придя второй раз, он ущерба реке не нанесет. А если вы нашли волонтера для ребенка-сироты и он повторно не пришел, ребенок пострадает. Волонтером должен быть стабильный серьезно замотивированный человек.

Вторую свою важную мысль — не нужно привлекать волонтеров за плюшки — Елена Альшанская изложила довольно убедительно.

-Если вы будете раздавать толстовки и грамоты губернатора, к вам будут приходить за толстовками и грамотами. Но работа «за звездочки» кончится, когда кончатся «звездочки». Надо привлекать людей не бонусами, а идеей, - говорит Елена Альшанская. - Ваша система ценностей должна совпадать с системой ценностей волонтера. Пусть у вас будет меньше людей, но вы будете в них уверены. Если мероприятие разовое, не страшно, если к вам пришли, чтобы сделать красивое селфи, но когда речь идет о социальном добровольчестве, мы должны делать акценты на важности миссии.

-Лично для меня важной была мысль «Главная мотивация искреннего волонтера - только идея», это основной момент работы с добровольцами, - оценивает выступление известного спикера начальник отдела общественных проектов управления общественных проектов и молодежной политики администрации Псковской области Олеся Назарой. - В какой-то момент общественная организация сталкивается с вопросом мотивации своих волонтеров, важно понимать, что настоящее добровольчество, особенно в социальной сфере, начинается действительно с доброй волей!

За время пандемии волонтеров в Псковской области стало процентов на десять больше. Пришли люди, искренне желающие помогать ближнему. Только в акции «Мы вместе» задействованы около 300 волонтеров. Напомним, акция «Мы вместе» объединила людей, готовых помогать пенсионерам, которые из-за эпидемии коронавируса вынуждены оставаться в самоизоляции.

-Рассчитываем, что и дальше эти люди останутся с нами, - говорит координатор регионального движения «Мы вместе» Александра Тихонова. - Многие ребята прямо об этом говорят, они очень увлечены своей работой.

Алесе Михачевой 39 лет, она присоединилась к движению с начала эпидемии.

- Свободного времени у меня не так много, но ради такого дела я его нахожу, - говорит Алеся.

В прошлом Алеся Михачева педагог и занималась помощью детским домам. Теперь хочет открыть свою благотворительную общественную организацию, которая будет помогать людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию.

- Для меня участие в движении «Мы вместе» - своего рода проверка. Я хотела понять, смогу ли стать волонтером, - продолжает Алеся Михачева. - Лишний раз убедилась, что это мое.

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