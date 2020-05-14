Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        

Общество

Ход конём

«Псковская правда» узнала историю создания первого в новейшей истории города мурала

Текст:
Наталья Баранова
14 мая 2020 года, 16:38
Фото: Андрей Степанов
0

С лета прошлого года в Пскове пошла мода на муралы: монументальные картины, нарисованные на стенах зданий. Сначала к Ганзейским дням на фасаде двух домов по Октябрьскому проспекту появились рисунки с изображением Пушкина и героев книги Каверина «Два капитана». Еще через несколько месяцев стену одного из домов по улице Генерала Маргелова украсил мурал, посвященный десантникам. Военную тему продолжили на фасаде дома на Рижском проспекте: за несколько дней до 75-летия здесь появился мурал в честь Дня Победы. «Псковская правда» решила вспомнить историю создания первого псковского мурала — им по праву может считаться Пегас, украсивший стену дома на углу Рижского и улицы Юбилейной. Мы поговорили с его автором - художником и дизайнером Игорем Черкасовым - и узнали, что он думает о творчестве своих последователей.

Ход конём

Андрей Степанов
Крылатый конь во всю высоту девятиэтажки появился в Пскове в аккурат к миллениуму. Точную дату создания теперь уже исторической картины не смог вспомнить даже сам автор. Увы, фотографии, которые запечатлели процесс создания мурала, тоже не сохранились - подвел жесткий диск.

Как рассказал Игорь Черкасов, чтобы рисунок на фасаде появился, пришлось подвести под него рекламную концепцию.

- Мне захотелось поэкспериментировать, нарисовать что-нибудь на стене и найти на это деньги, — вспоминает автор.

Заказчиком выступил владелец компании, торговавшей автомобилями. Отсюда - и крылатый конь Пегас, нужно было передать идею движения. Через несколько лет рекламную площадь выкупила одноименная туристическая фирма и надпись, призывающую покупать автомобили, закрасили. Конь стал покровителем путешественников. И прочно вошел в неофициальную топонимику Пскова: достаточно сказать «у дома с конём», и жителю областного центра сразу понятен адрес.

У меня в соседнем доме живет мама. Надо мной питерские друзья смеялись: «Черкасов картинку маме нарисовал».

Ход конёмИгорь Черкасов, художник и дизайнер
Рисовать «картинку маме» Игорю Черкасову помогали две девушки.

- Это была художница по имени Арина, фамилии, к сожалению, не вспомню, и ее помощница, - продолжает автор. - Весь процесс был интересный, лихой и занял около четырех недель.

Игорь Черкасов нарисовал эскиз, а художница Арина с помощницей его раскрашивали. Всем троим пришлось использовать альпинистское снаряжение.

- Потом мне морду коня пришлось подправить, потому что она получилась похожей на утку, - продолжает Игорь Черкасов.

По словам художника, ему давно надоело заниматься рекламой из-за конфликта с городской средой. Правда, прошлым летом он сделал исключение и нарисовал еще один мурал на фасаде кинотеатра «Смена»: его украсила старинная карта. Важную роль в принятии такого решения сыграло обращение архитектора Владимира Шуляковского. Как должен выглядеть фасад кинотеатра, решало именно профессиональное сообщество.

Ход конём

Фото со страницы Игоря Черкасова в соцсети Facebook
Таких решений, по мнению Игоря Черкасова, не хватило современным муралам. Он посетовал, что деньги сейчас можно получить только на рисунки с патриотической направленностью.

- Дома на Октябрьском проспекте построены в стиле сталинского ампира, их фасады и так перегружены элементами, - считает Игорь Черкасов.

По мнению художника, муралы гораздо нужнее в городской промзоне, где они могли бы скрыть уродство фасадов и скрасить старые убогие пятиэтажки.

- Но ничего страшного в этих картинках я не вижу, - говорит Игорь Черкасов. - Все, что не угрожает жизни и здоровью людей, допустимо. 

  Подпишись на нас в соцсетях

Комментарии

Авторизация
No comments
Большая перемена для псковских школьников

Общество / Образование
13 мая 11:37

Большая перемена для псковских школьников

Как старшекласснику заработать деньги на обучение и попасть в «Артек»
Помощь идёт (инфографика)

Общество / Соцзащита
12 мая 19:23

Помощь идёт (инфографика)

Какие новые меры поддержки получат россияне от государства
Коронавирус или простуда?

Общество / Здоровье
12 мая 09:52

Коронавирус или простуда?

Как отличить COVID-19 от обычного ОРВИ
  • Для псковских медиков собрали продуктовые наборы
  • Псковский художник рассказал о своей коронавирусной картине
  • Щиглицкий парк благоустроят в рамках приграничного сотрудничества
  • Форум «Содействие» проходит в онлайн формате
  • Губернатор: В 20 муниципалитетах должны появиться обсерваторы
  • Очаг коронавируса выявили в псковском госпитале для ветеранов войн
  • Псковскую межрайонную больницу перепрофилирут под COVID-центр
  • Почти треть всех пациентов с коронавирусом в Псковской области вылечились
  • Островская больница начинает выходить из карантина после вспышки коронавируса
  • Марина Гаращенко: От 14 дней занимает лечение коронавируса
  • 630 инфекционных коек развернут в псковском COVID-центре к 18 мая
  • В связи в выявлением заболевшего коронавирусом псковское СИЗО-1 перевели в особый режим
  • «Арендатор» квартиры обманул великолучанку на 60 тысяч рублей
  • Сократить отставание от плана по заключению контрактов в рамках нацпроектов поручил псковский губернатор
  • Полиция просит помочь опознать погибшую в Пскове женщину в шляпе
  • До 368 выросло число заболевших коронавирусом в Псковской области
  • До 18 мая в Псковской области отложено начала призыва
  • Переломы и ушибы получили три человека в результате ДТП в Себежском районе

    • 13 мая

  • Подрядчик обещает сдать детсад на улице Дружбы в Великих Луках в срок
  • Прогулки могут разрешить в Псковской области с 16 мая
  • Шесть вспышек коронавируса на стройках и пять в медучреждениях зафиксировали в Псковской области
  • Все ИВЛ «Авента-М» выведены из эксплуатации в псковском COVID-центре
  • 30 тысяч малоимущих семей Псковской области получили поддержку
  • Тала Нещадимова рассказала, какое лето будет в Псковской области
  • ОГЭ отменено, а ЕГЭ стал необязательным
  • 358 случаев коронавируса подтверждены в Псковской области
  • Грозы ожидаются в ближайшие три часа в Псковской области
  • Валерий Кузьмин: Атака на сайт «Бессмертного полка» в День Победы - вдвойне кощунственна
  • Псковский эксперт: Квартиры в новостройках подорожают на 10%
  • Почти 3 тысячи компаний уже получают поддержку в Псковской области

    • Новости

    Мал мала меньше (инфографика)

    Экономика
    Светлана Синцова 14 мая 10:10

    Мал мала меньше (инфографика)

    С 1 июля в Псковской области вводится новый налоговый режим, который позволит множеству «микропредпринимателей» выйти из тени

    День Победы онлайн

    Общество
    8 мая 17:11

    День Победы онлайн

    Онлайн-богослужения, «Бессмертный полк дома» и множество акций и флешмобов ждут псковичей 9 мая (ПРОГРАММА ПРАЗДНИКА)
    Всегда живые герои

    Общество
    9 мая 14:25

    Всегда живые герои

    Посвященная 75-летию Великой Победы эстафета «Псковской правды» состоялась несмотря на пандемию