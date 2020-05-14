С лета прошлого года в Пскове пошла мода на муралы: монументальные картины, нарисованные на стенах зданий. Сначала к Ганзейским дням на фасаде двух домов по Октябрьскому проспекту появились рисунки с изображением Пушкина и героев книги Каверина «Два капитана». Еще через несколько месяцев стену одного из домов по улице Генерала Маргелова украсил мурал, посвященный десантникам. Военную тему продолжили на фасаде дома на Рижском проспекте: за несколько дней до 75-летия здесь появился мурал в честь Дня Победы. «Псковская правда» решила вспомнить историю создания первого псковского мурала — им по праву может считаться Пегас, украсивший стену дома на углу Рижского и улицы Юбилейной. Мы поговорили с его автором - художником и дизайнером Игорем Черкасовым - и узнали, что он думает о творчестве своих последователей.
Крылатый конь во всю высоту девятиэтажки появился в Пскове в аккурат к миллениуму. Точную дату создания теперь уже исторической картины не смог вспомнить даже сам автор. Увы, фотографии, которые запечатлели процесс создания мурала, тоже не сохранились - подвел жесткий диск.
Андрей Степанов
Как рассказал Игорь Черкасов, чтобы рисунок на фасаде появился, пришлось подвести под него рекламную концепцию.
- Мне захотелось поэкспериментировать, нарисовать что-нибудь на стене и найти на это деньги, — вспоминает автор.
Заказчиком выступил владелец компании, торговавшей автомобилями. Отсюда - и крылатый конь Пегас, нужно было передать идею движения. Через несколько лет рекламную площадь выкупила одноименная туристическая фирма и надпись, призывающую покупать автомобили, закрасили. Конь стал покровителем путешественников. И прочно вошел в неофициальную топонимику Пскова: достаточно сказать «у дома с конём», и жителю областного центра сразу понятен адрес.
У меня в соседнем доме живет мама. Надо мной питерские друзья смеялись: «Черкасов картинку маме нарисовал».
Игорь Черкасов, художник и дизайнерРисовать «картинку маме» Игорю Черкасову помогали две девушки.
- Это была художница по имени Арина, фамилии, к сожалению, не вспомню, и ее помощница, - продолжает автор. - Весь процесс был интересный, лихой и занял около четырех недель.
Игорь Черкасов нарисовал эскиз, а художница Арина с помощницей его раскрашивали. Всем троим пришлось использовать альпинистское снаряжение.
- Потом мне морду коня пришлось подправить, потому что она получилась похожей на утку, - продолжает Игорь Черкасов.
По словам художника, ему давно надоело заниматься рекламой из-за конфликта с городской средой. Правда, прошлым летом он сделал исключение и нарисовал еще один мурал на фасаде кинотеатра «Смена»: его украсила старинная карта. Важную роль в принятии такого решения сыграло обращение архитектора Владимира Шуляковского. Как должен выглядеть фасад кинотеатра, решало именно профессиональное сообщество.
Таких решений, по мнению Игоря Черкасова, не хватило современным муралам. Он посетовал, что деньги сейчас можно получить только на рисунки с патриотической направленностью.
Фото со страницы Игоря Черкасова в соцсети Facebook
- Дома на Октябрьском проспекте построены в стиле сталинского ампира, их фасады и так перегружены элементами, - считает Игорь Черкасов.
По мнению художника, муралы гораздо нужнее в городской промзоне, где они могли бы скрыть уродство фасадов и скрасить старые убогие пятиэтажки.
- Но ничего страшного в этих картинках я не вижу, - говорит Игорь Черкасов. - Все, что не угрожает жизни и здоровью людей, допустимо.