С лета прошлого года в Пскове пошла мода на муралы: монументальные картины, нарисованные на стенах зданий. Сначала к Ганзейским дням на фасаде двух домов по Октябрьскому проспекту появились рисунки с изображением Пушкина и героев книги Каверина «Два капитана». Еще через несколько месяцев стену одного из домов по улице Генерала Маргелова украсил мурал, посвященный десантникам. Военную тему продолжили на фасаде дома на Рижском проспекте: за несколько дней до 75-летия здесь появился мурал в честь Дня Победы. «Псковская правда» решила вспомнить историю создания первого псковского мурала — им по праву может считаться Пегас, украсивший стену дома на углу Рижского и улицы Юбилейной. Мы поговорили с его автором - художником и дизайнером Игорем Черкасовым - и узнали, что он думает о творчестве своих последователей.

Заказчиком выступил владелец компании, торговавшей автомобилями. Отсюда - и крылатый конь Пегас, нужно было передать идею движения. Через несколько лет рекламную площадь выкупила одноименная туристическая фирма и надпись, призывающую покупать автомобили, закрасили. Конь стал покровителем путешественников. И прочно вошел в неофициальную топонимику Пскова: достаточно сказать «у дома с конём», и жителю областного центра сразу понятен адрес.

- Мне захотелось поэкспериментировать, нарисовать что-нибудь на стене и найти на это деньги, — вспоминает автор.

Как рассказал Игорь Черкасов, чтобы рисунок на фасаде появился, пришлось подвести под него рекламную концепцию.

У меня в соседнем доме живет мама. Надо мной питерские друзья смеялись: «Черкасов картинку маме нарисовал».

Рисовать «картинку маме» Игорю Черкасову помогали две девушки.

- Это была художница по имени Арина, фамилии, к сожалению, не вспомню, и ее помощница, - продолжает автор. - Весь процесс был интересный, лихой и занял около четырех недель.

Игорь Черкасов нарисовал эскиз, а художница Арина с помощницей его раскрашивали. Всем троим пришлось использовать альпинистское снаряжение.

- Потом мне морду коня пришлось подправить, потому что она получилась похожей на утку, - продолжает Игорь Черкасов.

По словам художника, ему давно надоело заниматься рекламой из-за конфликта с городской средой. Правда, прошлым летом он сделал исключение и нарисовал еще один мурал на фасаде кинотеатра «Смена»: его украсила старинная карта. Важную роль в принятии такого решения сыграло обращение архитектора Владимира Шуляковского. Как должен выглядеть фасад кинотеатра, решало именно профессиональное сообщество.