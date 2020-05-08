День Победы онлайн

09 мая - День Победы
Муниципальные образования области:
Торжественные церемонии возложения гирлянд Славы и цветов к памятникам, посвященным Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (мероприятия организуются в узком формате с соблюдением ограничительных мер).
Социальные сети:
08.00 — 22.00 Участие в федеральных флешмобах и акциях в социальных сетях.
1. «Бессмертный полк дома» (заполнение информации о родственнике-ветеране на сайте https://www.moypolk.ru, #БессмертныйПолкДома)
2. «Памяти героев» (https://onf.ru/proekt-pamyati-geroev)
3. Флешмоб «Я Знаменосец Победы» (регистрация polkrf.ru)
4. «Наследники Победы» (размещение видеороликов в социальных сетях: дети исполняют военные песни, стихи о войне и Победе #НаследникиПобеды).
5. «Синий платочек» (размещение видеозаписи исполнения песни с хештегом #СинийПлаточек в социальных сетях, http://rusfoundation.org)
Храмы и монастыри Псковской области:
9.00 Богослужения в храмах (в закрытом формате). Литии заупокойные о погибших защитниках Отечества.
Федеральные телеканалы:
10.00 Обращение Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Объявление минуты молчания. Многочасовой Всероссийский телемарафон чествования ветеранов.
Медиа - ресурсы ГТРК «Псков»:
10.00 Праздничные мероприятия (в закрытом формате) на территории 76-ой гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознаменной ордена Суворова дивизии.г. Псков, полигоны 76 дивизии
10.45 — 11.00 Праздничный колокольный звон во всех храмах Псковской области в честь Великой Победы. Храмы и монастыри Псковской области
11.00 - 18.00 Акция «Музыкальное поздравление»: передвижение грузовых автомобилей с музыкальным оборудованием по улицам города. г. Псков
13.00-14.00 Поздравление губернатора области М.Ю.Ведерникова, видеотрансляция Праздничных мероприятий в 76-ой гв. ДШД, ретроспектива и онлайн трансляция акции «Бессмертный полк», фильм «Полёт со Знаменем Победы».
21.00 — 22.00 Живой концерт военных песен проекта губернатора Псковской области и кавер-группы «Красивая», ретроспектива парадов Победы прошлых лет.
По месту жительства:
19.00 Всероссийская акция «Минута молчания».
19.01 Акция #ПоемДеньПобеды: поем со всей страной песню Давида Тухманова на стихи Владимира Харитонова "День Победы" из окон и с балконов.
21:50 Всероссийская акция «Фонарики Победы» (зажжение фонарей в окнах домов).
Региональный телеканал «Россия 1»:
20.50 – 21.00 Поздравление Губернатора области М.Ю.Ведерникова. Репортаж о праздновании Дня Победы.
10 мая
Региональный телеканал «Россия 1»:
08.00-08.35 Вести. Воскресенье - репортажи о праздновании Дня Победы.
Региональный телеканал «Россия 24»:
13.00-14.00 Ретроспектива парадов Победы прошлых лет, фильм «Война за стеклом», Песни Победы