День Победы онлайн

Впервые 9 мая в Псковской области пройдет в онлайн-формате. Но празднику быть! Запланировано большое количество мероприятий, которые можно будет увидеть на федеральных каналах и в эфире ГТРК «Псков». Обширная праздничная программа нас ждет и в Сети. Изучайте, знакомьтесь и принимайте в них активное участие!

Основные памятные мероприятия пройдут 9 мая. Во всех муниципальных образованиях будут организованы торжественные церемонии возложения гирлянд Славы и цветов к памятникам, посвященным Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. Все они пройдут с минимальным числом участников и обязательным соблюдением всех ограничительных мер.

В память о погибших защитниках Отечества в монастырях и храмах Псковской области будут отслужены заупокойные литии. Богослужения пройдут без участия прихожан, в закрытом режиме. С 10.45 в честь Великой Победы в храмах региона прозвучит праздничный колокольный звон.

В День Победы на телевидении состоится многочасовой Всероссийский телемарафон чествования ветеранов. В эфире региональных телеканалов будет идти видеотрансляция праздничных мероприятий, проходящих в Псковской области.