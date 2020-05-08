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День Победы онлайн

Онлайн-богослужения, «Бессмертный полк дома» и множество акций и флешмобов ждут псковичей 9 мая (ПРОГРАММА ПРАЗДНИКА)

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Редакция
8 мая 2020 года, 17:11
Фото: Андрей Степанов
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Впервые 9 мая в Псковской области пройдет в онлайн-формате. Но празднику быть! Запланировано большое количество мероприятий, которые можно будет увидеть на федеральных каналах и в эфире ГТРК «Псков». Обширная праздничная программа нас ждет и в Сети. Изучайте, знакомьтесь и принимайте в них активное участие!

Основные памятные мероприятия пройдут 9 мая. Во всех муниципальных образованиях будут организованы торжественные церемонии возложения гирлянд Славы и цветов к памятникам, посвященным Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. Все они пройдут с минимальным числом участников и обязательным соблюдением всех ограничительных мер.

В память о погибших защитниках Отечества в монастырях и храмах Псковской области будут отслужены заупокойные литии. Богослужения пройдут без участия прихожан, в закрытом режиме. С 10.45 в честь Великой Победы в храмах региона прозвучит праздничный колокольный звон.

В День Победы на телевидении состоится многочасовой Всероссийский телемарафон чествования ветеранов. В эфире региональных телеканалов будет идти видеотрансляция праздничных мероприятий, проходящих в Псковской области.


День Победы онлайн
Псков будет праздновать 9 мая онлайн
Фото Андрея Степанова

Например, в этот день будет организована акция «Музыкальное поздравление», в рамках которой по улицам Пскова будут двигаться грузовые автомобили с музыкальным оборудованием, чтобы исполнить под окнами ветеранов песни военных лет.

Все жители региона смогут присоединиться и к акции #ПоемДеньПобеды. В 19.01 жители всей страны из окон и с балконов исполнят песню Давида Тухманова на стихи Владимира Харитонова «День Победы».

Помимо освещения праздничных мероприятий, на телевидении и в интернете в дни празднования будут размещаться репортажи о ветеранах, тематические программы об освобождении региона и ключевых военных сражениях, а также ретроспектива парадов прошлых лет.

ПРОГРАММА

09 мая - День Победы

Муниципальные образования области:

Торжественные церемонии возложения гирлянд Славы и цветов к памятникам, посвященным Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (мероприятия организуются в узком формате с соблюдением ограничительных мер).

Социальные сети:

08.00 — 22.00 Участие в федеральных флешмобах и акциях в социальных сетях.

1. «Бессмертный полк дома» (заполнение информации о родственнике-ветеране на сайте https://www.moypolk.ru, #БессмертныйПолкДома)

2. «Памяти героев» (https://onf.ru/proekt-pamyati-geroev)

3. Флешмоб «Я Знаменосец Победы» (регистрация polkrf.ru)

4. «Наследники Победы» (размещение видеороликов в социальных сетях: дети исполняют военные песни, стихи о войне и Победе #НаследникиПобеды).

5. «Синий платочек» (размещение видеозаписи исполнения песни с хештегом #СинийПлаточек в социальных сетях, http://rusfoundation.org)

Храмы и монастыри Псковской области:

9.00 Богослужения в храмах (в закрытом формате). Литии заупокойные о погибших защитниках Отечества.

Федеральные телеканалы:

10.00 Обращение Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Объявление минуты молчания. Многочасовой Всероссийский телемарафон чествования ветеранов.

Медиа - ресурсы ГТРК «Псков»:

10.00 Праздничные мероприятия (в закрытом формате) на территории 76-ой гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознаменной ордена Суворова дивизии.г. Псков, полигоны 76 дивизии

10.45 — 11.00 Праздничный колокольный звон во всех храмах Псковской области в честь Великой Победы.  Храмы и монастыри Псковской области

11.00 - 18.00  Акция «Музыкальное поздравление»: передвижение грузовых автомобилей с музыкальным оборудованием по улицам города.  г. Псков

13.00-14.00 Поздравление губернатора области М.Ю.Ведерникова, видеотрансляция Праздничных мероприятий в 76-ой гв. ДШД, ретроспектива и онлайн трансляция акции «Бессмертный полк», фильм «Полёт со Знаменем Победы».

21.00 — 22.00 Живой концерт военных песен проекта губернатора Псковской области и кавер-группы «Красивая», ретроспектива парадов Победы прошлых лет.

По месту жительства:

19.00 Всероссийская акция «Минута молчания».

19.01 Акция #ПоемДеньПобеды: поем со всей страной песню Давида Тухманова на стихи Владимира Харитонова "День Победы" из окон и с балконов.

21:50 Всероссийская акция «Фонарики Победы» (зажжение фонарей в окнах домов).

Региональный телеканал «Россия 1»:

20.50 – 21.00 Поздравление Губернатора области М.Ю.Ведерникова. Репортаж о праздновании Дня Победы.

10 мая

Региональный телеканал «Россия 1»:

08.00-08.35   Вести. Воскресенье - репортажи о праздновании Дня Победы.

Региональный телеканал «Россия 24»:

13.00-14.00  Ретроспектива парадов Победы прошлых лет, фильм «Война за стеклом», Песни Победы

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