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Общество

Память навсегда в сердце

Команда Сбербанка поддержала онлайн-эстафету «Псковской правды», чтобы не прерывать традицию и рассказать о своих Героях

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Редакция
8 мая 2020 года, 10:15
Фото: предоставлено героями публикации
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В этом году наша легкоатлетическая эстафета в традиционной форме многотысячного пробега по улицам города не состоится из-за коронавируса. Но она проходит онлайн в соцсетях, и с каждым днем к ней присоединяется все больше и больше участников. По хэштегам #РодинаЗнамениПобеды и #ЭстафетаПП мы находим слова любви и благодарности в адрес ветеранов, тружеников тыла и всех тех, кто подарил нам Победу. Многие участники поддерживают нашу Эстафету целыми командами - для этого члены одного коллектива размещают фотографии с добавлением корпоративного хэштега. Одна из них - команда Псковского отделения ПАО Сбербанк во главе с управляющим отделением Анной Тарасенко. Команда Сбербанка ежегодно принимает участие в Эстафете Победы, и в этом году постаралась, чтобы традиция, которой уже 75 лет, не была нарушена.

«Вот такие люди подарили нам Победу!»

Память навсегда в сердце
16-летняя Верушка водила трехтонку ЗИС-5 в блокадном Ленинграде
Фото из личного архива Елены Жгун

«Наша Верушка! В 16 она водила трехтонку ЗИС-5 в блокадном Ленинграде, получала 250 грамм хлеба, в 15 поймала диверсанта, сдала командованию, - рассказала о своей тетушке менеджер управления маркетинга и коммуникаций ПАО Сбербанк Елена Жгун. - А сейчас ей 93, она болеет за «Зенит», смотрит все футбольные матчи. Гостей встречает дома, на Невском, в белой блузе, наготовлено.... всего!! У нее всегда маникюр и педикюр. Вот какие люди подарили нам Победу! Будем же их достойны! Будем желать всем добра, быть щедрыми, красивыми и поэтому долго жить!

«Я помню, с какой гордостью шла с дедушкой 9 мая»

Память навсегда в сердце

«Мой дедушка по маминой линии - Шевелёв Александр Григорьевич, родился в 1910 году в Кировской области. По образованию был ветеринарным врачом, поэтому в октябре 1941 года был призван старшим ветврачом автогужбата 2-го гвардейского строевого корпуса, - сообщает сотрудница банка Илона Тенис. - До декабря 1943 воевал на Калининском и 1-м Прибалтийских фронтах в составе 3-й и 4-й Ударных Армий. С декабря 1943 по июнь 1944 был назначен начальником терапевтического отделения 447 Армейского ветлазарета в составе 4-й Ударной армии. Войну закончил в августе 1945 в боях в «Курляндском котле» в звании гвардии капитана ветслужбы, начальником 945-го дивизионного ветеринарного лазарета 16-ой Литовской Клайпедской Краснознаменной Стрелковой Дивизии. Освобождал города и населенные пункты Калининской области, города Великие Луки, Невель, Полоцк, Клайпеду.

После войны остался работать в Литовской ССР. Награжден боевыми наградами: орденом «Красная звезда», медалями «За боевые заслуги» и «За победу над Германией», орденом «Отечественная война». Дедушка мало нам рассказывал о войне, но в День Победы он всегда одевал свои боевые ордена и мы вместе с ним ходили на парад. Я помню, с какой гордостью я шла рядом с ним. И сейчас, когда дедушки уже давно нет с нами, в память о нём каждое 9 мая я участвую в шествии «Бессмертного полка» с его портретом! Никто не забыт, ничто не забыто!»

Оба прадеда воевали на Смоленщине

Память навсегда в сердце
Шлюпенков Егор Михайлович участвовал в войне в звании рядового.
Фото из личного архива Ирины Зутиковой

Сотрудница Сбербанка Ирина Зутикова рассказала о своих дедушках – участниках войны: «Мой дедушка по маминой линии,Шлюпенков Егор Михайлович, родился и жил в Смоленской области, Починковском районе, деревне Пивовка. Участвовал в Великой Отечественной войне на Смоленщине в звании рядового. Был призван Починковским РВК Смоленской области. Служил с октября 1943 года по январь 1946 года, в 718 СП, 16 отд. ж\д полку, 106 восстановит. ж\д б-на. Вернулся с войны живым.

Память навсегда в сердце
Подолякин Петр Мефодьевич тоже воевал на Смоленщине
Фото из личного архива Ирины Зутиковой

Мой дедушка по папиной линии, Подолякин Петр Мефодьевич, родился и жил в Смоленской области, Починковском районе, деревне Мошевая. Участвовал в Великой Отечественной войне на Смоленщине. К сожалению, не осталось информации о его наградах и конкретных местах сражений. Документы были утрачены в результате пожара в госпитале, в котором он находился на лечении. Вернулся с войны живым, но с плохим здоровьем, и через два года после рождения моего папы (его третьего ребенка) умер. После его смерти моя бабушка воспитала одна троих детей».

Мой прадедушка - мой Герой

Память навсегда в сердце
На войне Владимир Бойко познакомился с будущей женой
Фото из личного архива Ольги Харитоновой

«В годы Великой Отечественной войны мой прадедушка, Бойко Владимир Андреевич, служил старшим ковалем гаубичноного артиллерийского полка. Во время сражений на Лужской линии обороны был тяжело ранен. После 8 ранений и контузии был командирован в госпиталь в Караганду, где познакомился с моей прабабушкой, тоже псковичкой. Так началась история моей семьи, - рассказала сотрудница банка Ольга Харитонова.

Другой прадедушка Ольги, старший политрук 20 пулеметного батальона Мытник Александр Лукьянович, к началу Войны был переброшен в приграничный украинский город Владимир-Волынский, который в первые часы войны подвергся налетам немецкой авиации и интенсивному артиллерийскому обстрелу. Прадедушка пропал без вести, больше о нем ничего неизвестно.

«И пусть я не застала своих Прадедушек, своих Героев, память о них, о их подвигах, о их мужестве, о их героизме навсегда в моем сердце, - отмечает Ольга Харитонова.

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