Память навсегда в сердце

В этом году наша легкоатлетическая эстафета в традиционной форме многотысячного пробега по улицам города не состоится из-за коронавируса. Но она проходит онлайн в соцсетях, и с каждым днем к ней присоединяется все больше и больше участников. По хэштегам #РодинаЗнамениПобеды и #ЭстафетаПП мы находим слова любви и благодарности в адрес ветеранов, тружеников тыла и всех тех, кто подарил нам Победу. Многие участники поддерживают нашу Эстафету целыми командами - для этого члены одного коллектива размещают фотографии с добавлением корпоративного хэштега. Одна из них - команда Псковского отделения ПАО Сбербанк во главе с управляющим отделением Анной Тарасенко. Команда Сбербанка ежегодно принимает участие в Эстафете Победы, и в этом году постаралась, чтобы традиция, которой уже 75 лет, не была нарушена.

«Вот такие люди подарили нам Победу!»

«Наша Верушка! В 16 она водила трехтонку ЗИС-5 в блокадном Ленинграде, получала 250 грамм хлеба, в 15 поймала диверсанта, сдала командованию, - рассказала о своей тетушке менеджер управления маркетинга и коммуникаций ПАО Сбербанк Елена Жгун. - А сейчас ей 93, она болеет за «Зенит», смотрит все футбольные матчи. Гостей встречает дома, на Невском, в белой блузе, наготовлено.... всего!! У нее всегда маникюр и педикюр. Вот какие люди подарили нам Победу! Будем же их достойны! Будем желать всем добра, быть щедрыми, красивыми и поэтому долго жить!

«Я помню, с какой гордостью шла с дедушкой 9 мая»

«Мой дедушка по маминой линии - Шевелёв Александр Григорьевич, родился в 1910 году в Кировской области. По образованию был ветеринарным врачом, поэтому в октябре 1941 года был призван старшим ветврачом автогужбата 2-го гвардейского строевого корпуса, - сообщает сотрудница банка Илона Тенис. - До декабря 1943 воевал на Калининском и 1-м Прибалтийских фронтах в составе 3-й и 4-й Ударных Армий. С декабря 1943 по июнь 1944 был назначен начальником терапевтического отделения 447 Армейского ветлазарета в составе 4-й Ударной армии. Войну закончил в августе 1945 в боях в «Курляндском котле» в звании гвардии капитана ветслужбы, начальником 945-го дивизионного ветеринарного лазарета 16-ой Литовской Клайпедской Краснознаменной Стрелковой Дивизии. Освобождал города и населенные пункты Калининской области, города Великие Луки, Невель, Полоцк, Клайпеду.

После войны остался работать в Литовской ССР. Награжден боевыми наградами: орденом «Красная звезда», медалями «За боевые заслуги» и «За победу над Германией», орденом «Отечественная война». Дедушка мало нам рассказывал о войне, но в День Победы он всегда одевал свои боевые ордена и мы вместе с ним ходили на парад. Я помню, с какой гордостью я шла рядом с ним. И сейчас, когда дедушки уже давно нет с нами, в память о нём каждое 9 мая я участвую в шествии «Бессмертного полка» с его портретом! Никто не забыт, ничто не забыто!»

Оба прадеда воевали на Смоленщине

Сотрудница Сбербанка Ирина Зутикова рассказала о своих дедушках – участниках войны: «Мой дедушка по маминой линии,Шлюпенков Егор Михайлович, родился и жил в Смоленской области, Починковском районе, деревне Пивовка. Участвовал в Великой Отечественной войне на Смоленщине в звании рядового. Был призван Починковским РВК Смоленской области. Служил с октября 1943 года по январь 1946 года, в 718 СП, 16 отд. ж\д полку, 106 восстановит. ж\д б-на. Вернулся с войны живым.

Мой дедушка по папиной линии, Подолякин Петр Мефодьевич, родился и жил в Смоленской области, Починковском районе, деревне Мошевая. Участвовал в Великой Отечественной войне на Смоленщине. К сожалению, не осталось информации о его наградах и конкретных местах сражений. Документы были утрачены в результате пожара в госпитале, в котором он находился на лечении. Вернулся с войны живым, но с плохим здоровьем, и через два года после рождения моего папы (его третьего ребенка) умер. После его смерти моя бабушка воспитала одна троих детей».

Мой прадедушка - мой Герой

