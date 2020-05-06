Любим. Гордимся

Напомним, эстафета «Псковской правды», в этом году из-за коронавируса проходит онлайн. Такой необычный формат появился из-за желания не прерывать традицию. Участники нашей Эстафеты рассказывают о своих родных: ветеранах, тружениках тыла, детях войны. Эти трогательные и теплые истории мы публикуем на страницах нашего издания. «У каждой семьи своя история. Сейчас уже не узнать те подробности, которые интересны, прабабушки и бабушки уже нет с нами. К сожалению, маленькой я их не расспрашивала о том, что случилось, да они не очень и хотели рассказывать об этом. Знаю только что прабабушка Евдокия Лаврентьева с бабушкой и её братом были угнаны в Латвию. Спасло то, что у бабули Дуси были золотые ручки и её забрал в помощь к себе на хутор, какой то состоятельный латыш. Вся остальная семья была в концентрационных лагерях. Вот крупицы того, что мы знаем...» - написала псковичка Люба Волкова. К сожалению, у Любы не сохранилось даже фотографий.

Ради семьи

Псковичка Татьяна Фирсова решила рассказать о своих родственниках. «Мой дедушка – Федотов Федор Карпович,1905 г.р. Уроженец д. Заклинье Полновского района Ленинградской области. Ушел на фронт 23 июня 1941 года сержантом. Единственное письмо бабушка получила из Ленинграда. В августе 1941 года пропал без вести во время боев на подступах к Ленинграду. Мой двоюродный дедушка - Федотов Василий Карпович,1910 г.р., уроженец д. Заклинье Полновского района Ленинградской области. Был партизаном. Схвачен полицаями в д. Заклинье и доставлен в д. Полна. Охранявший его полицай- односельчанин предложил устроить побег, но Василий Карпович отказался, сказав, что не может подвергать смертельной опасности свою семью и жителей родной деревни. Он погиб 14 января 1943 года. Захоронен в братской могиле в п. Ямм. Горжусь своими родными!» написала Татьяна Фирсова.



Жительница Пскова Мария Фёдорова рассказала о своём прадеде Сергее Гусарове, который принимал участие в обороне Севастополя. «Родился Сергей Родионович в 1904 году в Пустошкинском районе. Кадровый офицер. Великую Отечественную войну начал в звании майора, был на учениях в Западной Беларуси. Первый день войны встретил в Минске. Сергей Гусаров участвовал в обороне Севастополя в 1941-1942 годах. 7 ноября 1941 года он возглавил 3-й Черноморский полк морской пехоты. По воспоминаниям сослуживцев, Гусаров был подтянутый и волевой командир. Он был строгим, но в то же время обаятельным и общительным человеком. 9 мая 1942 года прославленному командиру 3-го полка морской пехоты были вручены орден и почётная грамота Военного Совета Приморской армии. В начале июня 1942 года началось третье наступление немцев на Севастополь. Шли тяжёлые бои. Наши войска героически защищали город от наседающих фашистов. 3-й морской полк С. Р. Гусарова неоднократно отмечался в сводках Верховного командования. В последние дни обороны Севастополя полк Гусарова нс большие потери. А 29 июня 1942 Сергей Родионович был смертельно ранен».



Елена Созина-Косенкова рассказала о своем дедушке и посвятила ему стихотворение: «Мой дед Косенков Алексей Кириллович был призван на фронт в 1941 году, а уже в апреле 1942 года пропал без вести. Вечная память и низкий поклон! Я тобой горжусь! ПАМЯТИ СОЛДАТ, ПРОПАВШИХ БЕЗ ВЕСТИ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ Безрукова Ольга Скажи – ка, дед, а где твоя могила? В каких степях тебя настигла смерть? И чья рука глаза твои закрыла, Когда упал ты на земную твердь? Ты уходил на фронт, как все солдаты, Чтоб бить врага, Отчизну защищать, Но в миг, когда держал в руке гранату, Стал пулеметчик по тебе стрелять. А, может быть, все по - другому было, Когда в атаку поднимая взвод, Вдруг пуля снайпера тебя остановила, И, умирая, ты хрипел: «Вперед!» Катились слезы, падали на травы, А на виске твоем сочилась тихо кровь, Да кто же дал фашистам это право, Вот так жестоко убивать любовь?! Любовь к отчизне, матери и детям, Любовь к жене, что не устанет ждать Скажите ,люди, кто за всё ответит? Ответ перед Россией будет кто держать? За миллионы жизней убиенных Сгоревших заживо, замученных в плену, За павших с гордостью, не вставших на колени, В ту самую жестокую войну. Придет расплата, но какой ценою? Кто был убит, кто без вести пропал... Но тот, кто выжил раннею весною, Над Гитлером победу одержал. Мой дед на фронт ушел, как все солдаты, И марш славянки им оркестр играл. Он не узнает о победном 45-м... Он в 41 без вести пропал..!



Влюбилась в однофамильца

Псковичка Елена Ковалева вспоминает жену деда Ивана - Марию Николаевну Хорькову. «Она на фронте не была, ей в 41-ом исполнилось всего только 14 лет. Так что войну провела в тылу, более того - в Сибири, в маленьком городке #Иланск. Его и не бомбили, и немцы туда не дошли, и даже отец на войну не ушел (т.к. был железнодорожником), а братьев по возрасту не взяли (она в семье старшая). Так что все живы остались. Но и бабушке от войны досталось. С 14 лет она работала токарем на заводе, говорила об этом, как о само собой разумеющемся. А я сейчас думаю: каково это, в 14 лет встать к станку? Не доедать (пайки были скромные), не досыпать и работать-работать-работать...Ведь жили тогда по принципу "все для фронта, все для Победы". С дедом они познакомились в конце войны, причем благодаря своим фамилиям. Бабушка в то время работала на железнодорожной станции и услышала объявление по громкой связи: "Мол, старший лейтенант Харьков вызывается туда-то.." Ей стало любопытно (еще бы, в 18 лет-то!), что за лейтенант с такой же фамилией (у нее Хорькова, на слух звучат одинаково). И она поспешила на встречу. И влюбилась. Даже бросила своего местного ухажера. Родители были очень недовольны, мать потом несколько лет не разговаривала....но это уже совсем другая история. Так бабушка Маша стала женой офицера. Пару лет они еще жили в Забайкалье, а в 47-ом дед уволился в запас. И они вернулись к нему в деревню - в Псковскую область. Как оказалось, мой прадед (отец бабушки Маши) тоже был родом из этой деревни, а в Сибирь подался из-за революции (не хотел, чтобы коня с коровой отобрали в колхоз). Такое вот любопытное переплетение судеб в истории страны. P.S Да, с войны дед привез в качестве трофея шинель японского самурая. Добротную, на меху. В хозяйстве она пригодилась, ею активно пользовались, причем истрепалась она до полной непригодности всего пару лет назад. Что значит "японское качество" .

Набойки с шипами

«Мой прадедушка Филипп Друмя родился и жил в Молдавии (родился 23 февраля 1913 года). С ранних лет он освоил кузнечное дело. Мужчиной был сильным и рослым. Когда Румыния при поддержке Третьего рейха захватила часть Молдавии, население оккупированной территории заставили воевать за фашистов. Прадедушка служить во вражеской армии и убивать своих не собирался. Сначала из ружья стрелял в небо, чтобы никого не ранить. Потом с товарищами решил бежать: они убили фашистского офицера и сбежали. Их поймали и отправили в концлагерь. Но и там он восставал. В моей семье сохранилась такая история: в концлагере прадед работал кузнецом, и однажды он сделал арестантам на сапоги набойки с шипами. Когда все заключенные прошли по бараку, от деревянного пола остались одни щепки. За это его жестоко наказали: на месяц посадили в карцер. Говорят, из карцера он вышел худой, как скелет, но выжил. Когда советские войска освободили Молдавию от захватчиков, освободили и узников концлагеря. Мой прадедушка попал в число тех, кого после нацистского концлагеря заключили в советский. Уже после войны прадедушку направили в Керчь для восстановления Крыма, где он встретил мою прабабушку – Валентину Друмя», - такую интересную историю рассказала псковичка Елизавета Славятинская. Жаль, что фото не сохранились! Онлайн-эстафету Анна Никифорова посвятила прадедушке Васильеву Александру Васильевичу . «Родился 29 августа 1917 года в деревне Щеголицы Новоуситовской волости. Здесь прошло его детство, юность. В Нижнем Тагиле закончил танковую школу в звании старший сержант. Прошёл три войны Финскую, Японскую и Великую Отечественную войну. Служил в танковых войсках, был несколько раз ранен, получил контузию, но продолжал воевать. Мой прадедушка имеет три медали "За отвагу", "Орден Отечественной войны 1 степени и медаль "За боевые заслуги ". После войны приехал в родную деревню, женился и трудился в родном колхозе. Я всегда буду тобой гордиться! « - написала Анна Никифорова.



Екатерина Федорова рассказала о родном брате своей бабушки Федоровой Галины Гавриловны. «Их в семье было 4 детей: Галина, Лидия, Таисия и Михаил. До войны они жили в дер. Медведково Пушкиногорского района. Когда началась война, Михаилу было 14 лет (1926 г.р.). Учителя из школы, в которой он учился, взяли его в партизаны. В ряды армии он был призван 14.03.1944 года (красноармеец, стрелок). Так получилось, что двух сестер (Лиду и Тасю) и родителей немцы угнали. Моя бабушка Галина оказалась на тот момент единственным родным человеком, и в «военных метриках» было отмечено: сестра – Гаврилова Галина Гавриловна, поэтому все письма направлялись на ее имя. В августа 1944 на бабушку пришло два письма: В одном Михаил писал, что скоро наступление и он идет освобождать Лиду, Тасю и маму. А второе было похоронкой на Михаила… Михаил погиб 03 августа 1944 года в возрасте 17 лет в районе хутора УЭ-Петсеры Лаурского района Эстонской ССР, похоронен на Воинском захоронении в Печорском р-не, СП «Лавровская волости», на расстоянии 20 м. от дороги Лавры-Усадище. За самоотверженный труд при проведении оборонительных работ по созданию инженерных сооружений Иванов Михаил Гаврилович был награжден медалью «За боевые заслуги». Сколько же мужества было в этом 17 летнем мальчишке. Может быть эта небольшая история послужит примером для молодых ребят.





«На этой старой фотографии мой прадед Усов Пётр Андреевич и прабабушка Усова Анастасия Кузьминична. Многое им пришлось пережить в годы Великой Отечественной войны. Прадедушка воевал с первого до последнего дня с фашистскими захватчиками. Был дважды ранен, но каждый раз после госпиталя возвращался в строй. На фронте он был стрелком-пулемётчиком. За мужество, проявленное в боях, не раз награждался орденами и медалями. А бабушка в годы войны была у партизан связной. Награждена медалью «Партизану Отечественной войны». Всё дальше уходят те страшные дни в историю, но память о наших родных, которые приближали Победу, остаётся с нами!» - рассказала псковичка Настя Гатчина.



СПРАВКА Чтобы стать участником эстафеты «Псковской правды», нужно: 1. Выложить фото своего воевавшего родственника с коротким рассказом о нем. 2. Добавить хештеги #РодинаЗнамениПобеды и #ЭстафетаПП, 3. Передать эстафету еще трем участникам 4. Скопировать эти правила под своим постом Размещайте рассказы о своих близких: ветеранах, тружениках тыла, детях войны. Ставьте хэштеги #РодинаЗнамениПобеды и #ЭстафетаПП и передавайте эстафету своим друзьям. Официальные партнеры эстафеты «Псковской правды» - Псковское отделение ПАО Сбербанк и ПАО «Ростелеком».