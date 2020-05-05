Дивный новый мир

Пандемия коронавируса и связанные с нею ограничительные меры радикально изменили образ жизни миллионов людей по всему миру. Псковская область тут не стала исключением. Закрытие предприятий и организаций, режим самоизоляции, переход на дистанционную работу: все то, что еще пару месяцев назад казалось фантастикой, в одночасье стало нормой жизни. Разумеется, многие нововведения псковичи постараются забыть, как страшный сон, как только будет снят карантин. Но не менее очевидно, что некоторые новации с нами надолго и будут определять образ, стиль и ритм жизни общества в посткоронавирусную эру. «Псковская правда» задалась вопросом, какие именно изменения останутся с нами надолго.

Доброе слово и рубль

«Врачи – это новые рок-звезды»: этот пафосный лозунг, похоже, сегодня действительно соответствует реальности. В условиях, когда медики оказались на передовой борьбы со смертельной угрозой, уважение к профессии врача в обществе выросло колоссально. Причем эти изменения статуса работников здравоохранения в обществе были поддержаны со стороны государства, что называется, «рублем». Путинские доплаты тем, кто непосредственно работает с коронавирусными больными, в совокупности с мерами поддержки, введенными на региональном уровне губернатором Михаилом Ведерниковым, безусловно, сделали работу медиков престижной и доходной. А принятые региональным парламентом на последней сессии повышенные подъемные для врачей и медперсонала способны сдвинуть с места решение застарелой кадровой проблемы в здравоохранении региона.

Кроме того, что называется, «не было бы счастья»: в сферу здравоохранения пришли значительные средства, которые тратятся на оснащение больниц региона оборудованием и строительство новых стационаров. Десятки псковских медиков прошли переобучение и повысили свою квалификацию. В регион прибыли для передачи опыта высококвалифицированные специалисты из обеих столиц. Улучшение матчасти, расширение коечного фонда, рост профессионального уровня псковских медиков – все это останется с нами и после завершения коронакризиса. Будет развиваться и телемедицина, позволяющая дистанционно задействовать ведущих специалистов. А главное, есть основания надеяться, что в российских регионах начнется процесс, обратный пресловутой оптимизации сферы здравоохранения, в результате которой несколько лет назад она, по сути, пережила коллапс. Тем более, что по мнению многих экспертов в обозримом будущем здоровье перестанет быть частным делом гражданина, и что в эту сферу будут наконец-то инвестированы серьезные средства. Надо полагать, в новых условиях сложнее станет, к примеру, «антипрививочникам». Опыт пандемии показал, что государство и общество заинтересованы в том, чтобы каждый отдельный человек, вне зависимости от уровня его доходов и культуры, не просто в теории имел доступ к здравоохранению, как услуге, но и активно им пользовался, хочет он этого или нет.

Из обычной очереди – в электронную

Карантин и самоизоляция показали, что очень многие вещи при нынешнем развитии технологий и инфраструктуры связи даже в регионах можно делать дистанционно. В той же Псковской области тысячи офисных работников из бизнеса, государственной и муниципальной службы перешли на удаленку, и никто не почувствовал разницы: ни их руководство, ни конечные потребители услуг.

Многие обнаружили, что государственные цифровые сервисы, которые раньше воспринимались как нечто не вполне связанное с реальной жизнью, действительно работают и приносят ощутимую пользу. Госуслуги, электронные очереди, личные кабинеты на сайтах Налоговой инспекции и Пенсионного фонда – все это оказалось не только востребовано, но и достаточно эффективно. Выяснилось, что самолично заявляться в присутственные места, обивать пороги кабинетов, стоять в очередях вовсе не всегда обязательно. И очень многие вопросы можно решить иначе: по телефону, с помощью электронной почты или же через специальные формы на профильных сайтах.

Для Псковской области, с ее специфической структурой расселения, когда зачастую добраться из отдаленного населенного пункта до местной администрации или управления федеральной структуры это та еще проблема, данный опыт более чем востребован.

Выход за порог

За время карантина тысячи людей в Псковской области открыли для себя возможности интернет-торговли и доставки еды и товаров. Теперь даже многие пенсионеры, однажды попробовав, не будут бояться заказывать семена и инструменты в сетевых магазинах. Продажи у гигантов онлайн-ритейла выросли в разы. И хотя некоторые эксперты предрекают неминуемый откат показателей назад после выхода из карантина, в целом эта сфера торговли будет расти и развиваться и дальше: психологический порог уже преодолен.

Новые инструменты, которые предоставляет интернет, оценили и некоторые бизнесмены, ранее работавшие исключительно в оффлайне. Понятно, что для малого и среднего бизнеса (а другого, если разобраться, в Псковской области и нет) ни интернет-торговля ни доставка не могли стать панацеей. Но в любом случае все те предприниматели, кто выдержал испытание коронакризисом, имеют шанс выйти на новые рубежи. В том числе благодаря мерам господдержки: как общероссийским, так и принятым на региональном уровне.

Ученье в Сеть

Наконец, карантин показал, что в Псковской области сегодня вполне реально организовать дистанционное обучение: организационных и инфраструктурных возможностей для этого достаточно, квалификации преподавателей и менеджеров образовательного процесса - тоже. Разумеется, не обошлось без проблем и сложностей: далеко не все учителя и ученики смогли быстро приспособиться к специфике удаленки. Но в любом случае, опыт и предмет для анализа и выводов уже есть.

Тем более, что налицо пример ПсковГУ, где преподаватели в большинстве своем не ограничивались уходящим корнями в Средневековье форматом лекций, пусть даже и по видеосвязи, а использовали новые прогрессивные образовательные платформы, позволяющие и преподавать и контролировать усвоение знаний куда более эффективно. Этот опыт безусловно будет востребован и средним образованием.

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В Псковской области много жалуются на нехватку педагогов и низкий уровень образования в сельских школах. А новые технологии как раз позволяют подойти к решению этой проблемы с новой стороны.

Политический вирус

На удаленку предсказуемо с разным успехом перешли политические партии. И здесь все зависело не только от ресурсов, которыми они располагают, - финансовых, кадровых, административных, - но и от того, насколько готовы к переменам и новым формам работы оказались политические менеджеры. В результате, часть политических партий смогла организовать поддержку всех тех, кто наиболее остро почувствовал на себе эффект коронакризиса: малоимущих, социально незащищенных, пожилых граждан. Были созданы волонтерские сети, запущена деятельность по сбору и распределению продуктов и средств индивидуальной защиты.

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Та же «Единая Россия» показала, что готова брать на себя ответственность за происходящее в регионе. Другие же политические силы, напротив, выйдя на удаленку выпали из жизни и теперь вместо реальных дел отчитываются пресс-релизами, в которых подвергают уничижительной критике то, что делается властью для ограничения распространения коронавируса, по принципу «нет, ребята, все не так».

Эффективная дистанция

При этом стоит отметить, что карантин и ограничительные меры не парализовали работу региональных законотворцев. В условиях, когда требовалось чуть ли не в режиме реального времени вносить изменения в областное законодательство, принимая новые меры поддержки пострадавших от коронакризиса, корректируя бюджет и вводя ограничительные меры, это было особенно важно. Ведь стоило членам областного парламента выпасть из политического процесса, самоизолировавшись кто где, и нерешенные вопросы начали бы расти, как снежный ком.

Александром Котовым смогло быстро перестроить работу, перейдя на дистанционку, так что законодательный процесс не остановился, а, напротив, стал более оперативным. Однако депутатское большинство во главе со спикером Собраниясмогло быстро перестроить работу, перейдя на дистанционку, так что законодательный процесс не остановился, а, напротив, стал более оперативным. Еще сравнительно недавно для парламентариев новинкой был электронный документооборот и электронное голосование. Теперь они активно используют инструменты для заочного участия в заседаниях Собрания. И, надо полагать, в будущем кворум на сессиях и полноту мнений на заседаниях комитетов можно будет обеспечить куда проще, чем раньше.

Открытость «24/7»

Еще одна новация, которая, надо полагать, останется с нами после завершения коронакризиса, связана с изменением подхода региональной власти к освещению своей деятельности: коронавирус внес изменения и в эту сферу. Глава региона Михаил Ведерников не отказался от услуг СМИ, как посредников для обратной связи с обществом. Но при этом власти Псковской области стали активно использовать инструменты прямой коммуникации с гражданами. В частности, социальные сети и мессенджеры. Уже стало общим местом рассуждение о том, что ведущими медиа региона в новых условиях оказались Instagram-аккаунт губернатора и официальный телеграм-канал «COVID-19. Псковская область», доносящие информацию как для самой широкой и массовой аудитории, так и до представителей региональной элиты.

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