Знать и помнить

К эстафете «Псковской правды», которая в этом году из-за коронавируса проходит онлайн, с каждым днем присоединяется все больше и больше участников — наших читателей, партнеров, коллег. По хэштегам #РодинаЗнамениПобеды и #ЭстафетаПП в соцсетях мы находим удивительно теплые и добрые слова, сказанные участниками нашей Эстафеты об их родных: ветеранах, тружениках тыла, детях войны, и публикуем ваши рассказы на страницах нашего издания. Мы вместе в вами гордимся теми, кто подарил нам Победу.

Традиция не будет нарушена



К онлайн-эстафете «Псковской правды» присоединилась управляющий Псковским отделением ПАО Сбербанк Анна Тарасенко. Команда Сбербанка традиционно принимала участие в эстафете. И в этом году, по словам управляющего банком, «традиция, которой уже 75 лет, не будет нарушена».

«Мой дядя, старший лейтенант Петров Александр Фёдорович, командир батареи 884 стрелкового полка 196 стрелковой Дивизии погиб недалеко от посёлка Синявино в августе 1941 года в боях за #оборонаЛенинграда. Несколько лет назад мы смогли разыскать место его захоронения. В нашей семье бережно хранится последнее фото Саши, его письмо с фронта, в котором он мечтал о жизни после войны и письмо его фронтового друга, в котором тот рассказывал, что бойцы потеряли не только любимого командира, но и настоящего товарища», - написала Анна Тарасенко на своей странице в Facebook.

«Юбилейную эстафету «Псковской правды» я посвящаю моему дедушке, Рудакову Герасиму Семеновичу, 1922 года рождения. Он был призван в октябре 1941 и прошел войну от Липецка до Смоленска. В декабре 1942 был тяжело ранен, контужен и, находясь без сознания,чуть не похоронен заживо. За заслуги награжден Орденом Отечественной войны II степени и медалью за Отвагу, - рассказала в соцсети «ВКонтакте» наша коллега, Лилия Лишевская.

- После госпиталя дедушка был демобилизован, вернулся в Воронежскую область, родил с бабушкой 5 детей, построил дом и дачу каждому сыну. В детстве для нас, внуков была на каникулах была почетная обязанность относить ему обед на службу, а вечером мы с восхищением наблюдали, как он справлялся с огромной эмалированной миской борща, щедро посыпанного жгучим красным перцем. Потом мы вместе мыли ноги в большом тазу и укладывались спать на полу рядом с его кроватью, потому что болтать можно было всю ночь. Наша большая семья, дети, 6 внуков и 11 правнуков гордится им!» «Что для нас День Победы?! Да, у нашей семьи есть своя История Победы, но, к своему сожалению, я подробностей не знаю. Знаю лишь, что папина бабушка шила варежки для солдат во время Второй мировой… , - рассказала Ирина Уланова. - А сейчас... я помню с самого раннего детства мы с родителями всегда ходили на братские могилы, всегда возлагали цветы и затем под военные песни ели кашу из этого «зелёного бака»...9 мая такой семейный праздник, когда нарядные, с цветами и бантами на голове… Сейчас я передаю эту традицию Грише».

«День Победы для нашей семьи - один из главных праздников. Каждый год мы принимаем участие в акции «Бессмертный полк». Дарим цветы и открытки ветеранам, возлагаем цветы к памятникам. Для нас это важно, потому что мы помним и гордимся людьми, которые защищали нашу Родину ценой собственной жизни, - отметила на странице в «ВКонтакте» Любовь Долгова.

Я хочу рассказать о своём дедушке Иванове Николае Дмитриевиче, 1924 года рождения. Уроженец Псковской области, Палкинского р-на, д.Усадище. был призван Томским РВК Новосибирской обл. Николай Дмитриевич имел звание лейтенанта, и был командиром 2-го взвода пешей разведки,1106 Стрелкового Минского полка, 331 Стрелковой Смоленской дважды Краснознамённой ордена Суворова Дивизии. Был дважды ранен и имеет награды (Орден Красной звезды и Орден Отечественной войны 2-ой степени). Был убит в бою в Берлинской наступательной операции 7 мая 1945 года. И похоронен на Северо-Восточной окраине Нидер - Панганау, Силезия, Германия (сейчас территория Польши)».

«Мы обязаны знать и помнить о Великой Отечественной Войне, обязаны чтить традиции и с трепетом относиться к каждому событию, связанному с этой страшной войной. Мы обязаны передавать эстафету памяти и важности из поколения в поколение!!!», - написала Виктория Певцова.

Настоящая история



А участница нашей онлайн-эстафеты - псковичка Светлана Герасимова - поделилась удивительной семейной историей: «Хочу рассказать настоящую историю, случившуюся в годы Великой Отечественной войны. Мой дедушка, Евдокимов Александр Александрович, в юном возрасте 14-15 лет был помещен в немецкий детский концлагерь в Латвии. Он не любил рассказывать про то время, так как очень расстраивался после таких воспоминаний. Но всё же один раз, почти перед смертью, он мне поведал историю своего спасения.

Его старшая сестра была вынуждена служить в комендатуре, так как хорошо знала немецкий язык и помогала подпольщикам, сообщая важную информацию. Когда она случайно узнала, что немецкий детский лагерь, в котором находится ее брат, должен быть уничтожен, она какими-то путями достала «аусвайс» (удостоверяющий личность документ, выданный немецкими властями), который разрешал ей повидаться с братом на территории лагеря. Сестра приехала, и его вызвали за ворота лагеря. Она дала брату какой-то баранок и тихо зашептала, чтобы он бежал в сторону леса, там будет стоять телега с лошадью. Надо отвязать коня и зарыться в сено, а конь привезёт куда нужно. Сестра подошла к часовому и стала оживленно говорить с ним на немецком, а надо отметить, что она была удивительно хороша собой. В это время её брат рванул в лес. Он всё сделал, как говорила ему сестра, и к вечеру кобыла привезла его на какой-то двор. Хозяин дома, неразговорчивый и угрюмый латыш, спрятал нашего родственника под пол, где он находился целых два месяца до прихода наших. Свёкор рассказывал, что очень переживал за судьбу сестры, но всё обошлось и они счастливо встретились только через несколько месяцев. Вот такая история о взаимовыручке, готовности пожертвовать собой и любви к ближнему».

Свой пост в соцсети «ВКонтакте» Настя Василькина назвала «Боевой путь моего прадеда, Пронева Николая Ивановича»:

«Николай Иванович уроженец д. Цапово Старорусского р-на Ленинградской области. На фронт призвался, когда ему было 18 лет. До декабря 1941 находился в Казани, где молодёжь обучали стрельбе из винтовки и автомата, перебежкам, основам военного дела. А в первых числах декабря всех погрузили в эшелон, куда везли, не знал никто. Высадили в Подмосковье, в Волоколамском направлении, и сразу в бой. К этому времени под Волоколамском уже шли ожесточенные бои. Здесь была сформирована первая бригада. Из воспоминаний Николая Ивановича: «Началась артиллерийская подготовка. Снаряды попали в сосну, ее перевернуло и всех завалило землей и снегом. Потерял сознание, а очнулся уже в госпитале. Там пролежал месяц. После госпиталя отправили на фронт, теперь уже в Заполярье».

Из-за своих спортивных навыков служил в 1-й лыжной легкой бригаде – лыжником. Бригады формировались из бойцов, умевших ходить на лыжах, и имевших боевой опыт. В г.Кандалакша, куда их затем перебросили, их разведотряд провёл операцию в районе Соколозеро. В звании старшего сержанта за боевые заслуги, за оборону Советского Заполярья был награжден медалью «За оборону Советского Заполярья». Потом его направили в топографическое училище. Операция по обороне Заполярья продолжалась с 1941 по 1944 годы – до полной победы над частями вермахта на территории СССР. Дальнейший боевой путь в звании младшего лейтенанта был в Финляндию. Там он остался служить в 341-ой стрелковой дивизии и после окончания войны до 1947 года. По окончании службы прадед списался с родными. Война их забросила в Псковскую область, г. Пыталово, тогда еще город Абрене, куда он и приехал. Продолжил работу в военно-учетном столе, затем начальником паспортного стола. После сокращения паспортных столов опять вернулся на должность начальника военно-учетного стола.Война закончилась, но время было неспокойное. Уцелевшие латышские эсесовцы зверствовали в псковских лесах. Занимались разбоем и убийствами. Приходилось принимать участие в их ликвидации. В 50-х годах поехал восстанавливать шахты Украины. Так, дальнейший жизненный путь длиною в 40 лет был связан с Украиной. Но время шло, и память, зов малой Родины вернул его с семьей в Псковскую область, в г. Пыталово».

Эстафету посвящаем бабушкам и дедушкам



«Мой прадед, лейтенант Сикидин Яков Фёдорович (1910 - 23.03.1943 гг.), командир 1-ой роты лыжного батальона 225 стрелковой дивизии. На фронт был призван Красавским РВК в Красавском районе Саратовской области 18 октября 1941 года. Погиб 23 марта 1943 года под Новгородом. Похоронен в деревне Шолохово Новгородской области», - сообщила Виола Шагова.

«Эстафету Победы посвящаю своим бабушке и дедушке, участникам Великой Отечественной войны, - написала Надежда Сагдеева. - Мой дедушка Ларионов Терентий Иванович 1912 года рождения, красноармеец. Родился в Вологодской области, Усть-Кубинский р-н, Богородский с/с . Был призван на фронт в 1941 году, место призыва: Вологодский РВК, Вологодская области, Вологодский района.



Он был инвалидом I группы по зрению, однако выполнил свой долг перед Родиной. Его регистрационную карточку я нашла на сайте «Дорога памяти», где можно отследить его боевой путь. Моя бабушка Ларионова Анна Николаевна на войне ухаживала за ранеными долгое время, но тоже получила инвалидность после войны. В послевоенные годы они жили в Мурманской области, где работали на кирпичном заводе. У них родились двое сыновей: Ларионов Николай Терентьевич 1948 г. рождения (мой дядя) и Ларионов Александр Терентьевич 1956 года рождения (мой отец). Каждый год мы с семьёй участвуем в шествии бессмертного полка. И этот юбилейный год нельзя пропускать».

«Что для меня День Победы? Оба моих деда прошли войну до конца, один - совсем юным, другой ушел на фронт, оставив жену с двумя детьми на Брянщине. Тете Маше было несколько месяцев. Бабушка жила с ними в землянке. Чем она их кормила, как лечила, на чем спала... 4 года!, - восхищается мужеством своей бабушки Ольга Кузьмина. Мы месяц на карантине, в своих теплых квартирах с интернетом и набитым холодильником, впадаем в депрессию от безделья, скуки и пресыщения, находим у себя кучу болезней от авитаминозов и «стрессов»(о чем мы?!) и жалуемся, жалуемся, жалуемся.... А она жила в холодной землянке без еды и лекарств и не знала, когда закончится война и закончится ли. Не было у них ни аналитиков, ни прогнозов - только вера и надежда. Все время думаю, как??? Как они это выдержали??? Все мои деды и бабушки ушли совсем старенькими. И крошечной тете Маше, прожившей первые годы своей жизни в землянке, без витаминов и прививок, уже 80. Может быть за то, что они выдержали это немыслимое для нас испытание - и выдержали достойно! - Бог дал им долгую жизнь и крепкое здоровье. Я никогда не спрашивала их о войне - спрашивала у мамы. Мне казалось, что им тяжело вспоминать то время. Не знаю. Но что удивительно - они никогда не жаловались на жизнь, не были злы и обижены, никого не винили, трудились до конца и верили в Бога глубоко и легко. 9 мая для меня всегда будет самым великим праздником. И я всегда плачу, когда еще издалека, приближаясь к Параду, слышу военные песни. Наверное, так из глубин души выливается все то, что не удается осознать изнеженным мозгом: реальность того, что пришлось им пережить, преклонение перед их мужеством, благодарность за жизнь и стыд - за свое вечное недовольство ею. Но, может быть, пока мы плачем на Параде, еще не все потеряно. Берегите себя и цените жизнь.