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Знать и помнить

Участники онлайн-эстафеты «Псковской правды» рассказали о тех, кем они гордятся

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Редакция
3 мая 2020 года, 11:00
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К эстафете «Псковской правды», которая в этом году из-за коронавируса проходит онлайн, с каждым днем присоединяется все больше и больше участников — наших читателей, партнеров, коллег. По хэштегам #РодинаЗнамениПобеды и #ЭстафетаПП в соцсетях мы находим удивительно теплые и добрые слова, сказанные участниками нашей Эстафеты об их родных: ветеранах, тружениках тыла, детях войны, и публикуем ваши рассказы на страницах нашего издания. Мы вместе в вами гордимся теми, кто подарил нам Победу.

Традиция не будет нарушена

К онлайн-эстафете «Псковской правды» присоединилась управляющий Псковским отделением ПАО Сбербанк Анна Тарасенко. Команда Сбербанка традиционно принимала участие в эстафете. И в этом году, по словам управляющего банком, «традиция, которой уже 75 лет, не будет нарушена».

Знать и помнить
Старший лейтенант Петров Александр Фёдорович погиб в августе 1941 года в боях за оборону Ленинграда
Фото из личного архива Анны Тарасенко

«Мой дядя, старший лейтенант Петров Александр Фёдорович, командир батареи 884 стрелкового полка 196 стрелковой Дивизии погиб недалеко от посёлка Синявино в августе 1941 года в боях за #оборонаЛенинграда. Несколько лет назад мы смогли разыскать место его захоронения. В нашей семье бережно хранится последнее фото Саши, его письмо с фронта, в котором он мечтал о жизни после войны и письмо его фронтового друга, в котором тот рассказывал, что бойцы потеряли не только любимого командира, но и настоящего товарища», - написала Анна Тарасенко на своей странице в Facebook.

«Юбилейную эстафету «Псковской правды» я посвящаю моему дедушке, Рудакову Герасиму Семеновичу, 1922 года рождения. Он был призван в октябре 1941 и прошел войну от Липецка до Смоленска. В декабре 1942 был тяжело ранен, контужен и, находясь без сознания,чуть не похоронен заживо. За заслуги награжден Орденом Отечественной войны II степени и медалью за Отвагу, - рассказала в соцсети «ВКонтакте» наша коллега, Лилия Лишевская.

Знать и помнить
Рудаков Герасим Семенович прошел войну от Липецка до Смоленска
Фото из личного архива Лилии Лишевской

- После госпиталя дедушка был демобилизован, вернулся в Воронежскую область, родил с бабушкой 5 детей, построил дом и дачу каждому сыну.

В детстве для нас, внуков была на каникулах была почетная обязанность относить ему обед на службу, а вечером мы с восхищением наблюдали, как он справлялся с огромной эмалированной миской борща, щедро посыпанного жгучим красным перцем. Потом мы вместе мыли ноги в большом тазу и укладывались спать на полу рядом с его кроватью, потому что болтать можно было всю ночь. Наша большая семья, дети, 6 внуков и 11 правнуков гордится им!»

«Что для нас День Победы?! Да, у нашей семьи есть своя История Победы, но, к своему сожалению, я подробностей не знаю. Знаю лишь, что папина бабушка шила варежки для солдат во время Второй мировой… , - рассказала Ирина Уланова. - А сейчас... я помню с самого раннего детства мы с родителями всегда ходили на братские могилы, всегда возлагали цветы и затем под военные песни ели кашу из этого «зелёного бака»...9 мая такой семейный праздник, когда нарядные, с цветами и бантами на голове… Сейчас я передаю эту традицию Грише».

Знать и помнить
Для Ирины Улановой 9 мая - семейный праздник
Фото из личного архива Ирины Улановой

«День Победы для нашей семьи - один из главных праздников. Каждый год мы принимаем участие в акции «Бессмертный полк». Дарим цветы и открытки ветеранам, возлагаем цветы к памятникам. Для нас это важно, потому что мы помним и гордимся людьми, которые защищали нашу Родину ценой собственной жизни, - отметила на странице в «ВКонтакте» Любовь Долгова.

Знать и помнить
Любовь Долгова гордится своим дедушкой, который погиб накануне Дня Победы
Фото из личного архива Любови Долговой

Я хочу рассказать о своём дедушке Иванове Николае Дмитриевиче, 1924 года рождения. Уроженец Псковской области, Палкинского р-на, д.Усадище. был призван Томским РВК Новосибирской обл. Николай Дмитриевич имел звание лейтенанта, и был командиром 2-го взвода пешей разведки,1106 Стрелкового Минского полка, 331 Стрелковой Смоленской дважды Краснознамённой ордена Суворова Дивизии. Был дважды ранен и имеет награды (Орден Красной звезды и Орден Отечественной войны 2-ой степени). Был убит в бою в Берлинской наступательной операции 7 мая 1945 года. И похоронен на Северо-Восточной окраине Нидер - Панганау, Силезия, Германия (сейчас территория Польши)».

Знать и помнить
Виктория Певцова призывает у участию в эстафете
Фото из личного архива Виктории Певцовой

«Мы обязаны знать и помнить о Великой Отечественной Войне, обязаны чтить традиции и с трепетом относиться к каждому событию, связанному с этой страшной войной. Мы обязаны передавать эстафету памяти и важности из поколения в поколение!!!», - написала Виктория Певцова.

Настоящая история

А участница нашей онлайн-эстафеты - псковичка Светлана Герасимова - поделилась удивительной семейной историей:

«Хочу рассказать настоящую историю, случившуюся в годы Великой Отечественной войны. Мой дедушка, Евдокимов Александр Александрович, в юном возрасте 14-15 лет был помещен в немецкий детский концлагерь в Латвии. Он не любил рассказывать про то время, так как очень расстраивался после таких воспоминаний. Но всё же один раз, почти перед смертью, он мне поведал историю своего спасения.

Знать и помнить

Фото из личного архива Светланы Герасимовой

Его старшая сестра была вынуждена служить в комендатуре, так как хорошо знала немецкий язык и помогала подпольщикам, сообщая важную информацию. Когда она случайно узнала, что немецкий детский лагерь, в котором находится ее брат, должен быть уничтожен, она какими-то путями достала «аусвайс» (удостоверяющий личность документ, выданный немецкими властями), который разрешал ей повидаться с братом на территории лагеря. Сестра приехала, и его вызвали за ворота лагеря. Она дала брату какой-то баранок и тихо зашептала, чтобы он бежал в сторону леса, там будет стоять телега с лошадью. Надо отвязать коня и зарыться в сено, а конь привезёт куда нужно. Сестра подошла к часовому и стала оживленно говорить с ним на немецком, а надо отметить, что она была удивительно хороша собой. В это время её брат рванул в лес. Он всё сделал, как говорила ему сестра, и к вечеру кобыла привезла его на какой-то двор. Хозяин дома, неразговорчивый и угрюмый латыш, спрятал нашего родственника под пол, где он находился целых два месяца до прихода наших. Свёкор рассказывал, что очень переживал за судьбу сестры, но всё обошлось и они счастливо встретились только через несколько месяцев. Вот такая история о взаимовыручке, готовности пожертвовать собой и любви к ближнему».

Свой пост в соцсети «ВКонтакте» Настя Василькина назвала «Боевой путь моего прадеда, Пронева Николая Ивановича»:

«Николай Иванович уроженец д. Цапово Старорусского р-на Ленинградской области. На фронт призвался, когда ему было 18 лет. До декабря 1941 находился в Казани, где молодёжь обучали стрельбе из винтовки и автомата, перебежкам, основам военного дела. А в первых числах декабря всех погрузили в эшелон, куда везли, не знал никто. Высадили в Подмосковье, в Волоколамском направлении, и сразу в бой. К этому времени под Волоколамском уже шли ожесточенные бои. Здесь была сформирована первая бригада. Из воспоминаний Николая Ивановича: «Началась артиллерийская подготовка. Снаряды попали в сосну, ее перевернуло и всех завалило землей и снегом. Потерял сознание, а очнулся уже в госпитале. Там пролежал месяц. После госпиталя отправили на фронт, теперь уже в Заполярье».

Знать и помнить
Николай Иванович Пронев награжден за оборону Заполярья
Фото из личного архива Анастасии Василькиной

Из-за своих спортивных навыков служил в 1-й лыжной легкой бригаде – лыжником. Бригады формировались из бойцов, умевших ходить на лыжах, и имевших боевой опыт. В г.Кандалакша, куда их затем перебросили, их разведотряд провёл операцию в районе Соколозеро. В звании старшего сержанта за боевые заслуги, за оборону Советского Заполярья был награжден медалью «За оборону Советского Заполярья». Потом его направили в топографическое училище. Операция по обороне Заполярья продолжалась с 1941 по 1944 годы – до полной победы над частями вермахта на территории СССР. Дальнейший боевой путь в звании младшего лейтенанта был в Финляндию. Там он остался служить в 341-ой стрелковой дивизии и после окончания войны до 1947 года.

По окончании службы прадед списался с родными. Война их забросила в Псковскую область, г. Пыталово, тогда еще город Абрене, куда он и приехал. Продолжил работу в военно-учетном столе, затем начальником паспортного стола. После сокращения паспортных столов опять вернулся на должность начальника военно-учетного стола.Война закончилась, но время было неспокойное. Уцелевшие латышские эсесовцы зверствовали в псковских лесах. Занимались разбоем и убийствами. Приходилось принимать участие в их ликвидации. В 50-х годах поехал восстанавливать шахты Украины. Так, дальнейший жизненный путь длиною в 40 лет был связан с Украиной. Но время шло, и память, зов малой Родины вернул его с семьей в Псковскую область, в г. Пыталово».

Эстафету посвящаем бабушкам и дедушкам

«Мой прадед, лейтенант Сикидин Яков Фёдорович (1910 - 23.03.1943 гг.), командир 1-ой роты лыжного батальона 225 стрелковой дивизии. На фронт был призван Красавским РВК в Красавском районе Саратовской области 18 октября 1941 года. Погиб 23 марта 1943 года под Новгородом. Похоронен в деревне Шолохово Новгородской области», - сообщила Виола Шагова.

Знать и помнить
Сикидин Яков Фёдорович, командир 1-ой роты лыжного батальона 225 стрелковой дивизии, погиб под Новгородом в 1943 году
Фото из личного архива Виолы Шаговой

«Эстафету Победы посвящаю своим бабушке и дедушке, участникам Великой Отечественной войны, - написала Надежда Сагдеева. - Мой дедушка Ларионов Терентий Иванович 1912 года рождения, красноармеец. Родился в Вологодской области, Усть-Кубинский р-н, Богородский с/с . Был призван на фронт в 1941 году, место призыва: Вологодский РВК, Вологодская области, Вологодский района.

Знать и помнить
Ларионов Терентий Иванович призван на фронт в 1941 году
Фото из личного архива Надежды Сагдеевой

Он был инвалидом I группы по зрению, однако выполнил свой долг перед Родиной. Его регистрационную карточку я нашла на сайте «Дорога памяти», где можно отследить его боевой путь. Моя бабушка Ларионова Анна Николаевна на войне ухаживала за ранеными долгое время, но тоже получила инвалидность после войны. В послевоенные годы они жили в Мурманской области, где работали на кирпичном заводе. У них родились двое сыновей: Ларионов Николай Терентьевич 1948 г. рождения (мой дядя) и Ларионов Александр Терентьевич 1956 года рождения (мой отец). Каждый год мы с семьёй участвуем в шествии бессмертного полка. И этот юбилейный год нельзя пропускать».

Знать и помнить
Каждый год семья Надежды участвует в шествии Бессмертного полка
Фото из личного архива Надежды Сагдеевой

«Что для меня День Победы? Оба моих деда прошли войну до конца, один - совсем юным, другой ушел на фронт, оставив жену с двумя детьми на Брянщине. Тете Маше было несколько месяцев. Бабушка жила с ними в землянке. Чем она их кормила, как лечила, на чем спала... 4 года!, - восхищается мужеством своей бабушки Ольга Кузьмина.

Мы месяц на карантине, в своих теплых квартирах с интернетом и набитым холодильником, впадаем в депрессию от безделья, скуки и пресыщения, находим у себя кучу болезней от авитаминозов и «стрессов»(о чем мы?!) и жалуемся, жалуемся, жалуемся.... А она жила в холодной землянке без еды и лекарств и не знала, когда закончится война и закончится ли. Не было у них ни аналитиков, ни прогнозов - только вера и надежда.

Все время думаю, как??? Как они это выдержали??? Все мои деды и бабушки ушли совсем старенькими. И крошечной тете Маше, прожившей первые годы своей жизни в землянке, без витаминов и прививок, уже 80. Может быть за то, что они выдержали это немыслимое для нас испытание - и выдержали достойно! - Бог дал им долгую жизнь и крепкое здоровье. Я никогда не спрашивала их о войне - спрашивала у мамы. Мне казалось, что им тяжело вспоминать то время. Не знаю. Но что удивительно - они никогда не жаловались на жизнь, не были злы и обижены, никого не винили, трудились до конца и верили в Бога глубоко и легко.

9 мая для меня всегда будет самым великим праздником. И я всегда плачу, когда еще издалека, приближаясь к Параду, слышу военные песни. Наверное, так из глубин души выливается все то, что не удается осознать изнеженным мозгом: реальность того, что пришлось им пережить, преклонение перед их мужеством, благодарность за жизнь и стыд - за свое вечное недовольство ею. Но, может быть, пока мы плачем на Параде, еще не все потеряно. Берегите себя и цените жизнь.

ПОДРОБНОСТИ

В этом году из-за коронавируса #ЭстафетаПП впервые проходит в онлайн формате. Чтобы стать участником эстафеты «Псковской правды», нужно:

1. Выложить фото своего воевавшего родственника с коротким рассказом о нем.

2. Добавить хештеги #РодинаЗнамениПобеды и #ЭстафетаПП,

3. Передать эстафету еще трем участникам

4. Скопировать эти правила под своим постом

Размещайте рассказы о своих близких: ветеранах, тружениках тыла, детях войны. Ставьте хэштеги #РодинаЗнамениПобеды и #ЭстафетаПП и передавайте эстафету своим друзьям.

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