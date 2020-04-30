Культурный карантин

В интернете полно флэшмобов и челленджей, посвященных коронавирусу: в условиях самоизоляции люди готовы делать очень странные вещи! И, главное, выкладывать затем отчеты об этом в Сеть. Однако псковичи на самоизоляции продемонстрировали отличное знание классики и хороший вкус. Они не стали довольствоваться танцами и сбриванием волос, а реализуют по-настоящему творческие проекты.
Заточение в четырех стенах — испытание для психики. И чтобы справиться с тревогой и скукой, мы пытаемся себя развлечь и занять делом.
В самом начале изоляции стал популярным челлендж по воссозданию известной картины в домашних условиях, его с удовольствием подхватывали по всему миру.
Псковская спортсменка Верка Курбанова признается, что давно мечтала принять участие в чем-то подобном. Поэтому, когда узнала про челлендж, не могла его не подхватить. Остановилась на картине Огюста Ренуара «Молодая девушка за чтением».
Я искала что- то простое, без большого количества лишнего декора, что можно было бы повторить в домашних условиях, - рассказывает Вера. - Обратила внимание на Ренуара, он очень часто писал портреты девушек, оставалось только выбрать ту, которая легла на душу, у меня на примете оказались пара картин, но в итоге я остановилась на картине «Молодая девушка за чтением».
Веру снимал ее молодой человек.
На создание образа не ушло много времени, - продолжает Вера, - я уже представляла, что на мне будет надето и где будет локация съёмки, а вот сам процесс съёмки все- таки был немного длинней чем я думала.
Но в итоге — удовлетворение от процесса и восхищенные комментарии друзей.
Вера изобразила девушку за чтением
Из личного архива Веры Курбановой
Доцент кафедры литературы ПсковГУ Надежда Лищенко, когда начинала проект, не предполагала, что он вызовет такой интерес. Челлендж получил название «Ударим по коронавирусу Достоевским».
Я преподаю литературу второй половины XIX века, Достоевский в числе писателей, которых мы проходим со студентами, - рассказывает Надежда предысторию, - в следующем году исполнится 200 лет со дня рождения Достоевского, запланировано много мероприятий. Одно из них - премьера спектакля по произведению «Село Степанчиково и его обитатели», на которую мы собирались со студентами в псковский драмтеатр. Но из-за коронавируса премьеру отменили, мои студенты очень расстроились. Тогда я предложила читать небольшие отрывки из произведения и записать их на видео.
Неожиданно челлендж вышел не только за пределы вуза, но и за пределы Пскова. К нему начали присоединяться студенты, преподаватели, журналисты. В числе участников профессор Института военной истории Военной Академии Генерального штаба Вооруженных сил РФ Андрей Михайлов, жители Псковской области, Петербурга и Москвы. Были даже желающие из-за рубежа, но не получилось по техническим причинам. В итоге набралось 48 участников, каждый читал отрывок длиною в две минуты. Сейчас видео монтируют и в мае представят публике.
Я была приятно удивлена, что столько людей хотят читать Достоевского, - говорит Надежда Лищенко. - Классика востребована, интерес к Достоевскому очень большой, это радует.
Вразвалку да вперековырку
Доцент кафедры отечественной истории, кандидат исторических наук Юлия Колпакова захотела своих студентов развлечь и психологически разгрузить во время коронавируса.
Дистанционное задание я решила дать в творческой форме - описать свой день, используя в речи максимальное количество диалектных слов из Псковского областного словаря, - рассказывает Юлия Колпакова. - Хотелось подбодрить студентов, познакомить с забавной и необычной лексикой народного языка и заодно окунуть их в такой значительный научный проект, над которым десятилетиями работают псковские, питерские, тартуские учёные.
Юлия Колпакова сделала утрированную выжимку из рассказов о жизни студентов. И опубликовала в соцсетях. «Стены у них дома гибают, становится глушно. Многие глумны, иные млявны, что в воскресельничек, что вавторку. Каторые абазулились, каторые абазурились. Каторые абазурились што привыкшы, а некаторые па плахому. У иных из одежды одна еперта оставши. Боятся бледнухой заболеть, а от самоизоляции доха нет нисколька, балит груть, дышать нечим, фсё кружитца. Ходют бешком. Иногда вразвалку да вперековырку и вгрунь. А када и с веркими и просужими щенями. Про дебошу в лавке за гречку рассказывают. В магАзине хлеп стал абруклый, а цены вскрутили, ахтиньки, горюшко-та како» - это лишь небольшая часть получившегося рассказа.
Псковский фотограф Ирина Большакова решила запечатлеть псковичей во время самоизоляции для истории.
Нынешняя самоизоляция — исторический момент, такого раньше не было никогда. - говорит Ирина Большакова. - Потом, возможно, мы будем вспоминать этот период, как страшный сон. А сейчас я хочу показать всеобщее единение.
Это фото историческое
Ирина Большакова
Проект «Псков. Изоляция» социальный и в России на данный момент единственный, нечто похожее делает лишь коллега Ирины Большаковой из Латвии. Ирина надеется, что потом из этого фотопроекта получится выставка. Идея проста: фотограф запечатлевает человека в маске, стоящего у окна, одного или с семьей. Чтобы фотографии получились хорошо, Ирина Большакова, снимает людей, живущих на первых или вторых этажах. В руки можно взять газету, вязание, домашнее животное, любой предмет, символизирующий ваше хобби. Проект начался на Пасху, поэтому первые участники держали в руках куличи. В проекте приняли участие уже больше двадцати человек. Ирина Большакова приглашает присоединиться всех желающих.
«Псковская правда» тоже приглашает присоединиться к своему флэшмобу - виртуальной Эстафете Победы. Из-за коронавируса наше традиционное спортивное мероприятие проходит в необычном формате.
К участию в эстафете мы приглашаем всех наших читателей, партнеров, коллег. Размещайте рассказы о своих близких: ветеранах, тружениках тыла, детях войны. Ставьте хэштеги #РодинаЗнамениПобеды и #ЭстафетаПП и передавайте эстафету своим друзьям. Давайте вспомним тех, кто подарил нам Победу, тех, благодаря кому у нас есть самый главный и волнующий праздник – 9 Мая. А мы на страницах нашего издания будем рассказывать о наших Героях.