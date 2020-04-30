Культурный карантин

В интернете полно флэшмобов и челленджей, посвященных коронавирусу: в условиях самоизоляции люди готовы делать очень странные вещи! И, главное, выкладывать затем отчеты об этом в Сеть. Однако псковичи на самоизоляции продемонстрировали отличное знание классики и хороший вкус. Они не стали довольствоваться танцами и сбриванием волос, а реализуют по-настоящему творческие проекты.

Изображая это

Заточение в четырех стенах — испытание для психики. И чтобы справиться с тревогой и скукой, мы пытаемся себя развлечь и занять делом. В самом начале изоляции стал популярным челлендж по воссозданию известной картины в домашних условиях, его с удовольствием подхватывали по всему миру. Псковская спортсменка Верка Курбанова признается, что давно мечтала принять участие в чем-то подобном. Поэтому, когда узнала про челлендж, не могла его не подхватить. Остановилась на картине Огюста Ренуара «Молодая девушка за чтением». Я искала что- то простое, без большого количества лишнего декора, что можно было бы повторить в домашних условиях, - рассказывает Вера. - Обратила внимание на Ренуара, он очень часто писал портреты девушек, оставалось только выбрать ту, которая легла на душу, у меня на примете оказались пара картин, но в итоге я остановилась на картине «Молодая девушка за чтением». Веру снимал ее молодой человек. На создание образа не ушло много времени, - продолжает Вера, - я уже представляла, что на мне будет надето и где будет локация съёмки, а вот сам процесс съёмки все- таки был немного длинней чем я думала. Но в итоге — удовлетворение от процесса и восхищенные комментарии друзей.

Топором по коронавирусу

Доцент кафедры литературы ПсковГУ Надежда Лищенко, когда начинала проект, не предполагала, что он вызовет такой интерес. Челлендж получил название «Ударим по коронавирусу Достоевским». Я преподаю литературу второй половины XIX века, Достоевский в числе писателей, которых мы проходим со студентами, - рассказывает Надежда предысторию, - в следующем году исполнится 200 лет со дня рождения Достоевского, запланировано много мероприятий. Одно из них - премьера спектакля по произведению «Село Степанчиково и его обитатели», на которую мы собирались со студентами в псковский драмтеатр. Но из-за коронавируса премьеру отменили, мои студенты очень расстроились. Тогда я предложила читать небольшие отрывки из произведения и записать их на видео. Неожиданно челлендж вышел не только за пределы вуза, но и за пределы Пскова. К нему начали присоединяться студенты, преподаватели, журналисты. В числе участников профессор Института военной истории Военной Академии Генерального штаба Вооруженных сил РФ Андрей Михайлов, жители Псковской области, Петербурга и Москвы. Были даже желающие из-за рубежа, но не получилось по техническим причинам. В итоге набралось 48 участников, каждый читал отрывок длиною в две минуты. Сейчас видео монтируют и в мае представят публике. Я была приятно удивлена, что столько людей хотят читать Достоевского, - говорит Надежда Лищенко. - Классика востребована, интерес к Достоевскому очень большой, это радует.

Вразвалку да вперековырку

Доцент кафедры отечественной истории, кандидат исторических наук Юлия Колпакова захотела своих студентов развлечь и психологически разгрузить во время коронавируса. Дистанционное задание я решила дать в творческой форме - описать свой день, используя в речи максимальное количество диалектных слов из Псковского областного словаря, - рассказывает Юлия Колпакова. - Хотелось подбодрить студентов, познакомить с забавной и необычной лексикой народного языка и заодно окунуть их в такой значительный научный проект, над которым десятилетиями работают псковские, питерские, тартуские учёные. Юлия Колпакова сделала утрированную выжимку из рассказов о жизни студентов. И опубликовала в соцсетях. «Стены у них дома гибают, становится глушно. Многие глумны, иные млявны, что в воскресельничек, что вавторку. Каторые абазулились, каторые абазурились. Каторые абазурились што привыкшы, а некаторые па плахому. У иных из одежды одна еперта оставши. Боятся бледнухой заболеть, а от самоизоляции доха нет нисколька, балит груть, дышать нечим, фсё кружитца. Ходют бешком. Иногда вразвалку да вперековырку и вгрунь. А када и с веркими и просужими щенями. Про дебошу в лавке за гречку рассказывают. В магАзине хлеп стал абруклый, а цены вскрутили, ахтиньки, горюшко-та како» - это лишь небольшая часть получившегося рассказа.

Исторический момент

Псковский фотограф Ирина Большакова решила запечатлеть псковичей во время самоизоляции для истории. Нынешняя самоизоляция — исторический момент, такого раньше не было никогда. - говорит Ирина Большакова. - Потом, возможно, мы будем вспоминать этот период, как страшный сон. А сейчас я хочу показать всеобщее единение.